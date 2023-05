Belgia zatrzymuje wiatraki - za wysoka produkcja, za niskie zużycie

Silne wiatry i niskie zużycie energii po raz kolejny wygenerowały w niedzielę nadprodukcję energii elektrycznej w Belgii. Ceny rynkowe stały się ujemne, a turbiny wiatrowe musiały zostać zatrzymane - informuje "Brussels Times".

Choć nie jest to niczym niezwykłym, zjawisko to występuje ostatnio z większą częstotliwością, szczególnie w weekendy i święta. Wynika to nie tylko z warunków atmosferycznych, ale ma również związek ze zmniejszonym zużyciem.

Aby przywrócić równowagę na rynku energii elektrycznej, często podejmuje się wówczas decyzję o wyłączeniu lub spowolnieniu turbin wiatrowych w celu zmniejszenia produkcji energii.

Mimo, że wiatry nie były szczególnie silne w niedzielę, operator sieci Elia poprosił morskie farmy wiatrowe o ograniczenie ich mocy o około 100 megawatów, aby zachować równowagę sieci.

Operatorzy wiatraków są opłacani za to ograniczenie ich produkcji.