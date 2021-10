Będzie program pomocowy dla zwalnianych pracowników ZE PAK

Blisko 100 pracowników kopalni węgla brunatnego Konin oraz PAK Górnictwo zostanie objętych pilotażowym programem przeznaczonym dla osób odchodzących z branży górniczej. Mają oni zostać przeszkoleni, udzielona zostanie im pomoc w znalezieniu nowej pracy.

Nowa praca dla pracowników odchodzących z branży węglowej

- To dla nas ważne i bez wątpienia trudne zadanie, ale wykorzystamy całe nasze dotychczasowe doświadczenie, pomagając odchodzącym pracownikom ZE PAK w podjęciu nowej pracy. Jest to bezprecedensowa inicjatywa jeżeli chodzi o zmiany w górnictwie i energetyce, wciąż unikalna na rynku wśród pracodawców - mówi Anna Karaszewska, prezes Jobs First.Uruchomienie projektu wspierającego pracowników grupę ZE PAK w doprowadzeniu ich do nowego zatrudnienia to kolejna już inicjatywa podejmowana przez ZE PAK mająca na celu przekwalifikowanie pracowników koncernu górniczo - energetycznego i pomoc w znalezieniu im nowego zatrudnienia.W 2020 r. na terenie Elektrowni Konin uruchomione zostało Centrum Szkoleniowe OZE, w którym ponad 70 pracowników grupy ZE PAK przeszło kursy szkoleniowe oraz uzyskało kwalifikacje montera instalacji fotowoltaicznych.Część z tych osób zatrudniona została w spółce Esoleo wchodzącej w skład Grupy Cyfrowy Polsat i brała udział w pracach związanych z budową farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MW realizowanej w Brudzewie na zrekultywowanych terenach pogórniczych likwidowanej kopalni węgla brunatnego Adamów.ZE PAK zawarł również umowy z gminami Kazimierz Biskupi i Rychwał przewidującymi sfinansowanie przez ZE PAK działań związanych z tworzeniem miejsc pracy dla byłych pracowników grupy ZE PAK w jednostkach organizacyjnych tych gmin.