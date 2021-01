Bezpieczne rozliczenia na rynku energii. Planowany test procedury obsługi niewypłacalności

- W ubiegłym roku po raz pierwszy w dotychczasowej działalności Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych musieliśmy wykorzystać środki z Funduszu Gwarancyjnego dla zabezpieczenia transakcji. Cały proces przebiegł zgodnie z obowiązującymi regulacjami, ale wyciągnęliśmy z tego doświadczenia nowe wnioski i przygotowaliśmy zmiany do naszego regulaminu. Na koniec roku planujemy przeprowadzenie testu procedury obsługi niewypłacalności z udziałem uczestników rynku - mówi Łukasz Goliszewski, wiceprezes zarządu IRGiT.

- Nasza rola jako gwaranta bezpieczeństwa realizacji transakcji jest codziennie taka sama. Natomiast w warunkach dużej zmienności cen energii w kontraktach terminowych, zwłaszcza gdy dzieje się to w krótkim czasie, rośnie ryzyko generowane przez uczestników rynku. Polega ono na tym, że mogą się pojawić problemy z uzupełnianiem przez uczestników rynku depozytów zabezpieczających wykonanie transakcji.Na takie ryzyko jesteśmy przygotowani. W ramach systemu gwarantowania rozliczeń zarządzanego przez IRGiT funkcjonuje Fundusz Gwarancyjny, który jest tworzony solidarnie ze środków członków IRGiT i w razie niewypłacalności jednego z nich środki z tego funduszu mogą być wykorzystane do rozliczenia jego transakcji.- IRGiT działa od dziesięciu lat i w tym okresie pięć razy musieliśmy interweniować, żeby zapewnić bezpieczne rozliczenie transakcji zawartych na TGE. W czterech przypadkach, po ostatecznym zamknięciu pozycji danego uczestnika rynku, środki wniesione przez ten podmiot do systemu gwarantowania rozliczeń były wystarczające i pozostali uczestnicy rynku tych komplikacji nie odczuli.Natomiast w marcu ubiegłego roku okazało się, że straty jednego z naszych członków muszą być pokryte z Funduszu Gwarancyjnego. Podmiot ten po dwóch dniach dużych spadków cen energii poinformował nas, że nie ma już środków na uzupełnienie depozytów zabezpieczających transakcje i w konsekwencji musieliśmy skorzystać z Funduszu Gwarancyjnego.Strata wygenerowana przez ten niewypłacalny podmiot, która została pokryta ze środków Funduszu Gwarancyjnego, wyniosła około 2,07 proc. środków zgromadzonych w tym funduszu. Ostatecznie niewypłacalny podmiot spłacił całość swoich zobowiązań wynikających z zamknięcia jego pozycji, a wszyscy uczestnicy Funduszu Gwarancyjnego otrzymali pełny zwrot środków, które zostały wykorzystane na pokrycie zaistniałej straty.Oczywiście każdy członek IRGiT wie, że wnosi środki do Funduszu Gwarancyjnego proporcjonalnie do ryzyka, jakie generuje i że fundusz może być wykorzystany w wypadku, gdy zabezpieczenia wniesione przez inny podmiot okażą się niewystarczające.- Depozyty zabezpieczające mogą być wnoszone w formie środków pieniężnych, gwarancji bankowych i praw majątkowych. Na koniec listopada 2020 roku depozyty wniesione do Izby miały głównie postać gwarancji bankowych - blisko 1,5 mld zł, depozyty w formie środków pieniężnych miały wartość około 650 mln zł, a w postaci praw majątkowych około 300 mln zł.- Struktura depozytów zabezpieczających potwierdza popularność gwarancji bankowych jako formy zabezpieczeń wykonania transakcji, jednak nadal nie jest ona w pełni wykorzystywana. Dopuszczamy, żeby 90 proc. depozytów zabezpieczających miało formę gwarancji bankowych, natomiast w ostatnim czasie realnie gwarancje stanowią około 50 proc. wniesionych zabezpieczeń. Oczywiście forma wnoszenia depozytu to wybór członka Izby.- W ubiegłym roku po raz pierwszy w dotychczasowej działalności IRGiT musieliśmy wykorzystać środki z Funduszu Gwarancyjnego dla zabezpieczenia transakcji. Cały proces przebiegł zgodnie z obowiązującymi regulacjami, ale wyciągnęliśmy z tego doświadczenia nowe wnioski i przygotowaliśmy zmiany do naszego Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej. Skonsultowaliśmy je z rynkiem i skierowaliśmy do KNF wniosek o ich zatwierdzenie.Generalnie w 2021 roku planujemy dalszy rozwój naszej działalności, w tym modeli gwarantujących bezpieczeństwo rozliczeń. Na koniec roku planujemy przeprowadzenie testu procedury obsługi niewypłacalności z udziałem uczestników rynku. Chodzi o to, żeby rynek był lepiej przygotowany na takie sytuacje i wiedział, jak reagować.- W obszarze ryzyka planujemy wdrożenie kolejnych kompensacji depozytów, czyli zmian w modelu wyznaczania depozytów, który wpłynie na obniżenie wartości wymaganych zabezpieczeń. Te zmiany są planowane do wdrożenia w II połowie 2021 roku. Mając na celu podniesienie obowiązujących w Izbie standardów oraz realizując oczekiwania naszych członków, będziemy także bardziej transparentni niż dotychczas.- Dążąc do dalszej poprawy jakości naszej oferty dla rynku, zostaliśmy członkiem CCP12 - światowego stowarzyszenia izb rozliczeniowych. Jednym z wymogów tego członkostwa jest zwiększenie transparentności naszego działania. Zgodziliśmy się na to i w cyklu kwartalnym, począwszy od I kwartału 2021 roku, Izba będzie publikować kluczowe parametry i statystyki z obszaru zarządzania ryzykiem, w tym między innymi wysokość Funduszu Gwarancyjnego. Mamy nadzieję, że takie działania zwiększą świadomość uczestników rynku, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa rozliczeń prowadzonych przez IRGiT.