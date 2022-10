Białe certyfikaty mogą dać więcej. Potrzebne zmiany w przepisach

Pomysły, jak mrozić koszty energii, zepchnęły nieco w cień system wspierania efektywności energetycznej ( białe certyfikaty). Można z niego wycisnąć więcej . To ku pamięci polityków w Dniu Efektywności Energetycznej, zanim kolejne środki pójdą na konsumpcję energii.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

- Kryzys energetyczny zwiększył zainteresowanie inwestycjami w poprawę efektywności energetycznej, bo koszty zużycia energii, jak również ciepła, drastycznie wzrosły - mówi Łukasz Makarowski, DB Energy.

Zdaniem Bartosza Dobrowolskiego, wiceprezesa Ellipsis Energy, uproszczenie systemu składania wniosków o wydanie tzw. białych certyfikatów oraz przeniesienie większej odpowiedzialności za jakość dokumentacji na audytorów energetycznych poprawiłoby podaż certyfikatów.

- Analizując samą relację ceny białych certyfikatów na TGE (około 2050 zł/toe dla PMEF_F) w relacji do poziomu opłaty zastępczej na 2022 rok – 1914 zł/toe można wnioskować, że rynek jest dość zrównoważony – stwierdza Krzysztof Mazurski, Energy Solution.

Wypadający w tym roku 5 października Dzień Efektywności Energetycznej w Polsce chyba nigdy nie był jakoś szczególnie fetowany. I pewnie to nic dziwnego, bo to inicjatywa kilkudziesięciu grup rzeczników efektywności energetycznej w USA, zainaugurowana w 2016 roku, i do tej pory można o niej było w ogóle nie słyszeć.

Ale o działającym w Polsce od lat systemie tzw. białych certyfikatów, sztandarowym narzędziu państwa do wspierania poprawy efektywności energetycznej, słyszały już zapewne tysiące.

- Do najbardziej popularnych kierunków inwestowania w poprawę efektywności energetycznej należą inwestycje w modernizację i wymianę oświetlenia, w odzysk ciepła ze sprężarek powietrza, w poprawę izolacji instalacji przemysłowych oraz w wymianę napędów maszyn - mówi Łukasz Makarowski, doradca techniczno-handlowy DB Energy.

- Ciekawymi inwestycjami prowadzonymi przez nas w ramach systemu certyfikatów są również modernizacje elektrociepłowni przemysłowych, w tym modernizacje układów wytwarzania energii elektrycznej, zastosowanie układów regulacji wydajności pomp i wentylatorów - dodaje Łukasz Makarowski.

W kryzysie energetycznym system białych certyfikatów wzbudza może nawet większe zainteresowanie niż wcześniej, ale chociaż lata mijają, to nadal nie jest on pozbawiony starych wad.

Kryzys kieruje światła na poprawę efektywności energetycznej

Łukasz Makarowski mówi, że firmy mają świadomość, że w przypadku planowanych przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej, należy ubiegać się o tzw. białe certyfikaty.

- Ich uzyskanie i spieniężenie jest istotnym wsparciem dla zwrotu z inwestycji w poprawę efektywności energetycznej albo nawet pokryje jej koszty, bo i tak się zdarza. Kryzys energetyczny zwiększył zainteresowanie inwestycjami w poprawę efektywności energetycznej, bo koszty zużycia energii, jak również ciepła, drastycznie wzrosły- mówi Łukasz Makarowski.

Bartosz Dobrowolski, wiceprezes zarządu Ellipsis Energy wskazuje, że zainteresowanie białymi certyfikatami, w korelacji do cen energii, również rośnie.

- W szczególności widoczne jest to jednak w przedsiębiorstwach, które od kilku lat zgłaszają inwestycje w tym systemie i wierzą w jego działanie mimo obecnych wad oraz odniosły w nim już pierwsze korzyści - mówi Bartosz Dobrowolski.

- Wiedza na temat systemu przebija się także do nowych przedsiębiorstw – w dużej mierze dzięki działalności firm audytorskich. Coraz więcej nowych firm decyduje się na składanie wniosków (o wydanie białych certyfikatów - przyp. red.), aby poprawić rentowność inwestycji - dodaje Bartosz Dobrowolski.

