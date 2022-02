Bardzo duży zastrzyk gotówki dla GreenWay. Największa takq inwestycja w naszej części Europy

GreenWay otrzyma 85 milionów euro na inwestycje w rozwój firmy i sieci stacji ładowania. Pieniądze pochodzą od międzynarodowych funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w projektach infrastrukturalnych: Helios Energy Investment oraz Generation Capital.

Trudne początki

- Wspieramy GreenWay od samego początku, kiedy działali jeszcze w formie start-up’u i jesteśmy dumni mogąc towarzyszyć im w miarę ich rozwoju. Największa jednak satysfakcja płynie z faktu, że wspieraliśmy GreenWay podczas ciężkich początków sektora elektromobilnego aż do dziś. Zielona rewolucja znajduje się w centrum naszej strategii inwestycyjnej, a GreenWay jest głównym podmiotem w tym zakresie w naszym portfolio, realizującym naszą misję zrównoważonego rozwoju. Ponadto, dzięki GreenWay byliśmy również w stanie rozwinąć rozwiązania w zakresie pełnego łańcucha wartości opartego na zielonej energii - zaznacza Jan Miskovsky, prezes janom a.s.- Jesteśmy dumni z inwestycji, które dokonaliśmy podczas początkowej fazy rozwoju spółki GreenWay, oraz co w tym czasie zostało osiągnięte pod przewodnictwem Petera Badika. GreenWay zawsze stawia na pierwszym miejscu swoją misję transformacji transportu na zeroemisyjny. Ta najnowsza runda inwestycyjna umacnia wiodącą pozycję spółki na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, a my cieszymy się na kontynuację jej wspierania wspólnie z nowymi akcjonariuszami - przekonuje Christian Mandl, partner zarządzający Neulogy Ventures.W całym procesie inwestycyjnym GreenWay wspierał Rothschild & Co (pozyskiwanie funduszy) oraz AKF Legal and Wozniak Legal (od strony prawnej). Po stronie Helios oraz Generation Capital byli to KPMG (finanse) oraz WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr (od strony prawnej).