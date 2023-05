Będą kadry potrzebne do obsługi małych reaktorów jądrowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz, Orlen i Synthos Green Energy łączą siły przy budowie małego atomu. Uruchomią centrum kształcenia kadr potrzebnych do obsługi małego atomu.

Budowa reaktorów to pierwszy krok do rozwoju energetyki jądrowej, potrzebna jest jeszcze kadra, która będzie obsługiwać elektrownie.

Nawet mały reaktor atomowy wymaga licznej obsługi.

Do przygotowania pracowników włączyły się także uczelnie wyższe.

W czwartek w obecności ministra edukacji Przemysława Czarnka podpisane zostało porozumienie w sprawie wykształcenia kadr technicznych w obszarze energetyki jądrowej. Jego głównym celem są utworzenie Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej.

Współpraca obejmuje zarówno uruchomienie samego Centrum, jego dalszy rozwój, a także zagwarantowanie wsparcia ze strony instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Centrum ma szkolić przyszłych pracowników dla branży jądrowej

Utworzenie centrum otworzy perspektywę kompleksowego przygotowania fachowców w tej dziedzinie. Ośrodek będzie szkolić przyszłych inżynierów jądrowych, a także prowadzić działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie szeroko pojętego przemysłu energetycznego.

Centrum umożliwi przyszłym kadrom dla energetyki jądrowej zdobywanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W ośrodku znajdzie się pełnoskalowy symulator reaktora BWRX-300, a więc taki, który będzie wykorzystywany w blokach jądrowych budowanych przez Orlen w Polsce.

Dla celów szkoleniowych zostanie odwzorowana także infrastruktura pomocnicza m.in. sterownia SMR-ów czy basen paliwowy. Dodatkowo centrum zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt niezbędny do kształcenia przyszłych specjalistów jądrowych oraz przestrzeń szkoleniową z salami wykładowymi i częścią edukacyjną.

Do obsługi jednego małego reaktora potrzeba stu osób

- Polska musi stworzyć cały system energetyki jądrowej, a elektrownia czy elektrociepłownia to tylko jeden z jego elementów. Aby system działał poprawnie, potrzebne są kadry i wspierające je środowisko naukowe i edukacyjne – mówi Dawid Jackiewicz, wiceprezes OSGE.

Orlen do 2030 roku chce posiadać już 1-2 reaktory w Polsce i kontynuować budowę kolejnych jednostek w następnych latach. Warto w tym miejscu dodać, że do obsługi jednego SMR-u będzie potrzebnych ponad 100 inżynierów i pracowników średniego szczebla, co w perspektywie kilku najbliższych lat pokazuje skalę zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów dla nowej gałęzi gospodarki. Ośrodek ma zostać uruchomiony w 2027 roku.

Warto dodać, że w styczniu minister edukacji Przemysław Czarnek, Daniel Obajtek oraz rektorzy sześciu uczelni technicznych (Akademii Górniczo Hutniczej, Politechnik: Gdańskiej, Poznańskiej, Śląskiej, Wrocławskiej i Warszawskiej) podpisali porozumienie dotyczące kształcenia kadr dla energetyki jądrowej.

Celem tej współpracy jest opracowanie programu kształcenia na kierunku energetyka jądrowa oraz organizacja i uruchomienie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku od roku akademickiego 2023/2024.