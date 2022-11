Biedne państwa dopominają się o swoje. Chcą pieniędzy i wiedzy

Afryka jest jednym z kontynentów najbardziej dotkniętych zmianami klimatu. W trakcie tegorocznego COP27 obecność aktywistów klimatycznych z Afryki była widoczna bardziej niż kiedykolwiek. Oto co mówią o kryzysie klimatycznym we własnych krajach.





Różne regiony Afryki doświadczają jednocześnie susz i powodzi, które niszczą plony i powodują wzrost biedy oraz głodu.

Afryka potrzebuje środków głównie na walkę ze skutkami zmian klimatu; transformacja energetyczna jest mniej ważna dla regionu, bo większość krajów emituje niewiele na tle państw rozwiniętych.

Działacze z Afryki podkreślają, jak ważne jest dla nich powołanie funduszu strat i zniszczeń podczas tegorocznego szczytu klimatycznego, ale według nich Afryka potrzebuje także wiedzy i technologii, by skutecznie walczyć ze zmianami klimatu.

Zapytaliśmy czwórkę młodych działaczy na rzecz walki ze zmianami klimatu z Mauretanii, Ghany, Etiopii i Nigerii, jak ekstremalne zjawiska wywołane wzrostem temperatury globalnej wpływają na życie w ich państwach i jak oceniają dotychczas otrzymywaną pomoc od krajów rozwiniętych.

Aminetou Bilal, geolożka, założycielka i prezeska fundacji EN Action, działającej na rzecz walki ze zmianami klimatu, z Mauretanii:

Mauretania jest częścią Sahelu i tak jak cały region, doświadczamy susz, pustynnienia, braku wody - to jest bardzo duży problem dla Mauretańczyków, bo wielu z nich to Nomadzi żyjący na pustyni. W efekcie coraz więcej ludzi przyjeżdża do stolicy w poszukiwaniu lepszego życia.

Rząd podejmuje sporo kroków, żeby walczyć ze zmianami klimatu. Mamy Ministerstwo Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, które przygotowało narodowy plan walki z ociepleniem i pustynnieniem, ale także organizacje wywodzące się ze społeczeństwa obywatelskiego pracują nad tym, by wnieść wkład do realizacji tego planu, żeby być częścią rozwiązania.

Ja, jako działaczka na rzecz klimatu, organizuję kampanię i debaty mające szerzyć świadomość na temat problemu. Staramy się też uwrażliwiać ludzi na to, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego, ponieważ wielu z nich nie rozumie, że zmiany klimatu są realnym problemem.

Środki finansowe do walki ze zmianami klimatu muszą być odpowiednio zarządzane, żeby trafiały do tych, którzy faktycznie ich potrzebują

Tylko w tym roku doświadczyliśmy ekstremalnie wysokich opadów deszczu, a od 3 lat nie mieliśmy praktycznie żadnych w Nawakszucie (stolica Mauretanii - przyp. red.). Ekstremalnie wysokie opady wywołały powodzie i cała stolica znalazła się pod wodą. Wiemy, że takie sytuacje będą się powtarzać i teraz musimy znaleźć rozwiązanie, jak się przed tym chronić.

Powodzie zabiły ludzi w kilku regionach kraju, którzy po prostu utonęli, ponieważ tamy puściły i ludzie mieszkający w pobliżu zostali zalani. Wiele osób w Mauretanii jest zupełnie nieprzygotowana na takie sytuacje. Stąd skutki zmian klimatu wymagają klimatycznego finansowania; bez pieniędzy nie da się tych problemów skutecznie zahamować.

Rząd współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi w sprawie finansowania, ale kraje bogate nadal nie wywiązują się z obietnic finansowych wobec biedniejszych. Jednak poza tym, że brakuje odpowiedniego finansowania, to brakuje również odpowiedniego zarządzania otrzymywanymi środkami. Musimy wiedzieć, gdzie i jak pieniądze, które do nas trafiają, są rozdysponowywane i czy faktycznie mają pozytywny wpływ na życie ludzi, którzy borykają się ze skutkami zmian klimatu.

Myślę, że w radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu kluczową kwestią jest empatia, kraje rozwinięte muszą być empatyczne wobec rozwijających się. Dla niektórych krajów bogatych zmiany klimatu nie są tak drastyczne, jak dla nas - jak obserwuje się je z daleka, to tak jakby nie istniały. Należy jednak pamiętać, że one mają miejsce i to nawet w Europie, gdzie widzieliśmy w tym roku wiele ekstremalnych zjawisk pogodowych, a więc musimy mieć empatię i wykazywać się solidarnością, żeby walczyć z tym problemem razem.

Helina Teklu Haile, aktywistka klimatyczna z Etiopii, współzałożycielka firmy Seed Bomb Ethiopia, która dostarcza rolnikom charakteryzujących się szybkim wzrostem nasion, by podnosić produkcję rolniczą i wspierać reforestację:

Etiopia zmaga się z potężnymi suszami, zwłaszcza na północy kraju. Przyczynia się to do migracji, a także poważnie uderza w rolnictwo. Z powodu suszy zaczęła pojawiać się szarańcza, której nigdy w Etiopii nie mieliśmy. Oczywiście zjada i dewastuje plony, obniżając produkcję rolniczą.

Plony w Etiopii niszczy susza i szarańcza, która jest w kraju nowym zjawiskiem

Jednak prócz susz mamy też do czynienia z powodziami. Kiedy w Europie jest lato, w Etiopii mamy zimę, czyli porę deszczową. W tym roku między czerwcem a sierpniem opady były ekstremalne, a te wywołały powodzie, przesiedlenia i migracje.

