Bez wiatraków dekarbonizacji nie będzie

Energetyka wiatrowa jest ważną receptą na ograniczenia importu paliw kopalnych i tym samym drogą do poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Zarazem inwestycje w nowe farmy wiatrowe napotykają na liczne wzywania, bynajmniej nie tylko w Polsce. Zniesieniu barier inwestycyjnych mają służyć zapowiadane regulacyjne unijne, a nad Wisłą w szczególności liberalizacja tzw. ustawy odległościowej. Wiatr to szansa zarówno na rentowny biznes jak i na obniżenie kosztów wytwarzania energii, a tym samym jej cen – wynika z Konferencji PSEW 2022.

- Chyba dla wszystkich stało się już jasne, że bez dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce nie uda się osiągnąć ani krajowych ambicji zawartych w PEP2040, ani unijnych celów dążących do dekarbonizacji gospodarek - stwierdził Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

- UE zrozumiała, że możemy rozbudować energetykę wiatrową tylko wtedy jeśli uprościmy zasady i procedury przyznawania pozwoleń. Będą zmiany w prawie europejskim. Rozbudowa odnawialnych źródeł energii będzie teraz traktowana jako nadrzędny interes publiczny – stwierdził Giles Dickson, CEO WiindEurope.

- Tysiące megawatów energii mogą być produkowane na Morzu Bałtyckim, a Polska ma bardzo dobrą szansę, aby stać się liderem w regionie Morza Bałtyckiego i aby stać się kolejnym nowym mocarstwem europejskim w dziedzinie zielonej energii - stwierdził Rasmus Errboe, Senior Vice President, Head of Region Continental Europe w firmie Ørsted.

Trzy dni, od 13 do 15 czerwca 2022 roku, trwała w Serocku tegoroczna konferencja energetyki wiatrowej PSEW 2022, która od lat przyciąga setki uczestników zaangażowanych w sektor odnawialnych źródeł energii.

Tegoroczna konferencja, jak podał organizator, czyli Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) skupiła ponad 2 tys. przedstawicieli polskich i zagranicznych firm z branży energetycznej, liderów technologii oraz firmy prowadzące inwestycje na całym świecie, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Odnawialne źródła energii "energią wolności"

- Fakt, że wszyscy się tutaj zgromadziliśmy, jest znakiem jasnej przyszłości dla branży wiatrowej w Polsce, ale jednocześnie my Europejczycy mamy głębokie obawy dotyczące geopolitycznego kryzysu, który aktualnie trwa na Ukrainie- m.in. mówił Rasmus Errboe, Senior Vice President, Head of Region Continental Europe w firmie Ørsted

Ale, jak stwierdził Rasmus Errboe, wojna również bardzo wyraźnie pokazuje, że "odnawialne źródła energii są czymś, co nazwałbym energią wolności, ponieważ są to źródła, które pozwolą krajom na uniezależnienie się od tego, co się dzieje, jeśli chodzi o import paliw kopalnych".

- Tysiące megawatów energii mogą być produkowane na Morzu Bałtyckim, a Polska ma bardzo dobrą szansę, aby stać się liderem w regionie Morza Bałtyckiego i aby stać się kolejnym nowym mocarstwem europejskim w dziedzinie zielonej energii- ocenił Rasmus Errboe.

W dyskusjach głos zabrali również przedstawiciele administracji państwowej. 14 czerwca 2022 roku branża usłyszała w Serocku zapowiedź od dawna oczekiwanej zmiany regulacyjnej kluczowej dla rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w Polsce.

- Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy liberalizującej regułę 10H i skierował projekt pod obrady Rady Ministrów. Szacujemy, że dzięki liberalizacji tej zasady potencjał rozwoju lądowej energetyki wiatrowej może sięgnąć 10 GW mocy, w związku z tym do roku 2030 możemy prognozować, że łączna wartość energii z wiatru na lądzie w Polsce przekroczy 20 GW mocy zainstalowanej - powiedział Ireneusz Zyska, podsekretarz atanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, cytowany w komunikacie PSEW.

