Bentley Systems ogłasza przejęcie firmy SPIDA

Bentley Systems, firma zajmująca się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury, ogłosiła przejęcie firmy SPIDA Software, dewelopera specjalistycznego oprogramowania do projektowania, analizy i zarządzania systemami słupów energetycznych i telekomunikacyjnych. Założona w 2007 roku w Columbus w stanie Ohio firma SPIDA oferuje rozwiązania do modelowania, symulacji i zarządzania danymi przedsiębiorstwom energetycznym i telekomunikacyjnym oraz dostawcom usług inżynieryjnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Inżynieria infrastruktury

Bentley Systems jest producentem oprogramowania do inżynierii infrastruktury. Dostarcza innowacyjne oprogramowanie, które rozwija światową infrastrukturę - wspierając zarówno globalną gospodarkę, jak i środowisko. Rozwiązania programowe są stosowane przez profesjonalistów i organizacje różnej wielkości do projektowania, budowy i eksploatacji dróg i mostów, kolei, wodociągów i kanalizacji, robót publicznych i użyteczności publicznej, budynków i kampusów oraz obiektów przemysłowych.



Oferta obejmuje aplikacje do modelowania i symulacji oparte na MicroStation, ProjectWise do realizacji projektów, AssetWise do obsługi zasobów i wydajności sieci oraz platformę iTwin dla cyfrowych bliźniaków infrastruktury.



Bentley Systems zatrudnia ponad 4000 pracowników i generuje roczne przychody w wysokości ponad 800 mln USD w 172 krajach.

- Naszą wizją w SPIDA zawsze było dostarczanie kompletnego i otwartego rozwiązania do utrzymania i poprawy kondycji oraz integralności aktywów związanych z napowietrzną infrastrukturą energetyczną i komunikacyjną naszych użytkowników. Teraz jako część zespołu firmy Bentley z niecierpliwością czekamy na przyśpieszenie rozwiązań cyfrowych bliźniaków sieci, które wykorzystają nasze doświadczenie w branży i obejmą analizy konstrukcji firmy SPIDA. Obecni i przyszli użytkownicy oprogramowania firmy SPIDA mogą z ufnością korzystać z cyfrowych bliźniaków sieci podczas modernizacji, modyfikacji i rozbudowy systemów napowietrznych oraz zarządzania nimi - komentuje Brett Willitt, prezes SPIDA Software.SPIDAcalc to wiodące oprogramowanie do analizy strukturalnej w branży użyteczności publicznej.Przejęcie firmy SPIDA Software, które nie ma istotnego znaczenia dla wyników finansowych firmy Bentley, zwiększy liczbę pracowników w Ameryce Północnej o 26 osób. Firma 7 Mile Advisors doradzała kierownictwu i udziałowcom SPIDA w transakcji.