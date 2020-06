Barbara Piontek o swojej roli w Tauronie

Barbara Piontek, zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 6 czerwca została powołana w skład Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia. Ta nominacja wywołała falę komentarzy i spekulacji, czy to właśnie Barbara Piontek będzie nowym prezesem energetycznego koncernu, którego zarząd już w marcu zakończył kadencję. WNP.PL zapytał samą zainteresowaną o to, czy widzi się w roli prezesa Tauronu i jaki ma pomysł na poprawę sytuacji m.in. w kopalniach wchodzących w skład całej grupy.

Dlatego zapytaliśmy Barbarę Piontek o najpilniejszych kwestiach do rozwiązania w firmie. Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie działania według niej są aktualnie najpotrzebniejsze, by wyprowadzić Tauron na finansową prostą, co dalej z aktywami węglowymi i inwestycjami w Grupie.W odesłanej do WNP.PL odpowiedzi wiceprezes KSSE ostrożnie odnosi się do kwestii związanych z sytuacją w Tauron Polska Energia, dając sobie czas na zapoznanie się z sytuacją w firmie."Z dniem 5 czerwca 2020 r. Minister Aktywów Państwowych powołał mnie w skład Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia. Nadal i bez zmian jestem zastępcą prezesa, członkiem Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.Tauron, jako spółka, jest mi znana od strony pełnienia przeze mnie funkcji wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Tauron Wytwarzanie od roku 2016 do 4 czerwca 2020 r.Od powołania mnie do nowej funkcji w składzie Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia minęło dopiero kilka dni. Kierunków działalności spółki jest wiele i chętnie służyć będę swoim doświadczeniem i wiedzą. Jednak komentarza nt. rekomendowanych przeze mnie, jako członka Rady Nadzorczej, konkretnych działań będę mogła udzielić dopiero po zapoznaniu się z dokumentami wewnętrznymi spółki, analizie sytuacji rynkowej, w tym ekonomicznej oraz perspektyw rozwoju Grupy, co nastąpi w najbliższym czasie.Proszę jednak pamiętać, że za rozwój spółki odpowiedzialny jest zarząd. Rada sprawuje funkcje nadzorcze" – skomentowała prof. Barbara Piontek, zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.