Krzysztof Mazurski, dyrektor Działu Portfolio Management w Energy Solution ocenia, że w ostatnich kwartałach na rynku białych certyfikatów obserwowane jest „raczej ożywienie, zwłaszcza, że URE sprawnie wydaje te certyfikaty”.

- Przy rosnących cenach energii elektrycznej inicjatywy efektywnościowe cieszą się wysokim zainteresowaniem. Z drugiej strony, obecnie białe certyfikaty generowane są za inwestycje planowane, a w świetle prawdopodobnego pogorszenia koniunktury gospodarczej, takich inwestycji może być odpowiednio mniej - komentuje Krzysztof Mazurski.

System nadal potyka się o drobne, ale na pewno ważne kwestie

Bartosz Dobrowolski wskazuje, że w związku z obecnymi barierami systemu, takimi jak np. konieczność zachowania tzw. efektu zachęty (inwestycja może się rozpocząć dopiero po złożeniu pełnej dokumentacji audytowej) oraz stosunkowo długi termin rozpatrywania wniosków o wydanie białych certyfikatów, wiele przedsiębiorstw rezygnuje z ubiegania się o wsparcie w tej postaci.

- Uproszczenie systemu składania wniosków, na przykład poprzez jego digitalizację oraz przeniesienie większej odpowiedzialności za jakość dokumentacji na audytorów energetycznych, poprawiłoby podaż na rynku świadectw - uważa Bartosz Dobrowolski.

Wskazuje też, że w przypadku mniejszych firm barierą bywa również minimalna planowana do zaoszczędzenia rocznie ilość energii finalnej, która nie może być mniejsza niż 10 toe, czyli 116,3 MWh, bo dla wielu firm wygenerowanie takich oszczędności z pojedynczej inwestycji (tego samego typu: np. modernizacji oświetlenia) jest poza zasięgiem.

- Dużym problemem jest również brak możliwości objęcia wsparciem inwestycji realizowanych pomiędzy dwoma podmiotami, np. w przypadku gdy ciepło odpadowe niemożliwe do zagospodarowania w ramach jednego przedsiębiorstwa sprzedawane miałoby być do innego - mówi Bartosz Dobrowolski.

- Te inwestycje wpływające na ogólną poprawę efektywności energetycznej (w skali kraju) nie mogą liczyć na żadne dofinansowanie, dlatego duże wolumeny energii są i będą nieefektywnie wykorzystywane. Tutaj barierami są praktycznie definicje legalne, zawarte w ustawie, które blokują korzystanie z systemu wielu przedsiębiorcom - komentuje Bartosz Dobrowolski.

Białe certyfikaty tylko za nowe inwestycje, katalog określają przepisy

Świadectwa efektywności energetycznej są przyznawane przez URE na wniosek firm za uzyskanie oszczędności energii, wynikające z przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej, których katalog określają przepisy.

Łukasz Makarowski zaznacza, że należy mieć na uwadze, iż prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów są przyznawane dopiero po zakończeniu inwestycji, po potwierdzeniu uzyskanej oszczędności energii trafiają do obrotu na TGE i dopiero wówczas można je sprzedać. W praktyce, jak mówi, najczęściej uzyskuje się świadectwa wraz z prawami majątkowymi w jednym procesie po złożeniu reaudytu przedsięwzięcia.

- Czas oczekiwania na świadectwa efektywności energetycznej jest obecnie krótszy niż jakiś czas temu, jednak dalej dłuższy niż przewiduje ustawa, czyli 45 dni od dnia złożenia wniosku. W najgorszym okresie czas ten wynosił nawet 18 miesięcy, obecnie wynosi on średnio kilka miesięcy po zrealizowaniu inwestycji, ale generalnie nie ma tu reguły - mówi Łukasz Makarowski.

Bartosz Dobrowolski także podkreśla, że obecny system białych certyfikatów zakłada zgłaszanie wniosków dotyczących wyłącznie planowanych inwestycji.

