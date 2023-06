Rynek mocy, polityka energetyczna kraju, czynniki niepewności, suwerenność, najtrudniejsze decyzje i pytania o przyszłość – o tym wszystkim mówi były prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Mariusz Swora w rozmowie z WNP. PL .

Zdaniem dr. hab. Mariusza Swory, prezesa URE w latach 2007-2010, największym źródłem niepewności dla twórców polityki energetycznej Polski i Krajowego planu na rzecz energii i klimatu (KPEIK) jest projekt Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego oraz przyszłość rynku mocy.

- Są to kwestie na tyle istotne i wpływające na cały rynek energii, że jakiekolwiek planowanie bez ich rozstrzygnięcia byłoby pozbawione większego sensu - uważa Mariusz Swora.

Zdaniem Swory jest szansa, że utrzymana zostanie do 2028 roku możliwość stosowania rynku mocy dla źródeł niespełniających standardu emisji 550 g CO2/kWh, dla których rynek mocy ma wygasnąć w 2025 r.

- Na razie w Polsce odpowiedzialność za niezrealizowanie polityki energetycznej i klimatycznej jest zasadniczo przedmiotem odpowiedzialności politycznej, co w przyszłości może się jednak zmienić - mówi Mariusz Swora.

Resort klimatu przekazał do prekonsultacji na potrzeby aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) i Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 scenariusz prognostyczny dla sektora wytwarzania energii elektrycznej, a pojawiały się informacje, że rząd przyjmie aktualizację PEP 2040 w kwietniu. Co pana zdaniem odsuwa aktualizację PEP?

- Jest wiele powodów, ale pewnie największym źródłem niepewności dla twórców polityki energetycznej Polski i KPEiK są obecnie projekt Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) i przyszłość rynku mocy.

Wydaje się, że jest szansa na to, iż w unijnym rozporządzeniu o rynku energii utrzymana zostanie do 2028 roku możliwość stosowania rynku mocy dla źródeł niespełniających standardu emisji 550 g CO2/kWh, dla których rynek mocy ma wygasnąć w 2025 r. W praktyce dotyczyłoby to przede wszystkim najstarszych polskich bloków węglowych.

Informacja, że może się tak stać, jest bardzo świeża i nie są w tej chwili pewne warunki, na jakich to może nastąpić i jak to wpłynie na koncepcję NABE. Są to kwestie na tyle istotne i wpływające na cały rynek energii, że jakiekolwiek planowanie bez ich rozstrzygnięcia byłoby pozbawione większego sensu.

Przedmiotem największych rozbieżności będzie teraz kształt miksu energetycznego

Niemniej dokument resortu klimatu został przekazany do prekonsultacji. Jak pan ocenia zaprezentowane tam kierunki zmian w polskiej energetyce?

- Dokument nie jest dla mnie jakimś szczególnym zaskoczeniem. Co do kształtu przyszłej polityki, to jest wiele okoliczności, które budują obszar niepewności i stanowią trudność dla twórców polityki energetycznej, a zaliczę do nich choćby ostateczną moc dużych elektrowni jądrowych, liczbę projektów SMR, rozwój lądowej energetyki wiatrowej i dużej fotowoltaiki, zapewnienie wystarczającej ilości mocy dyspozycyjnych w okresie przejściowym, przesył wodoru i popyt na ten surowiec.

Można ich zresztą wymienić znacznie więcej, i tak na przykład istotne będzie ostateczne ujęcie kwestii modernizacji i rozbudowy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych oraz instrumentów elastyczności takich jak na przykład wykorzystanie agregacji, magazynów energii czy autoprodukcji, bo bez nich transformacja energetyczna się nie powiedzie.

Uważam, że jak zwykle przedmiotem największych rozbieżności w ramach prekonsultacji i późniejszych konsultacji będzie kształt miksu energetycznego, cele szczegółowe i czas na ich realizację oraz instrumenty wsparcia.

Cechą charakterystyczną systemu energetycznego jest to, że nie pomieści wszystkich możliwych do wyobrażenia źródeł, choćby ze względu na wydolność sieci i dlatego też trzeba będzie podjąć trudne decyzje dotyczące priorytetów.

Czy są nowości w dokumencie przekazanym do prekonsultacji?

- Dokument nie jest rewolucyjny, choć znajdziemy w nim trochę nowości. Jego twórcy zdecydowali się przede wszystkim na uzupełnienie filarów dotychczasowej polityki energetycznej o suwerenność energetyczną.

Przyznam, że nie do końca rozumiem, jaka jest relacja pomiędzy celami polityki energetycznej a jej filarami, rozumianymi jako podpory, punkty oparcia, zwłaszcza w kontekście poprzedniej PEP 2040, która stawiała bardzo ważny cel w postaci bezpieczeństwa energetycznego obok trzech filarów, tj. sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjności i dobrej jakości powietrza.

