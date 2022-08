"Bez względu na działania Rosjan dojdziemy do tego, co dzieje się w elektrowni"

Międzynarodowa misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jest już na Ukrainie i niebawem dotrze do Zaporoskiej Elektrowni. Jej szef Rafael Grossi powiedział w trakcie dzisiejszego spotkania z mediami, że w ciągu kilku dni powinniśmy dowiedzieć się, jaki jest stan techniczny obiektu.

- Zamierzamy przeprowadzić ocenę stanu technicznego elektrowni, ocenę fizyczną miejsca, funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, musimy też porozmawiać z personelem – powiedział Grossi dziennikarzom.



Dodał, że zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa misji i ryzyka związanego z tym, że obiekt okupują Rosjanie, ale zapewnił, że to nie powstrzyma jego zespołu przed jej realizacją. Jak podkreślił, nawet jeśli strona rosyjska będzie starała ukryć się faktyczny stan techniczny zaporoskiej elektrowni, to jego zespół dojdzie do tego, co się w niej dzieje.

- Bez względu na to jakie będą działania Rosjan, mamy bardzo doświadczony zespół i sądzę, że bez trudu dojdziemy do tego, co dzieje się w elektrowni – powiedział mediom.

Stała misja MAEA w zaporoskiej elektrowni?

Grossi wyraźnie podkreślił, że według niego elektrownia znajduje się na terytorium Ukrainy okupowanym przez Rosję, obiekt jest ukraiński, a także, iż obecność MAEA jest związana z zapewnieniami o bezpieczeństwie po stronie ukraińskiej.



Na razie pierwszy etap misji ma potrwać kilka dni, ale celem Grossiego jest ustanowienie tymczasowej lub stałej obecności Agencji w elektrowni - wówczas mogłaby być ona przedłużona.



- To, czy elektrownia zostanie zdemilitaryzowana, to kwestia woli politycznej państw, które są zaangażowane w ten konflikt, zwłaszcza jeśli chodzi o Rosję ją okupującą. Moja misja ma charakter techniczny i moją rolą jest zapobiec jakiemukolwiek wypadkowi w elektrowni, mogącemu naruszyć bezpieczeństwo. Chcemy zachować największą elektrownię jądrową w Europie w stanie nienaruszonym – podsumował szef MAEA.

