Będzie kolejne wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji ZPUE

ZPUE, spółka Koronea oraz Michał Wypychewicz zamierzają ogłosić wezwanie na sprzedaż akcji ZPUE. Gdyby wezwanie zakończyło się sukcesem, to wzywający będą mieli 100 proc. akcji spółki. Na to się jednak nie zanosi, ponieważ cena w wezwaniu ma wynieść 269,08 za akcję - to wyraźnie poniżej obecnych wycen. Na zamknięciu giełdowej sesji 26 lipca za jedną akcję ZPUE płacono 294,0 zł.

ZPUE jest kontrolowane przez rodzinę Wypychewiczów, która (pośrednio i bezpośrednio) posiada 70,19 proc. akcji spółki dających 76,81 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

To już drugie wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji ZPUE w ostatnim czasie. W styczniu 2021 r. ZPUE ogłosiło wezwanie na sprzedaż wszystkich swoich akcji - wówczas oferowano 205,19 zł za akcję.

Kluczowym asortymentem grupy ZPUE pozostają rozdzielnice średniego i niskiego napięcia (element stacji transformatorowych). W 2022 r. ZPUE zaczęło oferować ładowarki prądu stałego do samochodów elektrycznych.

Wzywający chcą kupić 416 316 akcji spółki, czyli wszystkie, które nie są kontrolowane przez rodzinę Wypychewiczów.

Spółka pod rodzinną kontrolą

Michał Wypychewicz to prezes ZPUE, a spółka Koronea jest kontrolowana przez rodzinę Wypychewiczów. Obecnie Bogusław Wypychewicz (przewodniczący rady nadzorczej), wspólnie z małżonką Małgorzatą Wypychewicz za pośrednictwem spółek Koronea i Koronea Investment oraz pośrednio poprzez akcje własne ZPUE posiada 70,19 proc. akcji ZPUE dających 76,81 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Do znaczących akcjonariuszy ZPUE należą także fundusze MetLife PTE (mający 15,36 proc. akcji dających 11,94 proc. głosów) oraz PKO BP Bankowy PTE (mający 6.58 proc. akcji dających 5.12 proc. głosów).

Pozostałe 7,87 proc. należy do drobnych akcjonariuszy.

Wzrost cen akcji o 43 proc.

Wiadomo, że sytuacja na giełdach nie jest bardzo dobra, ale notowania ZPUE od początku roku podrożały o 43.41 proc. Co prawda szczyt tegorocznych notowań już za nami, kwotę 340 zł za akcję osiągnięto w czerwcu, ale wydaje się mało prawdopodobne, że akcjonariusze sprzedadzą akcje spółki poniżej obecnej wyceny.

W styczniu 2021 r. ZPUE ogłosiło wezwanie na sprzedaż wszystkich swoich akcji - wówczas oferowano 205,19 zł za akcję. Wzywający zapowiadali wówczas, że po osiągnięciu 100 proc. akcji chcą je wycofać z obrotu giełdowego.

Wtedy fundusze MetLife PTE oraz PKO BP Bankowy PTE powiedziały, że nie sprzedadzą swoich akcji. Podobnie prawdopodobnie będzie i tym razem.

ZPUE to spółka dobrze znana w polskiej energetyce. Grupa kapitałowa skupia spółki działające w sektorze elektroenergetycznym. Kluczowym asortymentem grupy pozostają rozdzielnice średniego i niskiego napięcia (element stacji transformatorowych). W 2022 r. firma zaczęła oferować ładowarki prądu stałego (DC) o mocy od 50 kW do 150 kW.

Siedziba spółki znajduje się we Włoszczowej

W 2021 r. zysk netto grupy ZPUE wyniósł 54,3 mln zł i był większy niż w roku 2020 r., kiedy był na poziomie 27,3 mln zł.

