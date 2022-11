Bez tego będzie problem z zieloną energią. Prezes banku mówi o poważnej przeszkodzie

Niedoinwestowana sieć elektroenergetyczna jest bolączką nie tylko dla instalacji OZE, ale także dla stabilności całego krajowego systemu energetycznego - wskazuje Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska.

- Główną barierą dla rozwoju OZE w Polsce jest niedoinwestowana sieć elektroenergetyczna, która ogranicza możliwości przyłączenia nowych instalacji, a nowoczesna i elastyczna sieć powinna być fundamentem i priorytetem dla całego sektora energetycznego, by zagwarantować jego stabilność - uważa Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska.

W jego opinii dyskusyjny na obecną chwilę pomysł wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży aut spalinowych za ponad dekadę będzie możliwy zarówno z punktu widzenia technologii i ekonomii, a także pożądany z punktu widzenia ekologii.

W przyszłym roku BOŚ - w ramach poszerzania oferty zielonego finansowania - planuje zaoferować klientom indywidualnym nowy kredyt ekologiczny z szerokim spektrum finansowania, zarówno na OZE, jak i na inne cele związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Jakie bariery stoją przed zrównoważonym rozwojem OZE w Polsce? Gdzie jest przestrzeń do zmiany przepisów i czy jest ona konieczna, aby udział OZE w polskim miksie energetycznym wydatnie wzrósł?

- Z punktu widzenia inwestorów główną barierą dla rozwoju OZE są ograniczone możliwości przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej. Tak wskazało aż 74 proc. respondentów ankietowanych przez Instytut Energii Odnawialnej. Problem ten potwierdzają dane Urzędu Regulacji Energetyki. Podczas gdy w latach 2017-2018 wydano 260 odmów przyłączenia do sieci, w latach 2019-2020 było ich już 1,2 tysiąca, natomiast w okresie 2021-2022 aż 3,5 tysiąca. Patrząc na tę kwestię z innej strony, tylko w 2021 roku – łącznie dla sześciu największych operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej – liczba odmów wydania warunków przyłączenia, przeliczając na moc, wzrosła z 457 MW do 25,7 GW.

Niedoinwestowana sieć jest bolączką nie tylko dla instalacji OZE. Zapotrzebowanie na energię elektryczną systematycznie rośnie, więc nowoczesna, elastyczna sieć powinna być fundamentem i priorytetem dla całego sektora energetycznego, by zagwarantować jego stabilność.

Z kolei z punktu widzenia instytucji finansowych, jedną z głównych barier w rozwoju OZE jest brak stabilności prawa i nieprzyjazne otoczenie regulacyjne. O ile przydomowe instalacje fotowoltaiczne w Polsce póki co rozwijają się nawet powyżej oczekiwań, o tyle sytuacja w energetyce wiatrowej wygląda już zgoła inaczej. Obowiązująca tzw. zasada 10H, czyli zakaz budowy turbin wiatrowych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości turbiny, powoduje, że obecnie dalszy rozwój w tym obszarze jest praktycznie niemożliwy. Niewiele jest w Polsce działek, na których można by budować nowe farmy wiatrowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli chcemy czerpać korzyści z taniej i czystej energii z tego źródła, należy znieść lub złagodzić te regulacje.

Eksperci, z którymi się regularnie spotykamy, widzą także bariery w prawie budowlanym. Liczba zgód, które trzeba pozyskać, oraz formalności, przez które trzeba przejść, powodują znaczne opóźnienia w oddawaniu do użytku gotowych instalacji. Warto także zwrócić uwagę na niepewność związaną z cenami energii po zniesieniu obliga giełdowego. Nie znamy też poziomu cen maksymalnych dla wytwórców energii w poszczególnych technologiach.

Uwzględniając to wszystko, wielu inwestorów skutecznie zniechęca się do projektów OZE, a w oczach banków wymienione niepewności i niekorzystne uwarunkowania zwiększają ryzyko inwestycji, co przekłada się na wyższe koszty finansowania.

Jak ocenia pan powrót do finansowania handlu węglem przez niektóre banki? Czy to przejściowe zjawisko, czy istnieje ryzyko przedłużenia, w razie postępowania kryzysu energetycznego wywołanego wojną? Czy BOŚ skłoniłby się do udzielania takiego finansowania?