Giles Dickson, CEO WindEurope zwrócił uwagę, że Europa przekształciła swoja politykę i strategię energetyczną w bardzo krótkim czasie i zaznaczył, że nigdy wcześniej polityka energetyczna nie zmieniała się tak szybko.

- Nigdy więcej żadnych importów energii z Rosji od 2027 roku. Ogromne przyspieszenie odnawialnych źródeł energii w celu zastąpienia tej energii i zwiększenia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. I bardzo dobra rzecz jest taka, że to nie są kwestie czy stwierdzenia związane tylko z aspiracjami czy ambitne cele - wskazywał Giles Dickson.

- UE zrozumiała, że możemy rozbudować energetykę wiatrową tylko wtedy jeśli uprościmy zasady i procedury przyznawania pozwoleń. Kluczowe elementy strategii REPowerEU, nowej strategii energetycznej UE, polegają właśnie na tym jak uprościć proces przyznawania pozwoleń. Będą zmiany w prawie europejskim. Rozbudowa odnawialnych źródeł energii będzie teraz traktowana jako nadrzędny interes publiczny. Nigdy wcześniej nie była tak traktowana – stwierdził Giles Dickson.

Energetyka wiatrowa potrzebuje usunięcia barier

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki, ocenił, że chyba jest już całkiem jasne, że bez dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce nie uda się osiągnąć m.in. krajowych ambicji zawartych w PEP2040.

- Chyba dla wszystkich stało się już jasne, że bez dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce nie uda się osiągnąć ani krajowych ambicji zawartych w PEP2040, ani unijnych celów dążących do dekarbonizacji gospodarek. Z punku widzenia polskiej gospodarki i odbiorców energii energetyka wiatrowa potrzebuje impulsu w postaci odblokowania zasady 10H i usunięcia pozostałych barier regulacyjnych, by obniżać ceny energii elektrycznej i gwarantować Polsce czyste powietrze oraz bezpieczeństwo energetyczne – stwierdził Janusz Gajowiecki cytowany w komunikacie PSEW.

Podczas PSEW 2022 podkreślano także konieczność uniezależnienie się Polski od paliw kopalnych, szczególnie z zagranicy.

- Nasza gospodarka będzie konkurencyjna tylko wtedy, gdy konkurencyjne będą nasze ceny. A żeby tak się stało, nie możemy importować surowców. Jedynymi nieskończonymi surowcami, jakie mamy, są słońce i wiatr. Żeby to wykorzystać, musimy wybudować jak najwięcej OZE. Dlatego wsparcie dla każdej inicjatywy inwestycyjnej powinno być normą i najwyższym priorytetem. Akceleracja inwestycji poprzez usunięcie wszystkich możliwych barier to jedyna droga do bezpieczeństwa energetycznego Polski i świata - powiedział Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy, cytowany w komunikacie PSEW.

W trakcie Konferencji PSEW 2022 w Serocku miał premierę raport PSEW, TPA Poland / Baker Tilly TPA oraz DWF „Polska energetyka wiatrowa 4.0”. Tegoroczny raport zawiera część specjalną, poświęconą̨ morskiej energetyce wiatrowej.

– Dodatek do raportu nie bez przyczyny poświęcamy morskiej energetyce wiatrowej. Dla tego sektora wieją bardzo korzystne wiatry i jesteśmy już w fazie przygotowania do rozstrzygania konkursu na kolejne lokalizacje na polskim Bałtyku, do tzw. drugiego rozdania. Zainteresowanie polskich i zagranicznych inwestorów, branżowych i finansowych, tylko przy tym rośnie - stwierdził Karol Lasocki, Partner, Head of Renewables DWF, cytowany w komunikacie.

