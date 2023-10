Bałtyk mógłby pokryć całe nasze zapotrzebowanie na energię

Ruszyła budowa farm wiatrowych na morzu, z których energia ma popłynąć w 2026 roku. Szymon Kowalski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, wskazuje na olbrzymi potencjał Bałtyku.

Budowa morskich elektrowni wiatrowych w Polsce właśnie ruszyła. Przygotowanie do pierwszych projektów, które mają być gotowe do włączenia do systemu elektroenergetycznego pod koniec 2026 roku, trwało około 15 lat.

- W ramach pierwszego rzutu również się uczymy, dlatego te inwestycje trwają długo. Mam nadzieję, że kolejne fazy będą przebiegały szybciej, bo projekty są w całkiem przyzwoitej fazie zaawansowania - ocenia Szymon Kowalski z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).

W latach 2027-2032 ma zostać zrealizowana pierwsza faza budowy polskiego offshore'u, a jej koniec ma oznaczać włączenie do systemu 6 GW mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej.

Polskie plany energetycznego wykorzystania wiatru na morzu są ambitne, ale wiążą się z zagospodarowaniem tylko ułamka możliwości Bałtyku. Szymon Kowalski twierdzi, że to nawet 36 GW mocy zainstalowanej, a obecnie zapotrzebowanie całej polskiej energetyki to 28 GW.

- Potencjał jest gigantyczny, do tego warto wskazać, że Bałtyk jest dobrym morzem dla offshore'u, bo jest morzem płytkim, dlatego łatwo te farmy budować. Na Bałtyku odległość instalacji do dna morskiego to kilkadziesiąt metrów, a na świecie są realizowane takie farmy, gdzie odległość do dna to nawet kilometr. Do tego Bałtyk ma dobre warunki wietrzności, ponieważ wieją stabilne, silne wiatry - wylicza Kowalski.

Jednak pamiętajmy, że nawet jeżeli do 2050 roku, czyli momentu, w którym musimy stać się neutralni klimatycznie, Polska zbuduje 36 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej, wówczas nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną zapewne będzie co najmniej dwukrotnie większe niż dziś. Transformacja energetyczna oznacza bowiem elektryfikację wielu dzidzia życia, a więc znaczne zwiększenie zużycia energii elektrycznej – tak, aby pozbyć się innych, emisyjnych źródeł energii.

Wywiad został przeprowadzony podczas konferencji PRECOP 28, która odbyła się w dniach 5-6 października 2023 roku w Katowicach.