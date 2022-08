Będą zmiany w ustawie o dodatku węglowym. Mają zapobiegać wyłudzeniom

Wypłaty dodatku węglowego jeszcze nie ruszyły, a już pojawiły się próby wyłudzenia nienależnych pieniędzy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaalarmowane przez samorządy przedstawi w piątek w Sejmie propozycje zmian ustawy o dodatku węglowym, by nie dochodziło do podobnych sytuacji.

Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika prasowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksandra Brzóski, dokładne szczegóły propozycji zmian w ustawie poznamy w piątek. Jeśli wejdą w życie, mają zapobiec nadużyciom.



- Dodatek ten wprowadzano nie po to, żeby osoby nieuprawnione wyłudzały pieniądze w ramach tych przepisów. Zmiany, które zaproponujemy dadzą wachlarz rozwiązań samorządom, żeby takie sytuacje nie występowały - powiedział WNP.PL Aleksander Brzóska.



Rzecznik MKiŚ przywołał sytuację, gdy niektórzy próbowali pozyskać znacznie więcej środków niż im przysługuje.

Jeden budynek i trzy dodatki węglowe. Tak nie może być

- Na przykład w przypadku, gdzie mamy jeden budynek mieszkalny, w którym mieszkają trzy dorosłe osoby deklarujące, że są trzema niezależnymi gospodarstwami domowymi mieszkającymi pod jednym adresem i składają wnioski o trzy dodatki, a de facto nie powinny być do tego uprawnione, bo dodatek węglowy przysługuje, jeśli ma się piec zgłoszony w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – stwierdził Brzóska.

Jak dodał, dzięki temu, że dopłaty jeszcze nie ruszyły, budżet nie poniósł na razie żadnych strat.



- Przepisy obowiązują od 2 tygodni, więc wypłaty nie miały jeszcze miejsca, a gminy mają 30 dni na weryfikację i wypłatę środków, więc na razie nie możemy mówić o jakichkolwiek stratach, bo wypłaty środków jeszcze nie było - powiedział rzecznik MKiŚ.



Ustawodawca nie wziął pod uwagę możliwości występowania podobnych praktyk, bo zależało mu na tym, by wsparcie trafiło jak najszybciej do jak najszerszego grona odbiorców, dlatego na razie obowiązująca ustawa nie zawiera odpowiednich przepisów zapobiegających wyłudzeniom.

