Bez surowców ziem rzadkich nie ma transformacji energetycznej. Chiny i Kongo zacierają ręce

Rozwój odnawialnych źródeł energii i samochodów elektrycznych miał zmniejszyć poziom wydobycia surowców mineralnych. Jednak w przypadku niektórych metali i surowców ziem rzadkich dochodzi wręcz do ogromnego wzrostu ich zużycia.

Wzrost o 30 razy

Geograficzna koncentracja

UE zdaje sobie sprawę ze znaczenia surowców

W scenariuszach klimatycznych opracowanych przez IEA popyt na minerały do pojazdów elektrycznych i do magazynów energii rośnie co najmniej 30 razy do 2040 roku.Lit odnotowuje najszybszy wzrost, z ponad 40-krotnym wzrostem popytu w scenariuszu zrównoważonego rozwoju (SDS) do 2040 r. Następne są grafit , kobalt i nikiel (wzrost około 20-25 razy).Rozbudowa sieci elektroenergetycznych oznacza, że ​​zapotrzebowanie na miedź zwiększy się ponad dwukrotnie w tym samym okresie.IEA zwraca uwagę, że wydobycie wielu minerałów ziem rzadkich jest bardziej skoncentrowana niż wydobycie ropy czy gazu ziemnego.W przypadku litu, kobaltu i pierwiastków ziem rzadkich trzy kraje, będącymi największymi ich producentami na świecie, kontrolują ponad trzy czwarte światowej produkcji.W niektórych przypadkach jeden kraj jest odpowiedzialny za około połowę światowej produkcji.Demokratyczna Republika Konga i Chiny były odpowiedzialne za około 70 proc. i 60 proc. światowej produkcji odpowiednio kobaltu i pierwiastków ziem rzadkich w 2019 r.Poziom koncentracji jest jeszcze wyższy w przypadku operacji przetwórczych, gdzie Chiny mają silną pozycję na całym świecie. Udział Chin w rafinacji wynosi około 35 proc. dla niklu, 50-70 proc. dla litu i kobaltu oraz prawie 90 proc. dla pierwiastków ziem rzadkich. Chińskie firmy dokonały również znacznych inwestycji w zagraniczne aktywa w Australii, Chile, Kongu i Indonezji.IEA zwraca uwagę, że wysoki poziom koncentracji, potęgowany przez złożone łańcuchy dostaw, zwiększa ryzyko ograniczeń w handlu lub innych wydarzeń w głównych krajach produkujących.Znaczenie surowców dostrzega Komisja Europejska. We wrześniu 2020 r. opublikowała nową listę surowców krytycznych dla UE, na której znajduje się m.in. węgiel koksowy. Po raz pierwszy znalazł się na niej lit, niezbędny do rozwoju samochodów elektrycznych.Na liście 30 surowców krytycznych zaprezentowanych przez Komisję Europejską znalazły się antymon, hafn, fosfor, baryt, metale ciężkie i lekkie ziem rzadkich, skand, beryl, krzem metaliczny, bizmut, ind, tantal, boran, magnez, wolfram, kobalt, grafit naturalny, wanad, węgiel koksujący, kauczuk naturalny, boksyt, fluoryt, niob, lit, gal, metale z grupy platynowców, tytan, german, fosforyt i stront.