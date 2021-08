Bez większych inwestycji sieciowych z wichurami i śniegiem nie wygramy

Na koniec 2020 roku długość linii energetycznych pięciu największych krajowych dystrybutorów prądu przekroczyła 776 tys. km. 39 proc. to linie średniego napięcia (SN). Im większy w tym udział odcinków kablowych, tym cała sieć jest odporniejsza na ekstremalne zjawiska pogodowe, których przybywa. Ale linii kablowych przybywa wolno. W 2020 ich udział w sieciach SN wzrósł o mniej niż 1 pkt. proc.

Bardzo wrażliwe sieci

Na koniec 2020 roku innogy Stoen Operator, spółka typowo miejska, miał linie średniego napięcia skablowane w ponad 96 proc. Na kolejnym miejscu był Tauron Dystrybucja z udziałem prawie 39 proc. linii kablowych w strukturze sieci SN, a na następnym Enea Operator – nieco ponad 28 proc. PGE Dystrybucja oraz Energa Operator mieli na koniec 2020 zbliżone poziomy skablowania sieci SN (odpowiednio blisko 22 proc. i około 21,3 proc. - wszystkie udziały według danych z raportu PTPiREE).Jak stwierdzono w raporcie PTPiREE o przesyle i dystrybucji, rok 2020 potwierdził, że nawet przy dużym zaangażowaniu OSD, trudno będzie o większy wzrost udziału linii kablowych w sieci SN niż 0,8-0,9 pkt proc. w ciągu roku.– Zgodnie z dokumentem "Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.", w 2021 roku ma zostać opracowany krajowy plan skablowania sieci średniego napięcia do 2040 roku, którego celem będzie zwiększenie udziału linii kablowych w liniach SN do średniego poziomu w UE. Obecnie wynosi on około 50 proc. Z danych z ostatnich lat jasno wynika, że bez wsparcia w postaci zewnętrznych funduszy osiągnięcie takich wskaźników przez polskich dystrybutorów energii nie będzie możliwe – czytamy w raporcie PTPiREE.O kablowaniu elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w Polsce, szczególnie sieci SN, i o stosunkowo niskim poziomie ich skablowania na tle UE zrobiło się głośno w 2017 roku, po letnich wichurach.Przypomnijmy, że w sierpniu 2017 wskutek nagłego załamania pogody w kulminacyjnym momencie awarii bez dostaw energii elektrycznej pozostawało ponad pół miliona odbiorców. Na terenie samej Enei Operator w czasie i po nawałnicy 11 sierpnia 2017 w sumie bez zasilania było ponad 250 tys. odbiorców energii elektrycznej.To, jak ekstremalne zjawiska pogodowe wpływają na pracę sieci, a w konsekwencji na dostawy energii elektrycznej dla odbiorców, wiele mówią dane systemowe publikowane przez PSE, a dotyczące ograniczeń w dostawach energii elektrycznej w Polsce.Według PSE w 2017 roku ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w Polsce wyniosły ponad 48,8 tys. MWh, z czego około 47,4 tys. MWh wynikało z awarii sieci dystrybucyjnej, które nastąpiły z powodu złych warunków atmosferycznych.W latach 2018-2020 pogoda była znacznie łaskawsza dla sieci energetycznych niż w 2017 roku. W latach 2018-2020 ograniczenia dostaw energii z powodu awarii sieci dystrybucyjnych wywołanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe oscylowały między około 6,3 tys. MWh (2020 rok) a 8,5 tys. MWh (2019 rok).W tym roku klimat nie jest już tak łaskawy dla sieci, jak rok temu. Od stycznia do lipca 2021 ograniczenia w dostawach energii w Polsce przekroczyły 14,7 tys. MWh, a z tego ograniczenia wynikające z awarii sieci dystrybucyjnych spowodowanych przez "złe warunki atmosferyczne" sięgnęły blisko 13,8 tys. MWh – w samym lipcu ponad 8,6 tys. MWh.