Można, jak się wydaje, traktować te filary jako wartości będące podporą dla realizacji celów polityki energetycznej. Suwerenność energetyczna nie została bliżej określona, ale z treści dokumentu wynika, że może tutaj chodzić o takie ukształtowanie bilansu importowego, które pozwala na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną z wykorzystaniem własnych źródeł wytwórczych. Jeśli tak jest, to byłoby to dążenie w pełni uzasadnione i funkcjonujące w państwach unijnych.

W dokumencie znajduje się również zastrzeżenie, że takie ujęcie suwerenności nie oznacza zamknięcia się na wymianę międzysystemową, która jest przecież realizowana głównie w oparciu o przepisy prawa europejskiego. Suwerenność energetyczną można również oceniać przez pryzmat dywersyfikacji surowcowej i technologicznej, którą zakłada krajowa polityka energetyczna.

Polityka energetyczna państwa to akt wewnętrzny administracji rządowej. Nie może zawierać zakazów i nakazów skierowanych do firm

- Oczekiwania różnych środowisk wobec PEP 2040 i Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) mogą być oczywiście rozbieżne z planami rządu, a resort klimatu zapewnił, że będą miały istotny wpływ na kształtowanie krajowej strategii transformacji energetycznej. Jakie znaczenie prawne mają prekonsultacje?

- Prekonsultacje zmiany PEP 2040 i KPEiK nie są jakoś szczególnie ujęte w ramy prawne. Jak rozumiem chodzi tu o wstępne pozyskanie opinii zainteresowanych podmiotów, które potem zostanie wzięte pod uwagę przy kształtowaniu treści polityki przez ministra właściwego do spraw energii, co zresztą wynika z dokumentów prekonsultacyjnych.

Natomiast z punktu widzenia praktyki administracyjnej prekonsultacje to nie nowość. Rząd przeprowadza różnego rodzaju prekonsultacje, a przykład pierwszy z brzegu to prekonsultacja kierunków rozwoju transparentności podatkowej.

- Jak widać chociażby po prekonsultacjach, są przynajmniej dwa dokumenty dotyczące energetyki, które zasługują na uwagę biznesu, czyli polityka energetyczna państwa i KPEiK. Jakie są relacje między tymi dokumentami?

- Polityka energetyczna państwa jest z prawnego punktu widzenia przede wszystkim uchwałą Rady Ministrów, aktem wewnętrznym administracji rządowej. To oznacza, że wiąże organy tejże administracji, którym w jej ramach przypisano określone zadania i cele do realizacji. Jako taka nie może zawierać norm, które nakazują lub zakazują przedsiębiorcom określonych działań, choć wpływa niekiedy na wykładnię przepisów.

Prawo energetyczne wymaga, aby PEP była przyjmowana co pięć lat i nie normuje w sposób szczegółowy zasad zmiany tego aktu. Oznacza to, że zmiana taka może, a nawet powinna nastąpić, jeżeli gospodarz PEP (minister właściwy ds. energii) wystąpi z taką inicjatywą, wskutek istotnej zmiany warunków zewnętrznych.

KPEiK wypełnia obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu. KPEiK jest przyjmowany jako emanacja unijnej polityki energetycznej, która jest wyrażona w koncepcji unii energetycznej.

Pierwszy polski KPEiK, co ciekawe, był przyjęty i przedstawiony Komisji Europejskiej nie przez ministra odpowiedzialnego za energetykę, a przez Ministra Aktywów Państwowych. Obecnie prekonsultacje aktualizacji są prowadzone przez Ministra Klimatu i Środowiska i to najpewniej on będzie przedkładał ostateczny dokument Komisji.

Jeżeli chodzi o pierwszą aktualizację KPEiK, to rozporządzenie zakłada, że do 30 czerwca 2023 r. każde państwo członkowskie przedkłada Komisji projekt aktualizacji ostatnio zgłoszonego zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu lub przedstawia Komisji powody, dla których ten plan nie wymaga aktualizacji.

Uzgodniona aktualizacja ma zostać przedstawiona do 30 czerwca 2024 roku. Ten drugi termin jest znacznie ważniejszy, pierwszy ma bowiem z natury rzeczy zapewnić wystarczający czas na dialog z państwem członkowskim co do ostatecznego kształtu aktualizacji.

Jeśli chodzi o treść dokumentów, należy przyjąć, że PEP i KPEiK nie powinny być ze sobą sprzeczne, biorąc pod uwagę zobowiązania traktatowe Polski jako państwa unijnego, wspólnie realizując zasady unii energetycznej. Jednak trzeba też przyjąć, że krajowa polityka energetyczna może wykraczać poza ramy KPEiK, w granicach wyznaczonych przez prawo krajowe i zobowiązania międzynarodowe.

A jak wyegzekwować realizację polityki energetycznej? Odpowiedzialność ma przede wszystkim polityczny charakter

Zważywszy, że prekonsultacje mają trwać do 30 czerwca 2023, to w przypadku KPEiK rząd raczej nie złoży projektu aktualizacji KPEiK w terminie. Gdyby tak się stało, to jakie miałoby to znaczenie?