- Na wyzwania związane z obecnym kryzysem należy patrzeć w perspektywie krótko- i długoterminowej. Dzisiaj stoimy w obliczu kryzysu energetycznego w Europie, a zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest kwestią kluczową dla całej gospodarki i stabilności państwa. Dlatego też, w mojej ocenie, przejściowa rewizja dotychczasowych planów i większa elastyczność względem klientów, którzy zapewniają to bezpieczeństwo, jest uzasadniona, szczególnie tuż przed zbliżającą się zimą.

Co więcej, zapewnienie stabilności energetycznej w aktualnych uwarunkowaniach pozwoli skuteczniej realizować założenia długofalowej polityki klimatycznej, która jest procesem rozłożonym na dekady.

Zakaz rejestracji nowych spalinówek po 2035 r. nie doprowadzi o tzw. wykluczenia motoryzacyjnego

Czy brak możliwości rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku w UE jest osiągalny? Czy nie jest błędem (może prowadzić do wykluczenia motoryzacyjnego części społeczeństwa)?

- Trudno jednoznacznie ocenić, na ile ta perspektywa jest realna. Wydaje się, że postęp technologiczny jest na tyle szybki, że za 13 lat samochody elektryczne będą zdecydowanie bardziej dostępne. Pamiętajmy też, że po 2035 roku samochody spalinowe nadal będą w użyciu, co powinno minimalizować ryzyko wykluczenia którejkolwiek grupy społecznej. Można również oczekiwać, że w ciągu tych kilkunastu lat nastąpi znaczący postęp w zakresie rozwoju baterii oraz możliwości ich recyklingu. Stąd wydaje się, że wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży aut spalinowych za ponad dekadę będzie możliwe zarówno z punktu widzenia technologii, jak i ekonomii, a pożądane z punktu widzenia ekologii.

Jak pan skomentuje postawy mówiące o tym, że zmiany klimatyczne to fanaberia?

- Takie postawy należy uznać za nieodpowiedzialne. W kwietniu br. została opublikowana kolejna część Raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który jest wynikiem pracy wielu ekspertów. Jest obszernym zbiorem informacji na temat emisji gazów cieplarnianych, obejmującym polityczny, technologiczny oraz finansowy aspekt problemu. Zawiera także rozdziały poświęcone technologii i innowacjom. Autorzy nie pozostawiają złudzeń co do zmian klimatu. Raport został przyjęty przez 195 rządów.

Mierząc się z takimi postawami, nie należy też ulegać emocjom. Trzeba konsekwentnie edukować, informować, pokazywać namacalne już skutki zmian klimatycznych oraz prezentować projekcje rzeczywistości, która nas czeka, jeśli problem globalnego ocieplenia będziemy dalej bagatelizować.

Energetyka jądrowa jako stabilizator systemu energetycznego

Czy zamiast budowy elektrowni atomowej w Polsce nie lepiej byłoby przyspieszyć rozwoju energii pozyskiwanej ze słońca i wiatru? Czy stać nas na równoległy rozwój tych źródeł?

- Polska energetyka w ponad 70 proc. jest obecnie zasilana przez węgiel. Zastąpienie go innymi źródłami to zadanie na dekady. Tymczasem zużycie energii w Polsce systematycznie wzrasta. Według prognoz PSE, w latach 2021-2030 ten wzrost może wynieść od niespełna 160 TWh do ponad 180 TWh, a w skrajnych przypadkach nawet do blisko 190 TWh. Niemożliwe będzie zaspokojenie tego zapotrzebowania wyłącznie jedną technologią. Polska potrzebuje zarówno atomu, jak i OZE, co słusznie zostało podkreślone w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku. Obecnie nie widzę alternatywy dla miksu zakładającego wzrastający udział energii odnawialnej, malejący udział energii z węgla oraz energetykę jądrową stabilizującą system.

W jakim horyzoncie czasowym czynniki ESG będą istotne na równi z kondycją kapitałową instytucji przy badaniu zdolności kredytowej?

- Czynniki ESG już teraz są elementem oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i przewidujemy, że wkrótce rozszerzymy zakres tej oceny, udoskonalając narzędzia ją wspierające.

