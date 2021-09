Banki chętnie finansują transformację energetyczną

Łączna wartość kredytów udzielonych przez BNP Paribas Bank Polska na finansowanie projektów wspierających zrównoważony rozwój wyniosła ok. 3,5 mld zł w samym pierwszym półroczu 2021 r. było to 842 mln zł - mówi WNP.PL Łukasz Pobudejski, dyrektor Departamentu Finansowania Strukturyzowanego w Banku BNP Paribas w Polsce.

Miks różnych rozwiązań

Pojawiają się także projekty, które są połączeniem różnych modeli finansowania.- Nie ma obowiązku przedstawienia do aukcji całego generowanego wolumenu produkcji z danej instalacji. Można szukać rozwiązań, które łączą różne modele: zabezpiecza się wybrany procent wolumenu w ramach aukcji, a jednocześnie częściowo sprzedaje się pozostałą część wolumenu albo w formule PPA, albo na rynku. Można łączyć ze sobą różne formy - zapewnia Łukasz Pobudejski.Łączna wartość kredytów udzielonych przez BNP Paribas Bank Polska na finansowanie projektów wspierających zrównoważony rozwój wyniosła ok. 3,5 mld zł, w samym pierwszym półroczu 2021 r. było to 842 mln zł.Bank posiada 27 tys. sfinansowanych instalacji fotowoltaicznych (w pierwszym półroczu 2021 roku blisko 6,8 tys.) oraz 13,6 tys. kredytów na zieloną zmianę, udzielonych klientom indywidualnym.