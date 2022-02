Bez rozbudowy sieci nie będzie zielonej rewolucji. Pilnie potrzebne nowe prawo

Kiedy chce się przyłączać nowych odbiorców oraz źródła OZE, konieczna jest rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Przed uruchomieniem prac budowlano-montażowych, niezbędne jest jednakże opracowanie dokumentacji projektowej, co jest najtrudniejszym i najdłuższym etapem w całej inwestycji.(...) OSD (operatorzy systemu dystrybucyjnego - przyp. red.) pilnie potrzebują regulacji prawnych, które w istotny sposób skrócą czas realizacji inwestycji niezbędnych do poprawy jakości i bezpieczeństwa dostaw energii oraz możliwości przyłączenia nowych odbiorców i wytwórców energii z OZE - mówi Alicja Barbara Klimiuk, prezes zarządu Energi-Operator.

Pilnie potrzebne regulacje skracające czas inwestycji

W ubiegłym roku obserwowaliśmy wyjątkowo duże zainteresowanie przyłączaniem obiektów wytwórczych do sieci Energa-Operator. Składane wnioski o określenie warunków przyłączenia, oprócz elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, dotyczyły również magazynów energii.



Możliwość przyłączenia do sieci źródeł OZE o mocy większej niż 2 MW potwierdzają wykonywane ekspertyzy. Na ich wynik ma wpływ duży wolumen mocy obiektów wytwórczych, który wynika z realizowanych umów o przyłączenie oraz wydanych wcześniej warunków przyłączenia.



Ponadto, w ekspertyzach możliwości przyłączenia jednostki wytwórczej do KSE należy uwzględniać również dodatkową moc - 10,9 GW, wynikającą z Ustawy z 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.



Ile wniosków o wydanie warunków przyłączenia OZE wpłynęło do spółki w 2021 roku?



- W 2021 roku w spółce złożonych zostało łącznie 2,4 tys. szt. kompletnych wniosków o określenie warunków przyłączenia OZE do sieci na wszystkich poziomach napięć (WN, SN i nn).



Wyniki ekspertyz oraz oceny możliwości przyłączenia pokazały, że w przypadku około 60 proc. zgłoszonych wniosków nie było technicznych warunków pozwalających na przyłączenie danych źródeł OZE w określonym przez wnioskodawców miejscu.



Aby zwiększyć możliwości przyłączeniowe we wszystkich grupach przyłączeniowych, a zatem również liczbę wydanych warunków przyłączenia, w kolejnych latach planowane są inwestycje w nowe linie 110 kV, a także w przebudowę istniejących linii 110 kV o niskiej przepustowości prądowej.



Czy - pani zdaniem - można i należałoby poprawić prawo, żeby ułatwić OSD inwestycje zwiększające możliwości przyłączania odbiorców i OZE, a jeśli tak, to w pierwszej kolejności co jest do zmiany? I dlaczego?



- Kiedy chce się przyłączać nowych odbiorców oraz źródła OZE, konieczna jest rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Przed uruchomieniem prac budowlano-montażowych niezbędne jest jednakże opracowanie dokumentacji projektowej, co jest najtrudniejszym i najdłuższym etapem w całej inwestycji. Największe wyzwania to pozyskanie prawa do nieruchomości (np. służebności przesyłu) oraz długotrwały i skomplikowany proces pozyskiwania decyzji administracyjnych.



Te wyzwania mają bardzo duże znaczenie dla potencjalnych użytkowników systemu, tj. odbiorców i wytwórców, w tym OZE. Dla przykładu: w przypadku pojawienia się inwestora, który potrzebuje dużej mocy przyłączeniowej (np. zakładu produkcyjnego lub instalacji wytwórczej OZE), niezbędna jest znacząca rozbudowa infrastruktury dystrybucyjnej.



Inwestorzy oczekują przyłączenia w ciągu dwóch, maksymalnie trzech lat. A już czas projektowania sieci wysokiego napięcia, w tym pozyskiwania praw do dysponowania gruntem czy nieruchomościami jest znacząco dłuższy, co dla inwestorów jest nieakceptowalne.



OSD pilnie potrzebują regulacji prawnych, które w istotny sposób skrócą czas realizacji inwestycji niezbędnych do poprawy jakości i bezpieczeństwa dostaw energii oraz możliwości przyłączenia nowych odbiorców i wytwórców energii z OZE.

