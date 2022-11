Bank Światowy tworzy nowe partnerstwo wodorowe

Bank Światowy ogłosił podczas Szczytu Klimatycznego ONZ COP27 w Egipcie inaugurację Partnerstwo na rzecz Rozwoju Wodoru (H4D). Ta globalna inicjatywa ma pomóc krajom rozwijającym się w przyspieszeniu budowy gospodarki wodorowej.

Celem powołanego w Szarm el-Szejk partnerstwa jest przede wszystkim ułatwienie w najbliższych latach finansowania inwestycji wodorowych w państwach rozwijających się, zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych.

H4D ma też wspierać tworzenie niezbędnych rozwiązań regulacyjnych, które pozwolą budować potencjał gospodarki wodorowej.

Bank Światowy ma nadzieję, że dzięki partnerstwu kraje rozwijające się uzyskają większy dostęp do preferencyjnego finansowania i pomocy technicznej w celu zwiększenia skali projektów wodorowych.

- Niskoemisyjny wodór może odegrać znaczącą rolę w krajach, które chcą przyspieszyć przejście na czystą energię. Nasze nowe partnerstwo w zakresie wodoru umożliwi krajom rozwijającym się przygotowanie niskoemisyjnych projektów wodorowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i odporności ich obywateli przy jednoczesnym obniżeniu emisji – powiedział podczas inauguracji H4D szef Banku Światowego David Malpass.

Wodór ma potencjał, by stać się paliwem przyszłości

Jak podkreśla Bank Światowy, nisko- i zeroemisyjny wodór to paliwo, które pozwoli na dekarbonizację przemysłu i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne. To także bezpieczeństwo żywnościowe, ponieważ może stać ważnym elementem branży nawozowej. W przypadku zaś krajów o niskich i średnich dochodach wodór niskoemisyjny może stać się dobrem eksportowym i przyczynić się do powstania nowego sektora gospodarki, który stworzy nowe miejsca pracy.

Główne działania partnerstwa H4D, które będą realizowane w ramach Programu wsparcia zarządzania sektorem energetycznym (ESMAP) Banku Światowego, będą obejmować zacieśnianie międzynarodowej współpracy w celu poszerzania wiedzy krajów rozwijających się w zakresie niskoemisyjnych technologii wodorowych. Celem przedsięwzięcia jest także nawiązywanie dialogu i wspieranie współpracy między sektorem prywatnym i wschodzącymi gospodarkami, który umożliwi wdrażanie technologii wodorowych, a także pobudzanie innowacji w tym segmencie.

Afryka ma warunki, by stać się wodorowym centrum świata

A kraje rozwijające się z takich regionów jak Afryka mają ogromny potencjał w zakresie technologii wodorowych. Jak wynika z opublikowanego również podczas COP27 raportu firmy Masdar z Abu Dhabi, kontynent ten mógłby odpowiadać nawet za 10 procent światowego rynku zielonego wodoru, pomagając w stworzeniu nawet 3,7 miliona miejsc pracy i dodając do 120 miliardów dolarów brutto do PKB Afryki.

Obfite zasoby energii słonecznej i wiatrowej w Afryce mogą zostać wykorzystane do produkcji od 30 do 60 milionów ton rocznie (mtpa) zielonego wodoru do 2050 roku, co stanowi właśnie około 5 do 10 procent światowego zapotrzebowania na ten surowiec. Bliskość centrów popytu w Europie i Azji również optymalnie pozycjonuje kontynent do budowy zorientowanego na eksport sektora wodoru.