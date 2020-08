Bezemisyjny transport morski? Początek długiego rejsu

Potrzeba było stu lat, by parowce zastąpiły żaglowce. Po kolejnych 50 latach napęd parowy został wyparty przez spalinowy, też emitujący dużo spalin. Kiedy statki będą pływać, używając bardziej ekologicznej technologii? Realne jest ograniczenie do 2050 r. emisji spalin o 50 proc., w porównaniu z 2008 r. Taki cel postawiła Unia Europejska, wspierając inicjatywę Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) z 2018 r.

Lepiej, ale…

Rewolucja na morzu

W całym łańcuchu

Ekstrapolacja wieloletniego, średniego tempa rozwoju handlu światowego i globalnej floty wskazuje, że w 2050 roku zanieczyszczenie dwutlenkiem węgla ze statków może wzrosnąć nawet o 50 proc. Najwyższa pora działać.Działania na rzecz dekarbonizacji transportu morskiego nie są wcale nowością. Jak wykazuje w czwartej z cyklu analizie (Greenhouse Gas Study) IMO, choć w dekadzie 2008-2018 wolumen przewiezionych morzem towarów wzrósł o 40 proc., to emisje CO2 żeglugi spadły o 10 proc. bezwzględnie, a relatywnie (na jednostkę ładunku) jeszcze więcej.Po pierwsze zwiększyła się wydajność statków, czyli zmalał poziom emisyjności przypadający na 1 tonę ładunku. Przykładowo, w 2008 roku największe kontenerowce zabierały 14,5 tys. TEU (kontener 20-stopowy), od 2019 r. użytkowanych jest kilkadziesiąt jednostek zdolnych przewozić do 23 tys. TEU. Co prawda ten wyścig gigantów miał podłoże merkantylne (większa pojemność pozwala utrzymać stawki frachtu morskiego lub jego obniżenie, co daje przewagę konkurencyjną), ale korzystnym efektem ubocznym jest właśnie obniżenie emisyjności.Po drugie systematycznie odnawiana jest flota handlowa, a nowe statki wyposażane są w coraz efektywniejsze silniki z napędem diesla, których sprawność według IMO w ciągu dekady poprawiła się o 1/5. Powoli rośnie też liczba statków z napędem hybrydowym (spalanie ropy i LNG).Po trzecie, istnieją już formy regulacyjnego przymuszania do obniżania emisji. IMO nakreśliła ramowe programy do 2030 i 2050 r. I tak – już od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje limit stosowania przez statki morskie pływające w strefie ECA (obszary mórz: Bałtyckiego, Północnego, Kanału la Manche i wschodnich wybrzeży USA i Kanady) paliwa o 0,1 proc. zawartości siarki, w miejsce 3,5-procentowego. Od 1 stycznia 2020 r. przepis ten obowiązuje na całym świecie w żegludze oceanicznej i pełnomorskiej. Armatorzy albo kupują droższe paliwo, albo instalują urządzenia wypłukujące siarkę. Według szacunków Foreship, to drugie rozwiązanie obejmie 15 proc. zdolności przewozów towarów między kontynentami.W okresie drożejącej ropy, armatorzy ponadto nakazują kapitanom zwolnić średnią prędkość statków o kilka węzłów, co obniża spalanie i emisyjność.Można uznać, że przyhamowanie tempa emisji spalin przez transport morski to skutek sięgania po proste rezerwy dekarbonizacji. Pora na te głębokie, czyli zmiany technologiczne, w postaci znalezienia czystego napędu. Z tym jest problem – transport na dalekie odległości (nie tylko morski) jest wyjątkowo trudny do dekarbonizacji.W średniookresowej perspektywie nie widać w "dalekobieżnym" transporcie alternatywy dla paliw kopalnych. W nowo budowanych statkach to gaz ziemny napędza silniki, ale jest on jednak tylko czystszym paliwem względem ropy i może być traktowany jako technologia przejściowa. Skutkiem ubocznym większego stosowania LNG jest natomiast zwiększona emisja tlenków azotu.Niektórzy eksperci uważają, że kluczową technologią dla przemysłu morskiego jest jego elektryfikacja. Ba, podkreśla się, że rozpoczęła się już ta czwarta "elektryfikacyjna" rewolucja napędu na morzu.Sceptycy wskazują, że z powodu różnych ograniczeń technologicznych jeszcze przez wiele lat napęd elektryczny (lub hybrydowy) będzie można stosować tylko w żegludze przybrzeżnej – jak np. na lokalnych promach w Norwegii (są pierwsze wdrożenia).A