Moim zdaniem, nie można jednak mówić, że w jakieś perspektywie czasowej ESG będzie traktowane na równi z kondycją kapitałową podmiotu starającego się o finansowanie. To raczej rozwinięcie i uzupełnienie dotychczasowej oceny. W ten sposób bardziej kompleksowo jesteśmy w stanie ocenić ryzyko kredytowe klienta.

Czy BOŚ planuje wprowadzenie nowych produktów w ramach zielonego finansowania?

- Oczywiście. Rozwój oferty w zakresie zielonego finansowania jest jednym z filarów naszej strategii. Przykładowo, w przyszłym roku planujemy zaoferować klientom indywidualnym nowy kredyt ekologiczny z szerokim spektrum finansowania, zarówno na OZE, jak i na inne cele związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Nowych produktów mogą oczekiwać także klienci korporacyjni – nieustannie szukamy dodatkowych możliwości wspierania ich w zielonej transformacji.

Naszym celem jest, aby już na koniec 2023 roku udział zielonych aktywów w portfelu kredytowym BOŚ wzrósł do 50 proc. W ciągu trzech kwartałów tego roku udzieliliśmy kredytów proekologicznych na kwotę 1,39 mld zł. To o ponad 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku oraz ponad 47 proc. sprzedaży kredytów ogółem.

Znaczenie wodoru w miksie energetycznym Polski będzie rosło, ale to proces długofalowy

Za ile lat wodór może stać się istotną częścią miksu energetycznego w Polsce? Jakie czynniki muszą być spełnione w pierwszej kolejności? Czy wodór należy postrzegać w roli nośnika energii czy jego źródła?

- Wodór może być wykorzystany do wytwarzania energii elektrycznej w systemach ogniw paliwowych oraz jako paliwo w procesach spalania. Należy również spojrzeć na wodór jako energetyczne paliwo gazowe, które można wytworzyć na miejscu z dostępnych zasobów oraz jako substytut gazów kopalnych. Tak duża uniwersalność energetycznego wykorzystania wodoru, jak również jego niegraniczona dostępność, nie powinny być pomijane przy konstruowaniu miksu energetycznego kraju.

Na początku tego roku została przyjęta „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040”. Zakłada ona, że do roku 2030 w Polsce zbudowane zostaną instalacje do produkcji wodoru odnawialnego o mocy 2 GW. Łączna wartość projektów objętych strategią wodorową szacowana jest na 11 mld zł.

Przyjęta strategia zakłada, że do produkcji paliwa wodorowego wykorzystana zostanie energia elektryczna pochodząca z OZE. Wytworzony w ten sposób wodór wykorzystany zostanie energetycznie w poszczególnych sektorach gospodarki w celu ich dekarbonizacji. Największe znacznie będzie to miało w najbardziej energochłonnych sektorach przemysłu.

Do sprawnego funkcjonowania gospodarki wodorowej niezbędne jest także dostosowanie przepisów prawnych oraz uchwalenie regulacji wykonawczych, które zdefiniują wodór jako element systemu energetycznego oraz uregulują kwestie obrotu, magazynowania i dystrybucji tego pierwiastka.

Z uwagi na wczesny proces tworzenia rynku wodorowego, należy również pomyśleć o systemach wsparcia zarówno na poziomie badawczo-rozwojowym, jak i na poziomie tworzenia dolin wodorowych, w tym budowania ich infrastruktury wytwórczej, magazynowej i przesyłowej.

Wodór może być też wykorzystany jako czynnik magazynujący nadwyżki energii elektrycznej z OZE. Będzie to miało istotne znaczenie w stabilizacji systemu energetycznego, podobnie jak ma to miejsce dla elektrowni pompowo-szczytowych. Mówiąc o wodorze w tym kontekście, mamy na myśli wodór jako nośnik energii.

Czy BOŚ przewiduje premiowanie firm lub innych podmiotów silnie pracujących na rzecz klimatu w postaci bardziej preferencyjnych warunków spłaty zobowiązań?

- Prowadzimy szereg działań zachęcających naszych klientów do proekologicznych działań i inwestycji, także poprzez oferowanie atrakcyjnych, preferencyjnych warunków finansowania. Dotyczy to w szczególności finansowania takich przedsięwzięć, które przyczyniają się do poprawy jakości klimatu, niezależności energetycznej, innowacyjności oraz działań prospołecznych.