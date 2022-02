Bez reformy ciepłownictwa pakiet Fit for 55 nie wypali

Ciepłownictwo odpowiada za zużycie 50 proc. energii i 36 proc. emisji w Unii Europejskiej. Transformacja unijnego ciepłownictwa potrzebuje czasu i musi uwzględniać różnice w systemach poszczególnych krajów członkowskich - uważa Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego z PiS.

Minimalizowanie strat

Ważna rola ciepłownictwa

Mapy ciepła

Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed unijnym ciepłownictwem jest zwiększenie efektywności i minimalizowanie strat podczas produkcji i przesyłu. Według prezesa PGE Energia Ciepła Przemysława Kołodziejaka najtańszą i najefektywniejszą energią jest ta zaoszczędzona.- Celem naszej firmy jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Już obecnie ponad 20 proc. ciepła wytwarzamy w kogeneracji gazowej, zbudowanej dużym wysiłkiem finansowym. Do 2030 roku planujemy zbudować 1000 MWe nowych mocy kogeneracyjnych oraz zwiększyć udział paliw zero- i niskoemisyjnych do 70 proc. Nakłady inwestycyjne na działania w ciepłownictwie systemowym szacujemy na prawie 3 mld euro. Chcemy się zmieniać, ale tempo narzucane przez Komisję Europejską jest bardzo duże. Procesy inwestycyjne wymagają 7-8 lat - tłumaczy Przemysław Kołodziejak.Istotą transformacji jest to, by energia, którą ogrzewamy, chłodzimy i zasilamy nasze domy, miasta i firmy. była bezpieczna, niezawodna i - co niezwykle ważne - przystępna cenowo. Duże podwyżki jej cen będą potęgować problem ubóstwa energetycznego.Eksperci podkreślają, że propozycje pakietu „Fit for 55” muszą rozpoznać wartość kogeneracji dla maksymalizacji efektywnego wykorzystania wszystkich paliw cieplnych, w tym wszystkich gazów, bioenergii, geotermii, poprawy efektywności ciepłownictwa do i po 2035 roku.- Ciepło sieciowe musi spełniać coraz ważniejszą rolę w ogrzewaniu w Unii Europejskim. Mam świadomość, że w Unii Europejskiej jest wiele punktów widzenia politycznych, ale też ideologicznych. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć kompromis i pchnąć zmiany w dobrym kierunku - mówi Pernille Weiss, duńska posłanka do PE, przedstawicielka Europejskiej Partii Ludowej.Natomiast Morten Helveg Petersen europoseł z Danii, członek frakcji Renew Europe, zwraca uwagę na konieczność koordynacji.- W Danii ciepło sieciowe obejmuje ponad 60 proc. odbiorców. Wyzwaniem jest zwiększenie udziału źródeł odnawialnych, a także zwiększenie ich efektywności. Patrząc na transformację sektora ciepłownictwa musimy skoordynować wiele aktów prawnych z różnych obszarów takich jak handel emisjami, efektywność energetyczna czy “dyrektywa budynkowa”. Tym zajmiemy się w Parlamencie Europejskim - zapowiada Petersen.Eksperci zwracają uwagę na konieczność powstania map ciepła dla całej Unii Europejskiej tak, by dostosowywać tempo i model transformacji do uwarunkowań lokalnych.Europosłowie z innych krajów dostrzegają specyfikę Polski, której ciepłownictwo oparte jest na paliwach kopalnych i zapowiedzieli szukanie kompromisu podczas precyzowania zapisów pakietu „Fit for 55”.O transformacji unijnego ciepłownictwa rozmawiano w trakcie debaty „Ciepłownictwo sieciowe w ramach pakietu „Fit for 55”: wyzwania i możliwości”.