Będą nowe dotacje dla inwestycji w zielone projekty

Parlament zakończył prace nad projektem ustawy o pomocy dla projektów inwestycyjnych wspierających dekarbonizację gospodarki. Teraz wszystko zależy już tylko od podpisu prezydenta.

Nowe prawo da Ministrowi Rozwoju i Technologii uprawnienie do stworzenia kolejnego instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców, którzy planują inwestycje w baterie, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, elektrolizery oraz urządzenia służące do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCUS).

Wsparcie w formie dotacji będzie dostępne na terenie całego kraju – w tym na terenie obszarów wyłączonych z pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (Warszawa i powiaty ościenne) i obszarów z ograniczoną dostępnością wsparcia (województwa wielkopolskie i dolnośląskie).

Należy jednak wziąć pod uwagę, że lokalizacja inwestycji będzie mogła wpływać na maksymalną wysokość pomocy, która będzie mogła wynieść do 350 mln euro lub do 35 proc. wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorców.

Pomoc jest przeznaczona dla producentów instalacji przyczyniających się do dekarbonizacji, ale także dla przedsiębiorców produkujących kluczowe komponenty przeznaczone do bezpośredniego użytku jako materiały do produkcji takich urządzeń lub produkcji i odzysku pokrewnych surowców krytycznych niezbędnych do produkcji tych urządzeń i kluczowych komponentów.

Teraz projekt trafi do podpisu prezydenta, a jego ostateczny kształt i szczegółowe warunki zostaną określone przez Ministra Rozwoju i Technologii w osobnym rozporządzeniu. Będzie ono musiało otrzymać notyfikację Komisji Europejskiej.