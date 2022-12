Bez likwidacji reguły 10H nie będzie miliardów z KPO. Padło ostrzeżenie

Likwidacja barier rozwoju lądowej energetyki wiatrowej to jeden z kamieni milowych dla KPO. To zobowiązanie, jakie złożył polski rząd, by odblokować unijne środki. Dlatego Sejm powinien jak najszybciej znowelizować tzw. ustawę 10H - przekonuje PSEW.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) wskazuje, że rekordowa inflacja, słaby złoty i deficyt budżetowy to kluczowe wyzwania, z którymi obecnie mierzy się Polska. Ocenia, że w obecnej sytuacji środki unijne z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) byłyby kroplówką ratującą finanse państwa.

Tymczasem, zwraca uwagę PSEW, ustawa odblokowująca rozwój energetyki wiatrowej tzw. ustawa 10H, jeden z kamieni milowych KPO, „trafiła z rządu do Sejmu i od lipca tkwi w sejmowej zamrażarce”.

- To niezrozumiałe działanie na szkodę państwa i obywateli, bo odblokowanie energetyki wiatrowej to uniezależnianie się od zewnętrznych źródeł energii i budowanie naszego bezpieczeństwa. Dziś Polska i Polacy tych pieniędzy po prostu potrzebują i trzeba zrobić wszystko, żeby te fundusze jak najszybciej do nas dotarły - mówi prezes PSEW Janusz Gajowiecki.

- To decyzja strategiczna – ustawa jest w sejmowej zamrażarce, wystarczy tylko nadać jej numer druku i rozpocząć procedowanie. Przy dzisiejszym poparciu społecznym i politycznym nawet nie obawiamy się o Sejmową większość, wszystkie partie chcą odblokowania energetyki wiatrowej na lądzie - komentuje Janusz Gajowiecki.

Obowiązująca od 2016 roku tzw. ustawa 10H oznacza, że odległość turbin wiatrowych od zabudowań musi wynosić przynajmniej dziesięciokrotność wysokości wiatraków, co drastycznie ograniczyło możliwość lokalizacji nowych lądowych farm wiatrowych.