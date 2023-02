Będziemy zmuszeni nauczyć się od nowa, jak korzystać z naszych domów

- Europejski Zielony Ład zmieni sposób użytkowania budynków. Nie będzie możliwe marnowanie energii - mówi WNP.PL Natalia Gnoińska, architektka i prezeska Fundacji 8 Marca.

Blisko 26 proc. budynków w Polsce powstało przed II wojną światową.

Natalia Gnoińska podkreśla, że nikt w Polsce nie zajmuje się konserwacją zabytków pod względem efektywności energetycznej. Tu potrzebna jest praca u podstaw.

- Europejski Zielony Ład fundamentalnie zmieni to, w jaki sposób użytkujemy budynki, ponieważ nie będzie możliwe marnowanie energii, tak jak to dzieje się teraz. Na pewno potrzebna jest edukacja mieszkańców - mówi WNP.PL Natalia Gnoińska, architektka i prezeska Fundacji 8 Marca.

Jej zdaniem konieczna jest edukacja mieszkańców, którzy będą musieli się nauczyć funkcjonować w budynkach tak, by spełnić wymagania, które przed nami stawia Europejski Zielony Ład i cezura roku 2050, kiedy to UE ma osiągnąć neutralność wobec klimatu.

Efektywność energetyczna budynków w Polsce – mamy 20 lat do nadrobienia

Polska wciąż musi doganiać kraje Europy Zachodniej pod względem efektywności energetycznej budynków.

- Mamy dużo pracy do wykonania. W Polsce nasza edukacja architektoniczna i inżynierska nie są ze sobą w kontakcie. W związku z tym architekci nie wiedzą, jak projektować, żeby było efektywnie, a inżynierowie nie widzą, jak planować, żeby to się wpisywało w architekturę - ocenia Natalia Gnoińska.

Jak podkreśla, nikt nie zajmuje się konserwacją zabytków pod względem efektywności energetycznej, dlatego tutaj musimy wykonać dużo pracy u podstaw, jeśli chodzi o edukację, a dopiero później zająć się wdrażaniem konkretnych rozwiązań. Jej zdaniem mamy w tym obszarze ok. 20 lat opóźnienia wobec reszty UE.

Zabytki też mogą i powinny być efektywne energetycznie

Słabo dostrzeganym wyzwaniem jest efektywność energetyczna w budynkach zabytkowych.

- Najpierw trzeba zmienić to, jak postrzegamy zabytki. Wymaga to interdyscyplinarności w edukacji, zmiany perspektywy w myśleniu o zabytkach. Zabytki to nie są tylko budynki mające po 100 czy 200 lat. Według badania Ipsos Polacy za zabytkowe uważają budynki powstałe przed 1939 lub 1945 rokiem, a to jest w rzeczywistości jedynie 26 proc. wszystkich zabytków - dodaje Natalia Gnoińska.

Według niej każdy zabytek żyje swoim życiem i wymaga indywidualnego podejścia.

- Wbrew temu, co konserwatorzy mówią, nie trzeba zachować wszystkiego, co było, w 100 proc. Istnieją nowe technologie pozwalające nawet na to, żeby budynki były pasywne, więc zabytki mogą dawać dobry przykład, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Jest to potrzebne szczególnie w Polsce, gdzie patrzymy na zabytki jako na przykłady architektury, którymi ludzie się inspirują i chętnie je odwiedzają. To dobry moment połączenia naszej historii i tradycji, z czego jesteśmy dumni, z czymś, z czego możemy być dumni w przyszłości - podsumowuje Natalia Gnoińska.