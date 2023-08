Bezpieczeństwo energetyczne kosztuje nas coraz więcej

Ratunkowy import energii jest Polsce coraz bardziej potrzebny, a wydatki na ten cel rosną lawinowo. W zeszłym roku wyniosły 160 mln zł - to 158 proc. więcej niż rok wcześniej, przy czym to tylko część wydatków związanych z bezpieczeństwem dostaw energii.

Awaryjny zakup energii z krajów sąsiednich to jedno z najważniejszych narzędzi, jakie ma operator sieci, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne, by nie dopuścić do przerw w dostawach prądu. Jak podaje Business Insider Polska, dotąd PSE korzystały z tego narzędzia sporadycznie, wydając w 2019 r. 8,6 mln zł, a rok później - 9,1 mln zł.

Sytuacja zmieniła się w 2021 r. To wtedy rezerwy dostępnej mocy w polskich elektrowniach znacząco się zmniejszyły. Elektrownie zgłaszały częściowe ubytki mocy, by oszczędzać węgiel na zimę, a to powodowało, że każda awaria większego bloku energetycznego była dla systemu problematyczna.

W 2021 r. awaryjny import energii kosztował już 62 mln zł, podaje Business Insider Polska. Rekordowy jak dotąd okazał się miniony rok, gdy koszty wymiany sięgnęły 160 mln zł.

Energia jest przesyłana w obu kierunkach, co zawsze kosztuje

Jak podała spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w tej kwocie mieszczą się nie tylko koszty zakupu energii, ale też dopłata za wysłanie polskiej energii za granicę, gdy farmy wiatrowe pracowały na pełnych obrotach, a w kraju zapotrzebowanie na prąd było niskie.

Jak informuje portal, zdarzało się, że stawki, jakich żądali sąsiedzi Polski za przyjęcie nadmiaru zielonej energii, sięgały nawet kilku tysięcy euro za megawatogodzinę. W tej sytuacji PSE nakazywało właścicielom farm wiatrowych ograniczyć moce za wynagrodzeniem.

Równocześnie spółka zarabia eksportując energię do krajów, które mają problemy z wyprodukowaniem odpowiedniej ilości energii. Przychody z tego tytułu w 2022 r. sięgnęły 60 mln zł.

Polska wysyła najwięcej energii elektrycznej na wschód

Jak podaje Business Insider Polska, w tym roku pomocą służymy przede wszystkim Ukrainie, która z powodu upałów, rekordowego zapotrzebowania na prąd i remontów kluczowych elektrowni ma problem z zapewnieniem dostaw energii swoim obywatelom.

Bieżący rok przyniósł krajowej energetyce - zdaniem portalu - jeszcze więcej wyzwań. Kłopotliwa jest już nie tylko nadprodukcja energii z wiatru w weekendy i święta, ale też produkcja energii ze słońca. W tym roku operator po raz pierwszy zdecydował się więc na ograniczenie pracy fotowoltaiki w kryzysowych momentach za rekompensatą.