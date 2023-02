Bank Ochrony Środowiska rozpoczyna współpracę z Krajową Agencją Poszanowania Energii

Bank Ochrony Środowiska zawarł porozumienie z Krajową Agencją Poszanowania Energii. Oba podmioty będą współpracować przy promocji skierowanego do firm Kredytu EkoOszczędnego z oferty BOŚ oraz usługi pozyskiwania białych certyfikatów z oferty KAPE. W ramach współpracy, KAPE będzie wykonywać audyty efektywności energetycznej oraz będzie wspierać klientów w procesie składania wniosków o wydanie białych certyfikatów przed Urzędem Regulacji Energetyki. BOŚ i KAPE planują także dalsze wspólne inicjatywy na rzecz zwiększania świadomości proekologicznej klientów.

– Nawiązanie współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii pozwoliło nam stworzyć komplementarną i atrakcyjną ofertę. Przedsiębiorstwa zainteresowane poprawą swojej efektywności energetycznej i chcące uzyskać od URE wsparcie w zakresie pozyskania białych certyfikatów oraz związane z nim benefity, otrzymają możliwość skorzystania ze skrojonego na miarę kredytu oferowanego przez BOŚ na realizację przyjaznych środowisku przedsięwzięć. To bardzo wygodne i korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Liczymy, że przyczyni się do wzrostu zainteresowania inwestycjami w energooszczędność, tym samym wspierając wysiłki na rzecz realizacji celów klimatycznych – powiedział Emil Ślązak, p.o. prezesa zarządu BOŚ.

– Kredyt EkoOszczędny z Białymi Certyfikatami to wyjątkowe rozwiązanie na rynku skierowane do przedsiębiorstw, które chcą inwestować w rozwój swojego biznesu w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że ścisła współpraca podmiotów z udziałem kapitałowym NFOŚiGW, przyczyni się do realizacji krajowego celu oszczędności energii finalnej ujętego w Ustawie o efektywności energetycznej. W dłuższej perspektywie połączenie sił Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. i Banku Ochrony Środowiska ma na celu budowanie świadomości z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych – stwierdził Sebastian Bodzenta, prezes zarządu KAPE S.A.

Białe Certyfikaty to mechanizm pozwalający na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej skutkujących oszczędnością energii finalnej. Stanowią one potwierdzenie ilości zaoszczędzonej energii finalnej wynikającej ze zrealizowania przedsięwzięć temu służących. Certyfikaty wydawane są dla planowanych (przyszłych) przedsięwzięć.

Szczegółową listę przedsięwzięć, za które przyznawane są Białe Certyfikaty określa Ustawa o efektywności energetycznej, mogą to być np. inwestycje z zakresu termomodernizacji, modernizacji i remontu sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, odzysku energii czy ograniczenia strat związanych z poborem, przesyłaniem lub dystrybucją energii, jak również ograniczenie energochłonności procesów i urządzeń. Białe Certyfikaty wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki po zakończeniu inwestycji i złożeniu dokumentacji powykonawczej. Świadectwa są prawami majątkowymi zbywalnymi na Towarowej Giełdzie Energii.

Dzięki współpracy BOŚ z KAPE, klienci zainteresowani białymi certyfikatami będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty Banku. Kredyt EkoOszczędny z Białymi Certyfikatami od BOŚ pozwala uzyskać kredyt do 100% wartości netto przedsięwzięcia, w przypadku spłaty kredytu z oszczędności, z okresem spłaty wynoszącym do 15 lat. Marża kredytu ustalana jest indywidualnie, a jej wysokość zależy od oceny ryzyka związanego z transakcją. Dodatkowo Kredyt EkoOszczędny może być zabezpieczony w postaci gwarancji portfelowej BGK – Biznes Max/Biznes Max Plus.

Istnieje również możliwość szybszej spłaty zobowiązania, dzięki środkom ze sprzedaży białych certyfikatów uzyskanych po przeprowadzeniu inwestycji. W takim przypadku BOŚ nie będzie pobierał prowizji od przedterminowo spłaconego kapitału.

Dodatkowo Bank może udzielić klientom kredytu obrotowego na finansowanie podatku VAT związanego z realizowaną inwestycją.

Klienci BOŚ mogą również skorzystać z grantu ELENA pozwalającego uzyskać do 90% dofinansowania kosztów przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Kredytu EkoOszczędnego z Białymi Certyfikatami zapraszamy na stronę internetową.