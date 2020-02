Białoruś chce renegocjować kredyt na budowę elektrowni atomowej. Rosja nie ustępuje

Rząd Rosji nie może się zgodzić na proponowaną przez władze w Mińsku zmianę umowy kredytowej na budowę elektrowni atomowej w pobliżu Ostrowca na zachodzie Białorusi – poinformowało we wtorek rosyjskie ministerstwo finansów.

Wiceminister finansów Rosji Siergiej Storczak ocenił w wypowiedzi dla portalu RBK, że nie da się "jednocześnie wydłużyć okresu wykorzystania środków z kredytu i zmniejszyć jego oprocentowania, bo przeczy to teorii finansów".

"Białoruscy partnerzy nalegają, by zmienić warunki obecnej umowy. Takie konsultacje odbywają się w trybie roboczym, nic szczególnego się nie dzieje" - powiedział Storczak.

"Prosimy (stronę rosyjską) o odsunięcie w czasie rozpoczęcia spłaty kredytu. Dodatkowo prosimy o to, by nie ponosić dodatkowych obciążeń, wydłużyć okres kredytowania i obniżyć nieco stopę oprocentowania, by była mniej więcej na poziomie tych kontraktów, które Rosatom ma z partnerami w innych krajach" - powiedział dwa dni temu wicepremier Białorusi Dzmitry Krutoj, cytowany przez agencję BiełTA.

Jak poinformował, kwestie dotyczące budowanej na Białorusi przez rosyjski Rosatom elektrowni jądrowej i warunków współpracy w ramach tego projektu były jednym z tematów spotkania prezydentów Białorusi i Rosji, Alaksandra Łukaszenki i Władimira Putina, 7 lutego w Soczi.

Krutoj argumentował, że opóźnia się planowany termin rozpoczęcia eksploatacji elektrowni, co jest podstawą do zmiany warunków kredytowania. Łukaszenka jeszcze w 2018 roku mówił, że z powodu opóźnienia budowy z winy rosyjskiej, termin spłaty kredytu powinien zostać wydłużony. Za zbyt wysoką uznał wówczas także stopę oprocentowania, wskazując, że inne kraje dostały od Rosji lepsze warunki.

Uruchomienie pierwszego reaktora zapowiadano najpierw na 2019 rok, jednak terminy te były już kilka razy przesuwane.

Białoruska elektrownia jądrowa powstaje w obwodzie grodzieńskim, ok. 20 km od miejscowości Ostrowiec, według rosyjskiego projektu AES-2006. Elektrownia będzie się składać z dwóch bloków energetycznych, z których każdy posiada reaktor o mocy do 1200 megawatów. Według planów elektrownia ma produkować 18 mld kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie.

Na budowę elektrowni Rosja udzieliła Białorusi w 2011 roku kredytu w wysokości "do 10 mld dolarów". Ze środków rosyjskich ma pochodzić 90 proc. finansowania, pozostałe 10 proc. ma zapewnić Białoruś.

Zgodnie z umową Mińsk powinien rozpocząć spłatę pożyczki sześć miesięcy od momentu rozpoczęcia eksploatacji elektrowni, jednak nie później niż 1 kwietnia 2021 roku. W sumie okres spłaty pożyczki liczony od 2011 roku ma wynieść 25 lat. Jak pisze portal Naviny.by, Białoruś ma ją spłacać w dolarach w 30 jednakowych ratach co pół roku.

Stawka oprocentowania połowy wykorzystanych środków wynosi 5,23 proc. rocznie, zaś druga część będzie równa stawce LIBOR dla półrocznych depozytów w dolarach USA, powiększonej o marżę 1,83 proc.