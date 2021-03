Białystok: 500 tys. zł na ekologiczne źródła ciepła

500 tys. zł na ekologiczne źródła ciepła przeznacza w budżecie na 2021 r. miasto Białystok. Właściciele domów zainteresowani wymianą starych pieców na przyjazne środowisku źródła ciepła mogą dostać do 5 tys. zł dotacji. Zgłoszenia do 7 maja – poinformował urząd miasta.

To kolejna edycja programu ograniczania niskiej emisji w mieście. Urząd przypomina, że dofinansowanie można dostać na wymianę starego pieca, np. na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, elektryczne, ogrzewanie olejowe, pompę ciepła lub na montaż kolektorów słonecznych.

Osoby fizyczne muszą złożyć do urzędu odpowiednie deklaracje. Dotacja do 5 tys. zł stanowi 45 proc. kosztów danego przedsięwzięcia - przypomina urząd. Deklaracje można wysyłać do urzędu pocztą lub elektronicznie.

Uczestników projektu miasto wybierze spośród tych osób, które się zgłoszą. Wnioski przejdą ocenę formalną i merytoryczną.

"Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego - redukcja emisji dwutlenku węgla i emisji pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne" - poinformował urząd miasta.

Miasto poinformowało PAP, że w ramach programu ograniczania niskiej emisji, w 2020 r. udzieliło 14 dotacji na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. Zastępca dyrektora departamentu komunikacji społecznej w urzędzie miasta Anna Kowalska podała, że było to 13 dotacji na wymianę pieców na ogrzewanie gazowe i jedna na montaż pompy ciepła. Łączna przyznana kwota to ponad 67,3 tys. zł.

Przypomniała też, że w ramach zakończonego projektu, zrealizowanego ze wsparciem z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zamontowano 225 instalacji kolektorów słonecznych i 225 instalacji kotłów gazowych. Projekt był realizowany w 2019 i 2020 r. Łącznie kosztowało to (wraz z nadzorem inwestorskim) ponad 6,6 mln zł.