- Prawa majątkowe, wynikające z wydawanych świadectw efektywności energetycznej, trafiają na giełdę jednak dopiero po zakończeniu inwestycji, co w większości trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Dlatego popyt i podaż często nie bilansują się w tym samym momencie – w URE rozpatrywane są wnioski oraz wydawane są promesy świadectw, które realną wartość przedstawiać będą dopiero za kilka lat - komentuje Bartosz Dobrowolski.

- Po zakończeniu samej inwestycji należy złożyć zawiadomienie, w którym potwierdzana jest rzeczywista uzyskana średnioroczna oszczędność energii. I to od tej oszczędności uzależniona jest ostateczna wartość świadectwa efektywności energetycznej, czyli wolumen trafiający realnie na giełdę. Niestety, to sprawia często, że każdy wniosek badany jest niejako od początku – co dodatkowo wydłuża termin wydania decyzji przez URE oraz przekazanie praw majątkowych na giełdę - wyjaśnia Bartosz Dobrowolski.

Koniunktura na rynku białych certyfikatów. Ceny dosyć stabilne, ale bywały skoki

W jakim stanie jest zatem rynek białych certyfikatów?

- Analizując samą relację ceny białych certyfikatów na TGE (około 2050 zł/toe dla PMEF_F) w relacji do poziomu opłaty zastępczej na 2022 rok – 1914 zł/toe można wnioskować, że rynek jest dość zrównoważony – stwierdza Krzysztof Mazurski.

- W uproszczeniu, w wyniku zmian regulacyjnych i różnic w interpretacji prawa oraz okresów niezbilansowania popytu z podażą rozpiętość notowań białych certyfikatów (nie tylko PMEF_F) zawierała się w ostatnich latach w przedziale 20-4900 zł/toe, co pokazuje, że na tym rynku również działo się bardzo dużo - dodaje Krzysztof Mazurski.

Bartosz Dobrowolski wskazuje, że opłata zastępcza, zgodnie z przepisami ustawy o efektywności energetycznej, jest waloryzowana co roku o 5 proc. - od 1600 zł/toe w 2016 roku, do opłaty na poziomie przekraczającym 2010 zł/toe w nadchodzącym 2023 roku.

- W związku z tym, że popyt jest niewystarczający w stosunku do podaży aktualnie ceny praw majątkowych na TGE są wyższe – obecnie na poziomie około 2100 zł/toe, jednak większość transakcji w ubiegłym roku (gdy opłata zastępcza była niższa) realizowana była przy cenie oscylującej wokół 2500 zł/toe. Ogólnie rzecz biorąc od kilku lat ceny są dość stabilne, co jest korzystne dla odbiorców końcowych - mówi Bartosz Dobrowolski.

Koszty systemu białych certyfikatów przenoszone są m.in. poprzez ceny energii na odbiorców końcowych.

- Niewielka podaż białych certyfikatów prowadzi do wahania ich cen. W lipcu 2021 białe certyfikaty były sprzedawane po 1900 -2000 zł/toe, we wrześniu-październiku 2021 ich cena skoczyła do około 4500 zł/toe, a obecnie jest na poziomie 2000-2100 zł/toe - mówi Łukasz Makarowski.

Białe certyfikaty to w sumie mechanizm, który umożliwia uzyskanie przychodów za poprawę efektywności energetycznej, oznaczającą oszczędnością energii. Popyt na tym rynku wykreowany został regulacjami.

Zgodnie z ustawą m.in. firmy energetyczne muszą uzyskać w każdym roku oszczędność energii finalnej w wysokości 1,5 proc. energii elektrycznej lub gazu ziemnego, wyrażonej w toe, sprzedanych w danym roku odbiorcom końcowym.

Ten obowiązek można zaś wykonać poprzez zakup, a następnie umorzenie białych certyfikatów, dzięki inwestycjom w poprawę efektywności energetycznej realizowanym poza systemem białych certyfikatów, a także, upraszczając, w przypadku braku możliwości zakupu białych certyfikatów poprzez uiszczenie tzw. opłaty zastępczej.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z byłym ministrem energii, europosłem PiS o dekarbonizacji. - Jest irracjonalna - twierdzi Tobiszowski. Bo pakietu klimatycznego nikt nie przestrzega...