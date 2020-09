Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych – weszły nowe wymogi

Przy wyborze instalacji fotowoltaicznej ważna jest nie tylko jej moc i cena, ale także zastosowane technologie. Instalacje wykorzystujące mikrofalowniki są bezpieczniejsze od innych technologii.







Postępująca standaryzacja fotowoltaiki

Problem ten nie występuje w instalacjach wykorzystujących mikrofalowniki, gdzie maksymalna wartość napięcia stałego z paneli jest bezpieczna, gdyż wynosi do 50 V.Rzadko zdarza się, aby instalacja fotowoltaiczna była przyczyną pożaru. Jeśli jednak dochodzi do pożaru budynku spowodowanego inną przyczyną, dużym zagrożeniem, oprócz samego ognia, jest wysokie napięcie stałe występujące w instalacjach stringowych z falownikami centralnymi, które wynosi kilkaset woltów. W takiej sytuacji kluczowe dla bezpieczeństwa strażaka jest natychmiastowe wyłączenie napięcia z paneli, co w przypadku stringu paneli nie jest możliwe.Zupełnie inna jest sytuacja w przypadku instalacji wyposażonych w mikrofalowniki, gdzie takie wysokie napięcia nie występują. W tym przypadku wystarczy, że strażacy standardowo wyłączą jedynie główne zasilanie budynku, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej pracy.To nie koniec problemów sprawianych przez instalacje oparte o falownik centralny. Wysokie napięcie stałe w przewodach stanowi ryzyko i ekipy serwisowe wolą czekać, aż - mówiąc kolokwialnie - instalacja schłodzi się.Zawsze bardzo ważne jest staranne wykonanie instalacji.- Panele Stilo Energy są specjalnie produkowane na nasze zlecenie, mają dłuższe przewody, aby unikać "przedłużek" czy innych elementów, mogących stanowić choćby niskie ryzyko pożarowe – zapewnia Sebastian Sabela.Ostatnie lata to czas intensywnej pracy nad standardami w polskiej fotowoltaice. Część standardów już została wypracowana. Na przykład wszyscy Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego stawiają instalacjom jednolite wymagania. Skończyły się czasy, gdzie każdy kierownik rejonu zakładu energetycznego określał, czy przyłączy daną instalację czy nie.Zanim doszło do standaryzacji wymagań, pomiędzy OSD występowały duże różnice pomiędzy tym, co akceptowano, a czego nie. To jednak nie wystarczy.- Potrzebne są kolejne standardy, czyli dopracowanie dotychczasowych przepisów pożarowych tak, aby jednoznacznie określały, czego należy używać, by na koniec dnia instalacja była bezpieczna nie tylko dla użytkownika ale też dla strażaka. Instalacje rzadko same w sobie są przyczyną pożarów, ale strażak zawsze musi być bezpieczny, bez względu na to, jak doszło do zapłonu – wskazuje Sebastian Sabela.Jak informuje Sabela, jeszcze tylko kilka miesięcy dzieli nas od kolejnego uporządkowania branży fotowoltaicznej. Tym razem chodzi o spełnianie wymogów zapisanych w Kodeksie Sieci. Kończy się bowiem okres przejściowy, w którym OSD musiały zadowolić się oświadczeniami dostawców odnośnie certyfikatów dotyczących spełniania przez falownik standardów pracy w sieci energetycznej. Od kwietnia 2021 r. oświadczenia nie wystarczą i będą wymagane certyfikaty wydawane przez wyznaczone jednostki certyfikujące.- To uporządkuje rynek i spowoduje wzrost bezpieczeństwa instalacji i prac sieci. Energetykom zależy na przewidywalności pracy sieci, dlatego tak ważne jest spełnianie standardów zawarte w kodeksie sieci. Urządzenia instalowane przez Stilo Energy standardy te spełniają – podsumowuje Sebastian Sabela.