- Najpewniej projekt aktualizacji nie zostanie złożony Komisji w przepisanym trybie do końca czerwca, a powody są zróżnicowane. Przede wszystkim data 30 czerwca 2023 roku na przedstawienie projektu pierwszej aktualizacji KPEiK została wpisana do rozporządzenia w sprawie unii energetycznej jeszcze w 2018 roku, kiedy unijny prawodawca nie mógł mieć jeszcze świadomości szeregu zjawisk faktycznych i prawnych, które zaistniały po tej dacie i wpływają na proces planowania.

Mamy przecież agresję Rosji na Ukrainę i ogromny kryzys energetyczny, mamy program RePower EU, jesteśmy w przededniu przyjęcia pakietu Fit for 55. To są okoliczności, które zasadniczo zmieniają reguły gry, zaostrzając cele klimatyczne i wpływając tym samym na plany krajowe.

To na pewno są ważne argumenty za elastycznym podejściem do terminu przedstawienia projektu pierwszej aktualizacji. Określone i pewnie duże znaczenie w wymiarze krajowym mogą mieć również kwestie braku konsensusu pomiędzy różnymi ośrodkami politycznymi co do kierunków polityki.

Trudno mi jednak powiedzieć, jakie będzie podejście organów unijnych w przypadku opóźnienia w zakresie przedstawienia projektu aktualizacji. Zakładam, że jest tutaj jakiś dialog pomiędzy rządem a Komisją Europejską.

Jeśli rząd przyjmuje politykę energetyczną, ale nie realizuje zawartych tam celów czy założeń, to jakie są możliwości prawne egzekucji postanowień polityki energetycznej państwa?

- Postanowienia polityki energetycznej zasadniczo nie są bezpośrednio egzekwowalne, a odpowiedzialność za jej niezrealizowanie ma charakter przede wszystkim polityczny.

Na razie nasz krajowy system prawny opiera się egzekwowaniu zobowiązań państwa zawartych w politykach czy też poszerzaniu zakresu odpowiedzialności państwa przez organizacje ekologiczne, w tym organizacje prawników zajmujących się klimatem, w ramach procesów sądowych, dotyczące zmian klimatu, czyli tak zwanego climate litigation.

Z natury rzeczy sądy nie mają pełnego obrazu finansów państwa i instrumentów, nie są zobowiązane do tworzenia i zapewnienia spójności określonych polityk i kompleksowej oceny wyborów politycznych, choćby stąd nie powinny stawiać się w roli kreatorów polityki energetycznej, co naruszałoby zasadę trójpodziału władzy.

W tym kierunku, powołując się jeszcze na zasadę praworządności, poszedł ostatnio fiński Naczelny Sąd Administracyjny, orzekając o niedopuszczalności drogi sądowej skargi organizacji ekologicznych na brak dodatkowych działań klimatycznych w dokumencie sprawozdawczo-planistycznym rządu.

Zupełnie inaczej postąpił z kolei niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny w marcu 2021 roku, nakładając na rząd obowiązek bardziej dokładnego określenia celów redukcyjnych po 2031 roku.

Na razie zatem w Polsce odpowiedzialność za niezrealizowanie polityki energetycznej i klimatycznej jest zasadniczo przedmiotem odpowiedzialności politycznej, co w przyszłości może się jednak zmienić, jeżeli normy prawa międzynarodowego inaczej ukształtują podstawy i zakres odpowiedzialności państwa, menedżerów, korporacji lub treść praw jednostki.

Brak realizacji polityki energetycznej lub KPEiK może być też sankcjonowany w relacjach zobowiązanego państwa członkowskiego z organami unijnymi.

Inne niż polityka energetyczna akty z dziedziny energetyki powinny służyć wykonaniu tej polityki

Obecnie elektroenergetyka w Polsce to głównie spółki Skarbu Państwa takie jak PGE, Tauron, Orlen czy Enea. One muszą przestrzegać polityki energetycznej?

- Zważywszy, że polityka energetyczna państwa jest z prawnego punktu widzenia przede wszystkim aktem wewnętrznym administracji rządowej, to trudno uznać, że spółki nadzorowane właścicielsko przez Ministra Aktywów Państwowych są bezpośrednio związane polityką energetyczną.

Można jednak powiedzieć, że są związane pośrednio, a to poprzez sprawowanie tego właśnie nadzoru, który musi z kolei odbywać się w ramach Kodeksu spółek handlowych i innych szczególnych ustaw. Jeżeli chodzi o podmioty prywatne, polityka energetyczna jest dla nich przede wszystkim źródłem wiedzy na temat średnio- i długoterminowych ram funkcjonowania sektora energetycznego i kierunków jego rozwoju.

Natomiast generalnie inne niż polityka energetyczna akty z dziedziny energetyki, przyjmowane przez poszczególne resorty, powinny zasadniczo służyć wykonaniu polityki energetycznej i być z nią przynajmniej niesprzeczne. To dotyczy także rządowych projektów ustaw.