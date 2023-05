Bałtyk ma idealne warunki do budowy offshore’u

Morze Bałtyckie to jedno z najlepszych miejsc do inwestycji w morską energetykę wiatrową - ze względu na warunki naturalne. Jego potencjał energetyczny może wynosić nawet 30 GW - mówi WNP.PL Maciej Wagner, prezes Skyborn Renewables Polska.

- Uważamy, że Bałtyk to świetne miejsce do inwestowania w morską energetykę wiatrową, podstawowe atuty to bardzo dobra wietrzność, stabilna geologia, niska średnia głębokość - podkreślał Maciej Wagner, który był gościem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Wagner zaznaczył, że mocną stroną inwestycji na Bałtyku są także stosunkowo niskie ograniczenia środowiskowe.

Ale oczywiście istnieją również i wyzwania, charakterystyczne dla tego akwenu.

- Problemem na Bałtyku pozostaje to, że jest on w dużej części poligonem, są więc obszary, które są wyłączone z możliwości inwestycji - mówił Wagner.

Maciej Wagner zaznacza, że Skyborn Renewables (właściciel to amerykański fundusz), liczy, że strategiczne partnerstwo Polski i USA pomoże także w rozwoju offshore’u. Jak zapewnił, Stany Zjednoczone to partner sprawdzony, ze stabilnym finansowaniem.

Prezes firmy jest świadomy, że na Bałtyku będzie trzeba się rozpychać, jednakże widzi też jego duży potencjał.

- Rynek offshore’owy stał się bardzo konkurencyjny; jesteśmy skłonni polski offshore rozwijać z zaangażowaniem local contentu. W państwach, w których realizujemy projekty, jak Francja czy Tajwan, nasz local content przekracza 50 proc. - bardzo ważne zatem jest wykorzystywanie potencjału rodzimego przemysłu - wskazuje nasz rozmówca.

Bałtyk może okazać się żyłą złota. Jak szacuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, jego potencjał wynosić może nawet 30 GW.