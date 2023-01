Bank Ochrony Środowiska wyróżniony certyfikatem TOP EMPLOYER 2023 Polska

Bank Ochrony Środowiska to jedyny bank z zieloną misją w Polsce, który od ponad 30 lat wspiera przedsięwzięcia ekologiczne na szczeblu lokalnym i krajowym. Historię banku tworzą ludzie z pasją, dla których zielona transformacja jest kluczowa dla wzrostu gospodarczego w duchu zrównoważonego rozwoju.

Proekologiczna misja banku przyświeca działaniom zarówno biznesowym, jak i edukacyjnym. BOŚ wspiera klientów w realizacji projektów prośrodowiskowych, poprzez udostępnianie im szerokiego portfolio instrumentów finansowych oraz dzielenie się z nimi doświadczeniem i ekspercką wiedzą. Jednocześnie, wewnątrz organizacji realizowane są projekty, które mają na celu tworzenie przyjaznego miejsca pracy, kładąc nacisk na edukację ekologiczną oraz angażując pracowników w inicjatywy społeczne.

W obszarze polityki personalnej Banku Ochrony Środowiska za priorytetowe działania w 2022 r. uznano: wzmocnienie kultury organizacji, by tworzyć jeszcze bardziej efektywne i przyjazne miejsce pracy, wzrost zaangażowania pracowników czy rozwijanie umiejętności przywódczych. W efekcie tego wdrożono wiele programów szkoleniowych i rozwojowych, a także usprawniono proces onboardingu, zrealizowano program wellbeing i wprowadzono nowy proces oceny pracy. Wszystko to oraz wiele innych działań w obszarach, dotyczących również m.in.: zielonej misji banku, zasad etycznych, różnorodności, zrównoważonego rozwoju, strategii personalnej czy pozyskiwania pracowników zostało docenionych przez Top Employers Institute, który przyznał BOŚ certyfikat Top Employer 2023.

– Sukcesy BOŚ to przede wszystkim zasługa naszych pracowników, dlatego działania na rzecz stałej poprawy warunków oraz komfortu pracy w naszym banku są dla nas jedną z najważniejszych inwestycji – powiedział dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH, p.o. prezesa BOŚ. – Uzyskany certyfikat Top Employer jest potwierdzeniem, że zmierzamy we właściwym kierunku, budując przyjazne miejsce pracy. Jestem przekonany, że to prestiżowe wyróżnienie dodatkowo zmotywuje nas do dalszych starań na rzecz zwiększania satysfakcji z pracy oraz możliwości rozwoju. A to z kolei przełoży się na wzmocnienie wizerunku BOŚ w ocenach zarówno pracowników, jak i zewnętrznych, niezależnych instytucji – dodał Emil Ślązak.