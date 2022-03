Biden: Europa musi zakończyć swoją zależność od paliw kopalnych Rosji

Europa musi zakończyć swoją zależności od paliw kopalnych Rosji i my, Stany Zjednoczone, w tym pomożemy – powiedział w sobotę w Warszawie prezydent USA Joe Biden.

- Musimy zwalczać korupcję - mówił amerykański prezydent.

Wezwał demokracje świata do "totalnego zjednoczenia".

- Musimy się zaangażować, musimy być zjednoczeni dzisiaj, jutro, pojutrze, i w ciągu następnych lat i dekad - kończył swoją myśl Biden.

"Ta bitwa już pokazała kilka rzeczy: Po pierwsze - Europa musi zakończyć swoją zależność od paliw kopalnych Rosji i my, Stany Zjednoczone, pomożemy w tym. Dlatego też powiedziałem w Brukseli, że jest plan, który przedstawiłem Komisji Europejskiej, aby pomóc Europie przejść przez ten kryzys energetyczny" - powiedział Biden.

Dodał, że długoterminowo, ze względu na bezpieczeństwo gospodarcze, ale i dobro planety, trzeba działać tak szybko, jak to możliwe, aby przejść do czystej, tzw. zielonej energii.

"Będziemy działać, aby to zrobić, żeby żaden kraj nie był już zależny od tyrana, jeśli chodzi o potrzeby energetyczne. To się musi zakończyć" - powiedział Biden.

"Po trzecie - musimy zwalczać korupcję, która pochodzi z Kremla, aby Rosjanie mieli szansę" - oświadczył prezydent USA.

Wezwał także demokracje świata do "totalnego zjednoczenia". "Ale nie wystarczy tylko mówić, posługiwać się figurami stylistycznymi, cały czas mówić o wolności, równości, prawach człowieka i demokracji. Wszyscy my, również wszyscy Polacy, musimy wykonać tę ciężką pracę w imię demokracji codziennie. I mój kraj też to robi" - powiedział prezydent USA.

Skierował wezwanie do krajów Europy, krajów należących do grupy G7 i do NATO oraz do "wszystkich krajów miłujących wolność".

"Teraz musimy się zaangażować, musimy być zjednoczeni dzisiaj, jutro, pojutrze, i w ciągu następnych lat i dekad. Ponieważ nie będzie to łatwe, będą koszty z tym związane, ale musimy zapłacić pewną cenę, ponieważ ciemność, która sączy autokrację, nijak nie może się równać z potężnym ogniem, który płonie w ramach krajów demokratycznych z umiłowania wolności, ponieważ w tych najciemniejszych kartach historii odbywa się największy postęp. Historia pokazuje, że to jest zadanie naszych czasów, zadanie dla tego pokolenia" - powiedział Biden.