Belgia obawia się obecności chińskich firm w sektorze energetycznym

Przy budowie nowych bloków gazowo-parowych w belgijskiej elektrowni główny realizator projektu francuski koncern energetyczny Engie zatrudnił chińską firmę Sepco III. Wzbudziło to duże zaniepokojenie władz Belgii co do bezpieczeństwa infrastruktury, poproszono, aby rola chińskiej firmy ograniczyła się wyłącznie do roli podwykonawcy.

W październiku 2021 roku belgijski narodowy operator sieci przesyłowych wysokiego napięcia Elia ogłosił przetarg na dostawy do krajowego systemu energii elektrycznej z nowej elektrowni Awirs zlokalizowanej niedaleko Liege. Kontrakt wygrała francuska firma Engie i zobowiązała się, że do 2025 roku wybuduje zaplecze techniczne elektrowni i zamontuje bloki gazowo-parowe oraz generatory, które dostarczy niemiecki Siemens Energy.

Po kilku miesiącach pojawił się jednak problem związany z tą inwestycją, ponieważ Engie podpisała umowę na wykonanie wszystkich prac budowlanych i konstrukcyjnych z chińskim Sepco III. To wzbudziło zaniepokojenie belgijskich parlamentarzystów, ale także przedstawicieli rządu. Obawy dotyczą potencjalnego udostępnienia chińskim inżynierom danych wrażliwych związanych z nowymi technologiami, a zwłaszcza z bezpieczeństwem energetycznym państwa.

Główny wykonawca Engie Belgie podkreślił w komunikacie, że chińskie Sepco III odpowiada za koordynację prac budowlanych do momentu uruchomienia i synchronizacji elektrowni z systemem krajowym, a następnie nie będzie już mieć dostępu do zakładu.

Sprawę skomentował również przedstawiciel belgijskiego ministerstwa do spraw energii. - Podzielamy obawę, że musimy być czujni w odniesieniu do infrastruktury, która jest niezbędna dla naszego bezpieczeństwa. W tym przypadku istotne jest, aby rola chińskiej firmy ograniczyła się do roli podwykonawcy - powiedział.

W ocenie wykonawcy kontraktu, jedynym kryterium decydującym o wprowadzeniu Chińczyków na plac budowy były najniższe, zaproponowane w ramach przetargu, koszty wykonania robót budowlanych.