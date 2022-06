Będą certyfikaty dla offshore

- Certyfikacja jest ważna, żebyśmy mieli jakąkolwiek kontrole nad projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych – powiedział we wtorek w Sejmie wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

W sejmie trwają prace nad nowelizacją ustaw o o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich RP.

Ustawa zawiera przepisy dotyczące nadzoru nad procesem projektowania, budowy oraz eksploatacji morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Wprowadza m.in certyfikaty wydawane na kolejnych etapach inwestycji.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej odbyło się we wtorek w Sejmie.

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła sprawozdanie o projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Offshore z nadzorem

- Nadzór ten będzie obejmował stan certyfikacji służący potwierdzeniu spełniania przez morską farmę wiatrową i zespół urządzeń wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska na poszczególnych etapach realizacji inwestycji - uzasadniał projekt wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Jak wskazał "morska farma wiatrowa oraz zespół urządzeń służący do wyprowadzania mocy będą musiały uzyskać certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań. One będą wydawane przed rozpoczęciem budowy - to jest certyfikat zgodności projektowej, po zakończeniu budowy - to jest certyfikat dopuszczenia do eksploatacji oraz w trakcie eksploatacji - certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji, odnawiany raz na pięć lat".

- Certyfikacja jest ważna, abyśmy mieli jakąkolwiek kontrole nad projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych. W żaden sposób to nie zakłóci naszego projektu Offshore - podkreślił Witkowski.

Uporządkowanie kwestii przyłączeń

Poinformowano również, że zmiany w ustawie o obszarach morskich i administracji morskiej polegają na tym, że niezbędnym wymogiem formalnym złożenia wniosku o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dla zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy będzie dołączenie do wniosku (oryginałów lub poświadczonych kopii) wstępnych warunków przyłączenia do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej dla morskiej farmy wiatrowej, z której wyprowadzana będzie moc.

- Uszczegółowiamy i regulujemy sferę, która była nieobjęta takimi regulacjami, gdzie każdy kto miał koncesję, pole, farmę wiatrową, mógł dowolnie układać kable. Co nie zawsze - jak wiemy - kończyło się samym wyprowadzeniem mocy i samą produkcją energii elektrycznej - uzasadniał Witkowski.