Budowanie usług elastyczności i aktywizacja prosumentów

Zatem co roku obserwowaliśmy blisko dwukrotny przyrost liczby mikroinstalacji i ich łącznej mocy zainstalowanej. Niemniej od listopada 2021 obserwujemy jeszcze większe zainteresowanie przyłączaniem mikroinstacji, nadal głównie PV i początek tego roku świadczy o kontynuacji tego trendu.W styczniu 2022 zarejestrowaliśmy ponad 7,4 tys. zgłoszeń o przyłączenie mikroinstalacji w trybie zgłoszeniowym, gdy w styczniu 2021 r. było to 4,3 tys.. Przewidujemy, że w najbliższych miesiącach liczba zgłoszeń mikroinstalacji będzie znacząco wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.Owszem, może się tak zdarzyć, że osoby, które wahały się z podjęciem decyzji, dodatkowo zmotywowował obecny sposób rozliczeń oraz proponowana zmiana, ale - patrząc wstecz - widać, że w rozbiciu na kwartały już mieliśmy do czynienia z dużym zróżnicowaniem liczby składanych wniosków o przyłączanie mikroinstalacji, co było związane z uruchamianiem różnych form wsparcia - i wówczas notowaliśmy więcej zgłoszeń.Mamy wręcz pewność, że nowa forma rozliczeń nie oznacza końca energetyki prosumenckiej i w przyszłości w dalszym ciągu będziemy mieć do czynienia z przyrostem puli mikroinstalacji PV, gdyż klienci zawsze będą poszukiwać sposobów na ograniczenie swoich rachunków za energię elektryczną.- Nadchodzące zmiany w systemie rozliczania prosumentów z punktu widzenia nas, jako OSD, nie wpłyną znacząco na pracę sieci. Naszym podstawowym obowiązkiem jako operatora pozostaje dystrybucja energii elektrycznej do odbiorców - bez względu na sposób jej rozliczania.W nowym systemie rozliczeń widzimy jednak szansę na większą aktywizację prosumentów jako uczestników rynku energii, co może wpłynąć pozytywnie między innymi na profil obciążenia sieci dystrybucyjnej.Dodatkowo nowy model daje większe szanse na powrót do idei, jaka przyświecała tworzeniu założeń dla prosumentów, gdyż stwarza warunki, aby wytworzoną energię w jak największym stopniu wykorzystać, np. w połączeniu z magazynowaniem tej energii u klienta.- Na podstawie zawartych umów o przyłączenie szacujemy, że w 2022 r. moc OZE innych niż mikroinstalacje może wzrosnąć o około 220 MW w zakresie farm wiatrowych oraz o około 380 MW w zakresie farm fotowoltaicznych.- Tak, Energa-Operator odmawiała w 2021 r. wydawania warunków przyłączenia do sieci źródeł OZE. Główną przyczyną było niespełnienie wymogów, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne, czyli brak technicznych warunków umożliwiających przyłączenie do sieci Energa-Operator.- Wsparciem dla zwiększania możliwości przyłączania odnawialnych źródeł do systemu energetycznego są zachodzące już częściowo zmiany prawne i nowe możliwości działań związane z transformacją rynku energii. To budowane w Europie nowe usługi elastyczności czy też dążenie do aktywnej roli klienta/prosumenta.W tych obszarach wypracowujemy innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na poziomie europejskim, w tym w Polsce, przygotować nowe regulacje, opracować nowe modele biznesowe i przetestować praktyczne rozwiązania.Stawiamy na innowacyjność i działamy w tym kierunku wspólnie z partnerami z innych krajów - zarówno z europejskimi OSD, jak i z instytutami naukowymi, odbiorcami i firmami związanymi z energetyką. W kluczowych projektach korzystamy z dofinansowania funduszy unijnych, w tym z największego programu wspierającego innowacyjność Horizon 2020.- W ramach projektów OneNet i EUniversal wypracowujemy nowe rozwiązania usług elastyczności. Pozwolą one zarabiać odbiorcom i jednocześnie wspierać prawidłową pracę sieci.Budowana jest platforma informatyczna, z pomocą której przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej będą miały możliwość np. na wykupienie redukcji zużycia energii u danego odbiorcy celem utrzymania parametrów pracy sieci na zasadach podobnych do tych, które stosują portale aukcyjne.Dodatkowo, wspólnie z gdańskim Oddziałem Instytutu Energetyki, opracowujemy m.in. nowe rozwiązania inteligentnych i pracujących autonomicznie stacji transformatorowych, które mają pozwolić na zwiększenie możliwości przyłączania mikroinstalacji PV. Rozwiązanie to zamierzamy przetestować w trzech lokalizacjach ze znaczną kumulacją mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci niskich napięć - m.in. w Mławie.Elementem, który również może przyczynić się do rozwoju energetyki odnawialnej, jest efektywniejsze zarządzanie energią przez odbiorców. Już dzisiaj prawo wprowadza nowe rozwiązania, takie jak konsument zbiorowy czy wirtualny.Energa-Operator - w ramach dwóch międzynarodowych projektów Serene i Sustenance - wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych, dostawcą magazynów firmą Stay-On i gminą Przywidz oraz ze spółdzielnią mieszkaniową w Sopocie opracowuje i będzie demonstrować nowe sposoby działania lokalnych wspólnot energetycznych.Będą to rozwiązania podobne do tych tworzonych przez naszych partnerów projektowych w Danii i Holandii. To szansa na wypracowanie metod, które będą uniwersalne, a zarazem dostosowane do różnych rynków energii w Europie.