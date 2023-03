Będą produkować paliwo z odpadów. Ruszyła budowa

Fortum rozpoczyna w Zawierciu budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów. Do jego produkcji zostaną wykorzystane te odpady, które nie nadają się już do ponownego wykorzystania i recyklingu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zakład, który powstanie w Zawierciu, będzie wytwarzał paliwo alternatywne, które następnie trafi do elektrociepłowni Fortum w Zabrzu. Umożliwia ona jego współspalanie.

Harmonogram zakłada uruchomienie zakładu jeszcze w tym roku, w IV kwartale, a jego wydajność ma sięgać 100 tys. ton rocznie.

Zakład jest w ocenie Fortum szansą na wsparcie rozwoju systemu odpadowego Zawiercia. To także odpowiedź na rosnące ceny zagospodarowania odpadów oraz ceny węgla i jego dostępności, szczególnie w obszarze ciepłownictwa, w Polsce.

Zakład do produkcji paliwa alternatywnego z zielonym światłem. Ruszy w IV kwartale 2023 r.

Zakład, który ma już ostateczną decyzję środowiskową i prawomocne pozwolenie na budowę, będzie zautomatyzowany i zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu. Będzie uzupełnieniem systemu gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Zawiercie.

Wartość inwestycji to 35 mln zł. Wytwarzane w Zawierciu tzw. paliwo alternatywne RDF (refuse-derived fuel) trafi do elektrociepłowni Fortum w Zabrzu, umożliwiającej jego współspalanie.

- Nowoczesna i bezpieczna instalacja, którą zbudujemy w Zawierciu, we współpracy z ZGK i miastem, to nie tylko dopełnienie gospodarki obiegu zamkniętego, w której odpady nienadające się do recyklingu wykorzystujemy do produkcji ciepła i prądu, ale przede wszystkim ważny element systemu odpadowego Zawiercia. Odpady, które zostają po sortowaniu, nie powinny trafiać na wysypiska - my wiemy jak je dobrze wykorzystać - zapewnił Piotr Górnik, prezes Fortum w Polsce.

Harmonogram inwestycji zakłada uruchomienie zakładu w IV kw. br. i realizację pierwszych dostaw paliwa dla Elektrociepłowni Zabrze jeszcze w 2023 r. Wydajność instalacji ma sięgnąć ok. 100 tys. ton odpadów rocznie.

Inwestycja rozwiąże kilka problemów jednocześnie

- Ta inwestycja to nie tylko szansa na niwelowanie kosztów związanych z odpadami, które są coraz wyższe. To także nowe miejsca pracy w Zawierciu. Firma poinformowała, że w samym zakładzie zatrudnienie znajdzie 20 osób, a dodatkowo zakład będzie generował potrzeby logistyczne, które zapewnią kolejnych kilkadziesiąt miejsc pracy - wskazał prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

- Każdego roku powstaje u nas kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów, które nie nadają się do recyklingu, ale jednocześnie mają w sobie tyle wartości kalorycznej, że prawdziwym grzechem jest wywozić je na składowisko. I to właśnie te odpady będą naszym wkładem w paliwo RDF. O tyle mniej odpadów trafi na składowisko - dodał prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu Jarosław Mazur.

Jak zaznaczył we wtorek koncern Fortum, powstający w Zawierciu zakład jest szansą na wsparcie rozwoju systemu odpadowego tego miasta, zgodnie z priorytetami i zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. To również odpowiedź na rosnące ceny zagospodarowania odpadów oraz ceny węgla i wyzwania związane z jego dostępnością, szczególnie w obszarze ciepłownictwa, w Polsce.

Fortum, który w poprzednich latach analizował budowę takiej instalacji w Częstochowie przekonuje, że produkcja paliwa z odpadów do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej to skuteczne wyjście naprzeciw lokalnym wyzwaniom związanym ze składowaniem odpadów. W nowym zakładzie w Zawierciu do wytwarzania paliwa wykorzystywane będą odpady z tzw. frakcji resztkowej.

W jej skład wchodzą odpady będące pozostałością po sortowaniu i nienadające się do recyklingu. Z tej frakcji można wyprodukować tzw. paliwo alternatywne RDF, które będzie wykorzystywane do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wielopaliwowej elektrociepłowni w Zabrzu, która ma możliwość współspalania takiego paliwa.

Paliwo z Zawiercia trafi do zabrzańskiej elektrociepłowni firmy

Dawna zabrzańska elektrociepłownia stała się częścią Fortum w 2011 r. W 2015 r. firma zdecydowała o budowie nowej elektrociepłowni. Prace rozpoczęły się w maju 2016 r. Zakończona w 2018 r. budowa kosztowała ok. 870 mln zł. Instalacja dostarcza prąd i ciepło do ponad 70 tys. gospodarstw domowych w Zabrzu i sąsiednim Bytomiu, zastępując wysłużone instalacje, działające wcześniej w tych miastach.

Według informacji Fortum zastosowane źródło kogeneracyjne o mocy 225 MW w paliwie pozwala utrzymać sprawność całego układu na poziomie ponad 90 proc. W sezonie grzewczym elektrociepłownia 2019-20 wyprodukowała dla mieszkańców Bytomia i Zabrza blisko 1,7 mln gigadżuli ciepła oraz - w kogeneracji - ponad 216,7 tys. megawatogodzin energii elektrycznej.

Fortum wskazuje na innowacyjność zabrzańskiej elektrociepłowni wynikającą przede wszystkim z elastyczności paliwowej. Może być ona zasilana trzema paliwami - węglem, RDF oraz biomasą. Proporcja rodzajów paliw może być zmieniana, w zależności od cen i dostępności.