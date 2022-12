Będą protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowych w Polsce

- Poparcie społeczne dla energetyki jądrowej w Polsce rośnie. Musimy jednak pamiętać, że - pomimo tego poparcia - zawsze będą grupy protestujące przeciwko energetyce jądrowej - mówi Sławomir Krenczyk, członek zarządu i dyrektor wykonawczy Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Polska planuje budowę elektrowni jądrowych o mocy ok. 6-9 tys. MW. Kilka polskich grup przemysłowych rozważa także budowę małych reaktorów jądrowych.

Protesty przeciwko nowym inwestycjom w budowę elektrowni jądrowych to żadna nowość - były m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii.

Przeciwko budowie elektrowni jądrowej na Słowacji protestował także rząd Austrii.

- Wszystkie dzisiejsze badania wskazują, że poparcie społeczne dla energetyki jądrowej w Polsce rośnie. Musimy jednak pamiętać, że - pomimo tego poparcia - zawsze będą grupy, protestujące przeciwko energetyce jądrowej i to dosyć radykalnie - mówi Sławomir Krenczyk, dyrektor wykonawczy Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Protesty będą. Trzeba reagować na nie w spokojny sposób

Wskazuje, że doświadczenia projektów jądrowych, które są realizowane w różnych krajach w Europie, pokazują, że ich wspólnym elementem jest kompleksowe zarządzanie komunikacją społeczną.

- Zarządzanie komunikacją społeczną powinno być zawsze odpowiednio wcześniej przygotowane, prowadzone aktywnie, długoterminowo i z dużym poczuciem odpowiedzialności - dodaje Sławomir Krenczyk.

Przypomina, że w przypadku elektrowni Hinkley Point C, budowanej przez EDF w Wielkiej Brytanii, było ogromne poparcie w społeczeństwie brytyjskim. Brytyjczycy rozumieją, że ich poziom bezpieczeństwa i stabilnych cen energii wymaga wcielenia w życie tej inwestycji. Pomimo tego powstawały inicjatywy przeciwko tej elektrowni, które prowadziły aktywne działania. Powstała np. kampania Stop Hinkley - m.in. zorganizowano łańcuch ludzki, który miał zablokować budowę; odnotowano też mnóstwo prób wtargnięcia na plac budowy.

- Brytyjczycy reagowali na to w spokojny sposób. Prowadzili ciągłą, konsekwentną komunikację, rzetelnie informowali i przekonywali społeczeństwo argumentacją merytoryczną. To budowało przekonanie, że gwałtowne protesty to działania niepoważne - tłumaczy Sławomir Krenczyk.

Rozwiązania siłowe i brutalne środki nie są potrzebne

Inaczej było w przypadku elektrowni Flamanville 3, budowanej przez EDF we Francji. Tam organizacje antyatomowe swój sprzeciw skoncentrowały na składowisku odpadów jądrowych.

- Kluczowe wydarzenia publiczne przy okazji tej inwestycji wydarzyły się w miejscowości Bure, gdzie składowane są odpady jądrowe i gdzie aktywiści z częścią społeczności lokalnej zorganizowali mocny protest. Francuski rząd zareagował bardzo nerwowo i przeciwko kilkuset mieszkańcom wysłano prawie 500 policjantów. Wyszło to bardzo słabo, podważyło zaufanie do całej branży jądrowej; do dzisiaj ten projekt jest "obarczony" pewnym niesmakiem. To pokazuje, że nawet, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia złej woli aktywistów, nie należy w dialogu społecznym sięgać po daleko idące, brutalne środki - podkreśla Sławomir Krenczyk.

Międzynarodowe protesty, także ze strony rządów sąsiednich państw

Jeszcze inny przykład to słowacka elektrownia jądrowa Mochovce.

- Na Słowacji utrzymywało się potężne poparcie dla tego projektu ze strony społeczeństwa. Elektrownia Mochovce leży jednak niedaleko granicy Słowacji z Austrią - i pojawiła się bardzo silna antyjądrowa działalność ze strony austriackiej. Powstała np. inicjatywa Global 2000: organizowano wiele przedsięwzięć przeciwko tej elektrowni. To przykład sytuacji, w której budowa elektrowni jądrowej staje się przedmiotem dyskusji nie tylko wewnątrz kraju, gdzie elektrownia ma powstać, ale pozostaje także przedmiotem dyskusji międzynarodowej - wskazuje Sławomir Krenczyk.

Jak dodaje, na Słowacji korzystano z długotrwałej, pozytywnej komunikacji ze społeczeństwem.

- W dyskusji o elektrowni Mochovce nie zabrakło również mocniejszych elementów; padały oskarżenia o złą wolę strony austriackiej, także pod adresem przedstawicieli rządu austriackiego, którzy publicznie wypowiadali się przeciwko tej inwestycji. Padały także oskarżenia o wykorzystywanie "fejk njusów" - tłumaczy Sławomir Krenczyk.

Z tych wszystkich przykładów płynie lekcja także dla polskiego programu energetyki jądrowej.

- Wokół projektów jądrowych musimy długoterminowo budować wsparcie społeczne. Nie dajmy się dzisiaj zwieść, że wszyscy jesteśmy po stronie atomu, że wszyscy jesteśmy do tego przekonani. Jeszcze trzydzieści lat temu energetyka jądrowa była powszechnie łączona ze strachem i wizjami apokaliptycznymi; nie wiemy, co będzie za kolejne trzydzieści lat, jak obecne nastawienie społeczne się zmieni. Dlatego warto się dziś przygotować i konsekwentnie, kreatywnie - dzień po dniu budować odpowiednie poparcie dla energetyki jądrowej - podsumowuje Sławomir Krenczyk.