"Bez 500 metrów ustawa wiatrakowa jest bublem". Branża krytykuje kontrowersyjną poprawkę

Przyjęcie poprawki o zmianie minimalnej odległości wiatraków od wiatraków domów mieszkalnych z 500 na 700 m to dalsze blokowanie energetyki wiatrowej na lądzie. Spowoduje to redukcję możliwej mocy zainstalowanej o około 60-70 proc. - uważa PSEW.

Sejmowe komisje energii, klimatu i aktywów oraz samorządu i polityki regionalnej zwiększyły 26 stycznia 2023 r. w projekcie nowelizacji tzw. ustawy odległościowej z 500 m do 700 m minimalną odległość turbin wiatrowych od domów mieszkalnych.

- Bez 500 metrów ustawa wiatrakowa jest bublem - mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Wg danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych w 2022 r. produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła prawie 175,2 TWh, z czego 18,3 TWh wyprodukowały farmy wiatrowe.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) stwierdza, że nowelizacja tzw. ustawy odległościowej była szeroko konsultowana i została zaakceptowana zarówno przez stronę społeczną, jak i rządową, otrzymując pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Długo dyskutowane 500 metrów zamienia się w 700 metrów, co wywołało burzę

PSEW wskazuje że zaakceptowana liberalizacja zasady 10H - zawartej w tzw. ustawie odległościowej do 500 metrów pozwalała na ponad 25-krotne zwiększenie dostępności terenów pod inwestycje wiatrowe, z obecnych 0,28 proc. do 7,08 proc. powierzchni Polski.

Jednak PiS 26 stycznia 2023 r. podczas prac komisji sejmowych wniósł do rządowego projektu poprawkę zmieniającą minimalną odległość usytuowania siłowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych z 500 m do 700 m. Poprawka w komisjach została przegłosowana.

- Bez 500 metrów ustawa wiatrakowa jest bublem – przez 10 lat nie powstanie żadna nowa farma wiatrowa. Zmiana minimalnej odległości elektrowni wiatrowych na 700 m niesie za sobą tragiczne dla energetyki wiatrowej konsekwencje - mówi Janusz Gajowiecki, prezes PSEW cytowany w komunikacie.

- Uniemożliwi ona wykorzystanie potencjału, jaki drzemie w polskim wietrze. Zamiast kilkunastu, powstanie co najwyżej kilka GW mocy w wietrze. To de facto dalsze blokowanie energetyki wiatrowej na lądzie. To niezrozumiałe w obliczu kryzysu energetycznego i dramatycznie wysokich cen energii – mówi Janusz Gajowiecki.

PSEW: zwiększenie minimalnej odległości do 700 m powoduje redukcję możliwej mocy zainstalowanej o około 60-70 proc.

PSEW poinformowało, że poddało własnej analizie ponad 30 projektów nowych farm wiatrowych, które pierwotnie zakładały minimalną odległość od istniejących i planowanych zabudowań mieszkalnych równą 500 m.

PSEW podało, że z przeprowadzanego przeglądu wynika, że zwiększenie minimalnej odległości do 700 m powoduje redukcję możliwej mocy zainstalowanej o około 60-70 proc.

- Odejście od zasady 500 m oznacza istotne zmniejszenie możliwości inwestycyjnych w nowe źródła wiatrowe – każdy metr zwiększenia tej odległości to nieproporcjonalnie większe ograniczenie potencjalnych lokalizacji – to oznacza brak możliwości budowy silnego polskiego przemysłu, nowych, innowacyjnych miejsc pracy, a także oznacza dalsze uzależnienie polskiej energetyki od importu paliw – stwierdził Janusz Gajowiecki.

PSEW podał w komunikacie przedstawione graficznie wyniki analiz dla trzech wybranych projektów nowych farm wiatrowych obrazujące skutki zmian proponowanej minimalnej odległości wiatraków od domów z 500 m na 700 m. Poniżej przedstawiamy wyniki analizy dla jednego z ww. trzech projektów.

Na czwartkowej konferencji prasowej posłowie PiS argumentowali wprowadzenie do ustawy wiatrakowej poprawki, mówiąc, że ma ona pogodzić interesy inwestorów i mieszkańców.