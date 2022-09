Będzie pomoc dla ogrzewających domy prądem

Mateusz Morawiecki zapowiedział dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych ogrzewających energią elektryczną. Z informacji WNP.PL wynika, że założenia nowych rozwiązań znajdują się w projekcie ustawy, nad którą prace w przyszłym tygodniu ma sfinalizować Rada Ministrów.

W ramach Tarczy Solidarnościowej gospodarstwa domowe ogrzewające głównie energią elektryczną, w tym pompami ciepła, mają otrzymać dopłatę w wysokości 1000 zł.

Nad szczegółami wsparcia wciąż trwają prace, które w przyszłym tygodniu ma sfinalizować Rada Ministrów. Niezwłocznie po zaakceptowaniu rozwiązań przez rząd, szczegóły zostaną przekazane do wiadomości publicznej.

Zapowiedziano wprowadzenie gwarantowanej ceny dla energii elektrycznej: do poziomu 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych, oraz do 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami.

- Tarcza Solidarnościowa to dodatek energetyczny dla gospodarstw, które ogrzewają energią elektryczną. Tu będziemy punktowo kierowali dodatek energetyczny, tak jak wcześniej zrobiliśmy to w odniesieniu do pelletu, oleju, drewna opałowego, gazu czy węgla - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zapowiedziano dopłatę w wysokości 1000 zł dla ogrzewających się głównie energią elektryczną, w tym pompami ciepła. Nie przedstawiono jednak szczegółów takiego rozwiązania. Zapytaliśmy o nie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Odpowiedź nie jest jednak zbyt obszerna.

Rząd zajmie się nowym wsparciem w przyszłym tygodniu. Później trafi do Sejmu

- Przedstawione założenia nowych rozwiązań znajdują się w projekcie ustawy, nad którą prace w przyszłym tygodniu ma sfinalizować Rada Ministrów i niezwłocznie po zaakceptowaniu rozwiązań przez rząd szczegóły zostaną przekazane do wiadomości publicznej. Zgodnie z zapowiedzią z konferencji trafią one na jedno z najbliższych posiedzeń Sejmu - poinformował WNP.PL resort klimatu.

Jak dodano, obserwowany wzrost cen energii elektrycznej dotyka nie tylko Polski, ale również innych państw unijnych. Wynika on z nałożenia się szeregu niesprzyjających okoliczności, w szczególności inwazji Rosji na Ukrainę. Dlatego polski Rząd podejmuje szereg działań, by w dobie globalnego kryzysu wspierać polskie rodziny.

Ochrona Polek i Polaków przed gwałtownymi wzrostami cen energii elektrycznej

Przypomnijmy, że 15 września 2022 r. przedstawiono Tarczę Solidarnościową. Tarcza ma chronić Polaków przed gwałtownymi wzrostami cen, z jakimi mamy do czynienia już dzisiaj.

W tarczy wprowadzono m.in. gwarantowaną cenę energii elektrycznej. Ma ona obowiązywać do poziomu 2000 kilowatogodzin rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych, oraz do 2600 kilowatogodzin rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, rodzin trzy plus – czyli rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

– W ten sposób jednocześnie zachęcamy do oszczędzania energii. Podkreślam, każde gospodarstwo domowe również to, które zużywa 2500 albo 3000 kilowatogodzin rocznie – też będzie miało ogromną korzyść do 2000 kilowatogodzin rocznie. Tylko nadwyżka będzie obciążona wyższymi kosztami na przyszły rok – wyjaśniał Mateusz Morawiecki.

Dodatkowo, polskie rodziny będą mogły skorzystać z obniżki rachunków za prąd w przyszłym roku. Warunkiem będzie obniżenie zużycia energii elektrycznej w 2023 r., o co najmniej 10 proc. w stosunku do 2022 r. Energooszczędność będzie skutkowała 10 proc. obniżką kosztów za energię. Wprowadzamy dodatkowe rozwiązanie z korzyścią dla wszystkich gospodarstw domowych.

Pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych w wys. ok. 5-6 mld zł.

Tarcza Solidarnościowa wiąże się też z pomocą dla firm. Rząd przeznaczy środki do 5 mld zł, aby wesprzeć kilkaset firm. Wsparcie będzie przyznawane odbiorcom pod warunkiem min. 100 proc. wzrostu cen energii. Wypłata środków planowana jest jeszcze w tym roku.

Od przyszłego roku przedsiębiorcy będą mieli możliwość bezpośredniego podłączenia do odnawialnych źródeł energii (OZE).

Administracja rządowa, ale także administracja samorządowa, będzie zobowiązana do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. już od 1 października 2022 r. Kolejnym krokiem będzie zmiana zewnętrznego oświetlenia na energooszczędne, które zużywa dużo mniej prądu.

Premier Mateusz Morawiecki zlecił również wicepremierowi Jackowi Sasinowi wyeliminowanie premii i bonusów w dla zarządów spółek Skarbu Państwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu państwowe spółki zyskają kolejne oszczędności. Prezes Rady Ministrów osobiście będzie czuwał nad wykonaniem tego zalecenia.

