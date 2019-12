Będzie wyrównanie cen energii - rząd czeka na decyzję nadzoru

Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia URE ws. taryf, wtedy będzie decyzja, co do kształtu mechanizmu kompensacyjnego - poinformował w środę w Radiu Plus rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do kwestii wzrostu cen energii elektrycznej.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin poinformował we wtorek o zatwierdzeniu taryfy dla spółki Tauron Sprzedaż, która przewiduje ok. 20 proc. wzrost ceny energii elektrycznej od początku 2020 r. Taryfy trzech innych wielkich sprzedawców; PGE, Energi i Enei nie zostały zatwierdzone.

Rzecznik rządu w środę w Radiu Plus powiedział, że rząd chce wprowadzić ustawowy mechanizm kompensacyjny. Przypomniał, że takie działanie zapowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, wspominał o tym także premier Mateusz Morawiecki.

"Ale czekamy również na decyzję w pozostałym zakresie, bo faktycznie w tej chwili to jest jedna spółka, która ma podwyżki cen energii. Mają teraz 14 dni pozostałe spółki, aby jednak zracjonalizować swoje oczekiwania co do podwyżek. Myślę, że one mogą być na podobnym poziomie, tak to rozumiem (...). I wtedy będziemy decydować co do mechanizmu, ale ten mechanizm chcemy wprowadzić" - powiedział.

"Zastanawiamy się, w jaki sposób to realizować - czy bezpośrednio do operatora, czy zwrot do obywateli. Tych rozstrzygnięć jeszcze nie ma" - dodał.

Zaznaczył, że ceny rynkowe stopniowo rosną m.in. ze względu na podjęte kilka lat temu zobowiązania klimatyczne. "Trzeba wrócić do powodu podwyżek - one są generowane głównie przez opłaty emisyjne, czyli opłaty dotyczące emisji dwutlenku węgla, czyli postanowienia klimatyczne sprzed wielu lat. Stąd też te nasze działania, aby jednak te nowe zobowiązania klimatyczne były podejmowane w sposób odpowiedzialny" - podkreślił Müller.