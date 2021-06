Bez elektrowni w Turowie każda większa awaria wpłynie na dużą część Europy

Gdyby się okazało, że musimy wyłączyć elektrownię w Turowie i wydarzyłaby się awaria tej skali co w Bełchatowie, wówczas groziłoby to awarią, która przeniosłaby się na dużą część Europy - ocenił we wtorek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

W poniedziałek czeski minister środowiska Richard Brabec poinformował o przesłaniu do Polski projektu umowy w sprawie kopalni w Turowie. Projekt zawiera warunki, których spełnienia domagają się Czesi.

"Gdyby się okazało, że musimy wyłączyć elektrownię w Turowie (...), to w takiej sytuacji - nie mając Turowa, a gdyby zdarzyła się awaria tej skali co w Bełchatowie - byłoby to już groźne i groziłoby awarią, która przeniosłaby się na sąsiednie kraje, na dużą część Europy" - powiedział Naimski w Polskim Radiu 24.

Polski system energetyczny przetestowany

Przyznał jednocześnie, że podczas awarii w Elektrowni Bełchatów okazało się, że "polski system energetyczny jest na tyle odporny, że żadnych przerw w dostawach energii nie było".

"To jest w praktyce przeprowadzony test systemu, co jest optymistyczne. Również wyciągamy wnioski także i z tej awarii. Analizy są prowadzone. I wnioski będą wprowadzane w życie" - powiedział Naimski.

W drugiej połowie maja br. doszło do zakłócenia na stacji elektroenergetycznej Rogowiec należącej do operatora przesyłu energii PSE. Wskutek zadziałania automatyki stacyjnej nastąpiło wyłączenie 10 bloków w Elektrowni Bełchatów, należącej do spółki PGE GiEK. Utracono 3.640 MW mocy. Awaria w rozdzielni w Rogowcu została usunięta tego samego dnia. Prawdopodobną przyczyną było zwarcie.

Czesi swoje stanowisko ws. Turowa przedstawili

W poniedziałek na Twitterze czeski minister środowiska Richard Brabec poinformował o przesłaniu do Polski projektu umowy w sprawie kopalni w Turowie. Według niego projekt zawiera warunki, których spełnienia przed wycofaniem pozwu z TSUE i po jego wycofaniu domagają się Czesi. Brabec zapowiedział, że negocjacje rozpoczną się w czwartek. Przed tygodniem czeski rząd polecił Brabcowi i ministrowi spraw zagranicznych Jakubowi Kulhankowi wynegocjowanie umowy międzyrządowej.

Szczegółów wysłanego do Warszawy projektu nie ujawniono. Według wcześniejszych deklaracji Brabca Polska ma m.in. obowiązek pokrycia kosztów budowy nowych i wzmocnienia istniejących źródeł wody w rejonach miast Frydlant i Hradek nad Nysą. Zgodnie z czeską propozycją Polska będzie musiała udostępnić wszystkie informacje na temat wpływu wydobycia w polskiej kopalni na środowisko naturalne w Czechach. Umowa ma także zobowiązać Polskę do przyjmowania czeskich inspektorów.

Ministrowie będę negocjować umowę z Czechami

We wtorek rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że do Czech poleci w tym tygodniu polska delegacja złożona z kilku ministrów konstytucyjnych, aby ustalić ostateczne szczegóły umowy w sprawie kopalni w Turowie i przyspieszyć cykl negocjacji.