Biały Dom: rosyjski szantaż energetyczny nie podważył determinacji europejskich przywódców ws. Ukrainy

Rosyjski szantaż energetyczny nie podważył determinacji europejskich przywódców, by sprzeciwiać się agresji Rosji na Ukrainę - powiedział w czwartek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Skomentował w ten sposób czwartkową telekonferencję z udziałem zachodnich przywódców, w tym prezydenta RP Andrzeja Dudy.

"Z naszej perspektywy wciąż widzimy silną determinację i jedność na poziomie przywódców w Europie, nawet w obliczu tego, jak Putin używa energii jako broni. A prezydent jest zaangażowany, by utrzymać tę jedność i tę determinację, i siłę" - powiedział Kirby podczas czwartkowego briefingu.

Jak dodał, starania USA, by zwiększyć eksport gazu LNG do Europy przyniosły skutek lepszy od oczekiwanego, dzięki czemu zapasy gazu w europejskich magazynach są na wysokim poziomie, choć nadal potrzeba "więcej pracy" przed nadciągającą zimą.

"Ale patrząc z naszej strony stawu (Atlantyku-PAP), wszystko co widzimy mówi nam, że europejscy sojusznicy i partnerzy rozumieją i podzielają to samo poczucie pilności sprawy i nic nie podważyło ich zobowiązania do sprzeciwiania się rosyjskiej agresji" - powiedział Kirby.

Jak podał w oficjalnym komunikacie Biały Dom, podczas rozmowy prezydent Joe Biden "podkreślił potrzebę dalszego międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy, w tym poprzez pomoc wojskową i gospodarczą, i podtrzymania nałożonych kosztów na Rosję".

"Przywódcy omówili też używanie przez Rosję energii jako broni i potrzebę dalszej koordynacji, by zapewnić zrównoważone i przystępne dostawy energii dla Europy" - czytamy w oświadczeniu.

Podczas briefingu Kirby oddalił też sugestie, że państwom zachodnim może wkrótce zabraknąć sprzętu i amunicji do zaopatrywania sił Ukrainy i na swoje własne potrzeby. Wskazał m.in. na ogłoszoną w czwartek przez Departament Stanu inwestycję 2,2 mld dol. na sfinansowanie zakupów amerykańskiego sprzętu dla Ukrainy oraz jej sąsiadów. Dodał też, że po obu stronach Atlantyku trwają starania, by zwiększyć produkcję przemysłów zbrojeniowych.

W czwartkowej rozmowie - poza Bidenem - udział wzięli prezydent RP Andrzej Duda, premier Kanady Justin Trudeau, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi, premier Japonii Fumio Kishida, prezydent Rumunii Klaus Iohannis, premier Wielkiej Brytanii Liz Truss, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oraz "przedstawiciele Francji i Unii Europejskiej".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