jednak numer 1 wśród armatorów, duński Maersk, właśnie zainstalował testowe baterie 600 kWh w kontenerowcu małej pojemności (4496 TEU) zwodowanym w 2011 r. - Maersk Cape Town. W lutym br. w rumuńskiej stoczni zwodowano kadłub bezemisyjnego statku do przewożenia nawozów sztucznych w kontenerach (120 TEU) - Yara Birkeland , którego wyposaża obecnie stocznia norweska, w tym w system magazynowania energii (ESS) o mocy 7 MWh.Właśnie w dalszym rozwoju ESS wielu widzi szansę na czysty morski transport dalekiego zasięgu. Dziś nowoczesne ESS wykorzystują ogniwa litowo-jonowe jako źródło energii. Są nadal niedoskonałe, a największe ryzyko niesie uszkodzenie pojedynczego ogniwa, co powoduje nagrzewanie i uwalnianie toksycznych, łatwopalnych gazów. By dostarczyć pożądaną ilość energii, bateria morska wymaga wielu banków komórek, co oznacza, że uszkodzona komórka może zainicjować potencjalnie katastrofalną reakcję łańcuchową. Potrzeba więc wielu jeszcze testów i doskonalenia systemu.Dlatego być może Komisja Europejska ma rację, traktując priorytetowo dla celów dekarbonizacji transportu rozwój technologii wodorowej. Do końca 2020 r. ma wydać rozporządzenia wykonawcze, ułatwiające prace nad nią.Entuzjastycznie o niej wypowiada się też w analizie zatytułowanej „Carbonomics” bank inwestycyjny Goldman Sachs. „Technologie wodorowe dają szanse na ograniczenie nawet o 45 proc. antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych” – podkreśla bank. Ograniczenie to rozciąga nie tylko na długodystansowy transport, ale m.in. hutnictwo, ciepłownictwo i przemysł chemiczny. Technologia ta musi jednak spełnić wyjściowy warunek - wodór ma być wytwarzany nie z gazu ziemnego i węgla, lecz za pomocą elektrolizy z wykorzystaniem prądu z OZE (zielony wodór).Obiecująca wydaje się technologia produkcji wodoru z amoniaku, opracowana przez naukowców z Oxfordu w 2016 r. Po usunięciu wad (np. obniżenia temperatury jego spalania i produkcji tlenków azotu), właśnie powstają pierwsze linie produkcyjne. Największą zbuduje - jak ogłoszono w lipcu br. - amerykańska firma Air Products & Chemicals w Arabii Saudyjskiej, wytwarzająca 650 ton wodoru dziennie. Już prognozuje się, że ok. 2030 roku cena produkcji zielonego wodoru z amoniaku zrówna się z ceną ropy naftowej.Postępy w dekarbonizacji transportu morskiego i osiągnięcie zakładanych celów zależą ponadto od globalizacji gospodarki. W dobie pandemii wielcy spedytorzy zwracają uwagę, że transport ogromnych ilości surowców i innych towarów do przetworzenia na drugim końcu globu nie jest efektywnym sposobem wykorzystania zdolności żeglugowej. Opinie te podziela wielu największych producentów, skłaniając się do „bliskiej produkcji”. Ponadto armatorzy i gestorzy ładunków muszą się silniej zaangażować w proces dekarbonizacji transportu morskiego. I tu są powody do umiarkowanego optymizmu.Już w 2016 roku Maersk był inicjatorem ekologicznego projektu „Carbon Packt Challenge”, zakładającego poszukiwania przez partnerów w łańcuchu dostaw ograniczania emisji CO2 i innych działań na rzecz ochrony środowiska. Transport kontenerów został proekologicznie wzmocniony przez inicjatywę z 2019 r. Clean Cargo, w którą zaangażowana jest większość dużych linii żeglugowych, odpowiedzialnych za ok. 85 proc. emisji ze statków.Za różnymi rozwiązaniami służącymi dekarbonizacji transportu opowiedziała się większość menedżerów firm spedycyjnych - wynika z lipcowego raportu Shell i Deloitte („Dekarbonizacja transportu: wszystkie ręce na pokładzie”). Badanie to określa też priorytetowo pięć z dwunastu rozwiązań, które zostaną wdrożone w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat. Nie chodzi tylko o nowe technologie napędu, ale też o rozwiązania operacyjne (np. poprawę jakości paliw i smarów, digitalizację i wykorzystanie inteligentnych systemów nawigacji optymalizujących spalanie) oraz te narzędzia „miękkie” (np. zwiększenie zapotrzebowania klientów na wysyłkę bezemisyjną poprzez system zobowiązań czarterujących).