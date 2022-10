Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest już akcjonariuszem EC Będzin

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał wszystkie swoje akcje Elektrociepłowni Będzin, stanowiące 9,89 proc. akcjonariatu. 5 proc. akcji spółki należy do skarbu państwa.

Do EC Będzin S.A. należy EC Będzin sp. z o.o., czyli właściwa elektrociepłownia, która produkuje ciepło na potrzeby odbiorców w Czeladzi, Będzinie i Sosnowcu.

W pierwszym półroczu 2022 r. EC Będzin S.A. miała stratę netto w wys. ok. 112,1 mln zł w porównaniu do straty netto w pierwszym półroczu 2021 roku w wysokości ok. 44,7 mln zł.

Spółka EC Nowy Będzin z grupy EC Będzin planuje budowę bloku energetycznego opalanego odpadami komunalnymi. Moc jednostki ma wynieść 23,7 MW.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) poinformował, że w trybie transakcji pakietowej (pozasesyjnej) 12 października 2022 r. sprzedał wszystkie swoje akcje EC Będzin w ilości 311 355 akcji, stanowiących 9,89 proc. akcjonariatu.

Cały pakiet od BGK kupił przewodniczący rady nadzorczej EC Będzin Waldemar Witkowski. Jak poinformował, cena za jedną akcję wynosiła 3,5 zł, co oznacza, że wartość transakcji wyniosła blisko 1,9 mln zł.

Obecnie Waldemar Witkowski ma 35,3 proc. akcji EC Będzin.

W spółce 5 proc. akcji należy jeszcze do Skarbu Państwa.

EC Będzin S.A. to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Wbrew nazwie siedziba spółki nie znajduje się w Będzinie, lecz w Poznaniu.

Do EC Będzin S.A. należy EC Będzin sp. z o.o., czyli właściwa elektrociepłownia, która zgodnie z nazwą, znajduję się w Będzinie. Elektrociepłownia produkuje ciepło na potrzeby odbiorców w Czeladzi, Będzinie i Sosnowcu. Ciepło trafia do odbiorców za pośrednictwem sieci Tauron Ciepło.

Wysokie ceny CO2 uderzyły w wyniki spółki. Była strata za pierwsze półrocze

Skonsolidowane przychody grupy EC Będzin ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za pierwsze półrocze 2022 r. wyniosły około 146,3 mln zł w porównaniu do ok. 101,7 mln zł za pierwsze półrocze 2021 r. Przychody wzrosły w ujęciu rocznym o 44 proc.

Strata z działalności operacyjnej wyniosła w pierwszym półroczu 2022 roku ok. 105,9 mln zł w porównaniu do straty w wysokości ok. 35,4 mln zł w pierwszym półroczu 2021 roku.

Strata netto w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła ok. 112,1 mln zł w porównaniu do straty netto w pierwszym półroczu 2021 roku w wysokości ok. 44,7 mln zł.

EC Będzin wskazuje, że kluczowym czynnikiem wpływającym na wynik operacyjny oraz netto była konieczność zaksięgowania wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 z poziomu 74,57 euro na koniec 2021 roku do poziomu 84,54 euro na koniec pierwszego półrocza 2022 roku.

W planach nowa elektrociepłownia na odpady. Ma być gotowa za 5 lat

We wrześniu 2022 r. EC Będzin zapowiedziała, że w ciągu pięciu lat wybuduje nowy blok energetyczny zasilany paliwami alternatywnymi. Jego nominalna moc cieplna ma wynieść 23,7 MW. Inwestycja jest na etapie procedury dokumentacyjnej i projektowej.

- Energia będzie mogła być produkowana z odpadów komunalnych, które nie nadają się do recyklingu. To, czego nie będzie można ponownie wykorzystać, zamiast zostawiać na składowiskach i zanieczyszczać środowisko, zostanie przerobione na energię cieplną i elektryczną - wyjaśnia spółka.

Rocznie, w nowej jednostce ma być spalane do 100 tys. ton odpadów.