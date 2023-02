Będą osłony socjalne dla pracowników energetyki i górnictwa węgla brunatnego

W pierwszym kwartale 2023 r. rząd planuje przyjąć projekt ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników energetyki i górnictwa węgla brunatnego w związku z transformacją sektora - wynika z wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zgodnie z treścią wpisu do Wykazu, celem ustawy jest zapewnienie sprawiedliwej społeczne transformacji energetycznej, poprzez wprowadzenie systemu osłon socjalnych dla pracowników branży energetycznej i branży górnictwa węgla brunatnego dotkniętych skutkami polityki klimatycznej.

Projekt ma zawierać system osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw energetycznych w okresie wyłączania jednostek wytwórczych oraz pracowników przedsiębiorstw górniczych w okresie systemowej redukcji lub zakończenia wydobycia węgla brunatnego związanej z wyłączaniem jednostek wytwórczych.

Zgodnie z w wpisem, system osłon finansowanych z budżetu państwa ma obejmować urlopy energetyczne/urlopy górnicze - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury.

Kolejnym elementem będą jednorazowe odprawy pieniężne, przysługujące pracownikowi, z którym rozwiązywana jest umowa o pracę, a który posiada co najmniej 5-letni staż pracy w danym przedsiębiorstwie, a który nie może skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego.

W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.