Należy także pamiętać, że w Etiopii trwa wojna, która nie pomaga w walce z tymi problemami. Staje się ona również przyczyną, dla której nie otrzymujemy odpowiedniej ilości środków finansowych do walki ze zmianami klimatu, bo istnieje obawa co do możliwości rozdysponowania ich wśród ludzi.

Ama Acheampomaa Aseidu, działaczka Młodzieżowej Rady Klimatycznej, Ghana:

Podobnie jak inne kraje Afryki, doświadczamy susz i pustynnienia, tereny dotychczas zielone zamieniają się w sawannę, jest zdecydowanie mniej deszczu, a w porach deszczowych mamy powodzie, przez które ludzie tracą dach nad głową, rośnie poziom głodu - dlatego tak czekamy na uruchomienie funduszu strat i zniszczeń, żeby uodpornić regiony szczególnie narażone na zmiany klimatu.

W Ghanie zmiany klimatu uderzają mocno w uprawy, popychając rolników do zmiany zawodu

Dotykają one upraw ryżu, a więc podsycają głód. By go uprawiać, potrzeba dużo wody, a przez ocieplenie nie ma jej wystarczająco, więc plony maleją. Podobnie jest z uprawą pomidorów czy papryki. Uprawa staje się bardzo trudna i coraz kosztowniejsza, wielu rolników porzuca zatem tę pracę i zmienia na inną, bo nie jest w stanie zarobić na życie.

To powoduje, że potrzebujemy środków, by wesprzeć rolników, aby nie porzucali swojego zawodu. Jeśli tak ma się stać, państwo musi im pomóc się dostosować do zmian klimatu.

Sądzę, że pomoc zagraniczna, którą obecnie otrzymujemy, pokrywa około 70 proc. potrzeb, ale też głównie w ośrodkach miejskich. Z pewnością potrzebujemy więcej środków, żeby móc skutecznie walczyć ze zmianami klimatu i o to na COP27 apelowali też przedstawiciele naszego rządu.

Aliyu Umar Sadiq, aktywista klimatyczny z Nigerii i założyciel społecznego przedsiębiorstwa Ecocykle, promującego zrównoważony rozwój:

Nigeria doświadcza dwóch ekstremów - południowa część kraju jest narażona na rosnący poziom oceanów, zdarzają się więc podtopienia i powodzie, a z kolei w północnej część kraju, która jest blisko Sahary, postępuje pustynnienie uderzające w rolnictwo, co podnosi ceny żywności i zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu.

W 2022 mieliśmy najgorszą powódź w historii, w której zginęło ponad 600 osób, tysiące domów zostało zniszczonych i tysiące ludzi przesiedlonych, a emitujemy naprawdę niewiele, w porównaniu do krajów rozwiniętych (Nigeria emituje 0,6 ton metrycznych CO2 rocznie i odpowiada za zaledwie 0,43 proc. światowych emisji - przyp. red.).

Nigeria apeluje nie tylko o środki, ale i o transfer wiedzy i technologii, by radzić sobie ze zmianami klimatu

Zmiany klimatu powodują wysokie wskaźniki bezrobocia i biedy, co jest również związane z brakiem środków na dostosowanie się do zmian klimatu

Te dotykają rolnictwa, ponieważ poziom produkcji rolnej spada. Potrzebujemy dobrego systemu, który pozwoli nam się zaadaptować do tych zmian, dlatego fundusz strat i zniszczeń jest tak ważny. Środki z niego pochodzące pomogłyby zapobiegać katastrofom, zanim się one wydarzą, na przykład budować infrastrukturę, pozwalającą nam zapobiec skutkom zmian klimatu.

Skutki ocieplenia powodują, że pieniądze, które moglibyśmy przeznaczyć na rozwój, na budowę infrastruktury chroniącej ludzi, musimy przeznaczać na odbudowę zniszczonych przez ekstremalne zjawiska pogodowe domów czy firm.

Nigeria potrzebuje głównie pieniędzy na adaptację do zmian klimatu bardziej niż mitygację, bo nasz kraj wcale tak wiele nie emituje.

W ostatnich latach znacznie wzrósł dostęp mieszkańców do energii elektrycznej. Szacuje się, że około 15 proc. Nigeryjczyków jeszcze nie ma do niej dostępu. Jeśli zaś chodzi o mitygację, należy pamiętać, że dla przeciętnego Nigeryjczyka położenie paneli fotowoltaicznych jest poza zasięgiem finansowym. Na to mogą sobie pozwolić tylko bogaci. Te możliwości znacznie by wzrosły, gdyby technologia była transferowalna i moglibyśmy produkować oraz instalować PV lokalnie. Dziś nawet jeśli już położymy panele, to trzeba mieć baterie, bo ciężko jest podłączyć instalacje do sieci, baterie szybko się zużywają, a więc czeka nas kolejny wydatek.

Łatwiej jest z instalacją fotowoltaiki przez większe podmioty, ale jeśli chodzi o osoby prywatne, to w Nigerii na razie ogromne wyzwanie. Kolejnym problemem jest na przykład sektor odpadów, który w Nigerii generuje aż 9 proc. wszystkich emisji - tu też trzeba środków, żeby przebudować go na bardziej zrównoważony.

Prócz pomocy finansowej potrzebujemy zatem pomocy technicznej, transferu wiedzy i technologii, i to dotyczy całej Afryki. Finansowanie nadal nie jest dostateczne, ale nawet mając środki, trzeba mieć wiedzę, aby je skutecznie wykorzystać.