- Orlen Neptun I aktywnie poszukuje firm do zbudowania lokalnego łańcucha dostaw, ponieważ daje to szansę na rozwój technologiczny, edukacyjny i gospodarczy. Dzięki budowie portu instalacyjnego w Polsce sektor offshore z polskim łańcuchem dostaw ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki – mówiła prezes Baltic Power Anna Trzeciakowska.

"Bałtyk ma offshorowy potencjał stać się drugim Morzem Północnym"

Szanse na nowe inwestycje w energetyce wiatrowej w Polsce widzą także zagraniczne firmy.

- Vestas widzi wiele możliwości we współpracy z lokalnymi dostawcami w ramach budowy polskiej branży wiatrowej, w tym sektora offshore. Lokalne polskie firmy mają potencjał, by stać się regionalnie i globalnie konkurencyjnymi, ponieważ przemysł wiatrowy staje się jednym z filarów globalnego przejścia na czystą energię- stwierdził Nils de Baar, prezes Vestasa na Europę Północną i Środkową.

Wskazał na potrójny wpływ, jaki wojna na Ukrainie ma na Vestasa i branżę energetyki wiatrowej.

- Pierwszy skutek bezpośredni jest taki, że musimy zatrzymać naszą działalność w Rosji i na Ukrainie. Z Rosji zdecydowaliśmy się wycofać (…) i wycofujemy się w tej chwili. Jeśli chodzi o Ukrainę, to w obecnych okolicznościach nie możemy tam prowadzić działalności gospodarczej. To też dla nas ważny rynek z ogromnym potencjałem rozwoju - powiedział Nils de Baar.

Drugi skutek, na jaki wskazał de Baar, to ogromny wzrost kosztów surowców i transportu z powodu pandemii COVID-19, który wojna dodatkowo jeszcze wzmocniła.

- Na przykład, jak wiemy, 40 proc. produkcji stali w Europie pochodzi z Rosji oraz z Ukrainy i ceny stali wzrosły trzykrotnie w ciągu kilku miesięcy. Wzrosły również ceny paliw, więc ceny transportu też poszły w górę. Oczywiście w rezultacie koszt turbin wiatrowych też wzrasta. Ale równolegle widzimy, że ceny energii elektrycznej są na bardzo wysokim poziomie. To jest dobra kombinacja i business case dla energii wiatrowej jest bardzo solidny - zaznaczył Nils de Baar.

- Trzeci skutek to kwestia bezpieczeństwa narodowego. Rządy europejskie już wyznaczały bardzo ambitne cele klimatyczne, aby budować energię odnawialną, aby walczyć ze zmianami klimatu, a teraz kwestia wolności, niezależności energetycznej jest najważniejszym tematem dla wszystkich rządów w Europie i wzmacnia jeszcze bardziej te już ambitne cele klimatyczne - stwierdził Nils de Baar.

Trzeciego dnia Konferencji PSEW odbył się International Supplier Day czyli Dzień Współpracy Międzynarodowej, by pokazać siłę kooperacji transgranicznej na rzecz budowy silnego europejskiego przemysłu offshore. Polskie firmy, zagraniczni inwestorzy oraz przedstawiciele państw regionu Morza Bałtyckiego dyskutowali, jak rozwinąć sektor morskiej energetyki wiatrowej w naszym kraju.

- Bałtyk ma offshore'owy potencjał stać się drugim Morzem Północnym, a Polska jest największym rynkiem bałtyckim. Zakładane obecnie 11 GW już dziś rząd weryfikuje we wspomnianej wcześniej Polityce Energetycznej Polski do 2040 r., ale branża szacuje, że możliwości na polskim morzu są zdecydowanie większe, sięgając nawet 28 GW. Siłą rzeczy Polska może stać się centrum logistycznym, usługowym i produkcyjnym dla Morza Bałtyckiego – ocenił cytowany w komunikacie PSEW Dan Finch, Country Manager w Ocean Winds.