Bilion euro na zielone inwestycje. Duża część może popłynąć do Polski

O celach Europejskiego Banku Inwestycyjnego jako banku klimatu, finansowaniu zielonych inwestycji oraz o mechanizmie sprawiedliwej transformacji rozmawiamy z Grzegorzem Rabsztynem, dyrektorem biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie.

Grzegorz Rabsztyn, dyrektor biura Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Warszawie, wyjaśnia, dlaczego EBI nazywany jest bankiem klimatu Unii Europejskiej, mówi o skali i finansowaniu projektów w Polsce.

- W Polsce jesteśmy już bardzo blisko osiągnięcia przeznaczania 50 proc. naszego rocznego finansowania na zielone projekty przeciwdziałające zmianom klimatu - zaznacza.

Rabsztyn mówi też, od czego zależy skala kredytowania przez EBI projektów w danym państwie członkowskim, wyjaśnia, na czym polega atrakcyjność finansowania z EBI i komentuje mechanizm sprawiedliwej transformacji.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) nazywa siebie, co można wyczytać chociażby w broszurach informacyjnych o banku, bankiem klimatycznym. Z czego to wynika?

- Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem klimatu UE, przyjęliśmy strategię, która wyznacza nam bardzo ambitne cele w zakresie polityki klimatycznej.

Jako pierwszy międzynarodowy bank rozwoju finansujemy projekty, które są zgodne z celami Porozumienia Paryskiego i to jest pierwszy wyznacznik tego, że jesteśmy bankiem klimatu UE.

Po drugie, zgodnie z naszą mapą drogową do 2025 roku, dążymy do tego, by 50 proc. naszego finansowania w danym roku było przeznaczone na zielone projekty przeciwdziałające zmianom klimatu, przyjazne dla środowiska i przyczyniające się do transformacji energetycznej.

Trzecim filarem konstytuującym EBI jako bank klimatu jest przyjęty przez nas cel zmobilizowania przez EBI do 2030 roku 1 biliona euro zielonych inwestycji.

W sumie oznacza to, że zielona agenda i finansowanie transformacji energetycznej jest dla nas kluczowym aspektem działalności i na tym bardzo mocno koncentrujemy się również w Polsce.

Z jakim efektem w Polsce?

- W Polsce jesteśmy już bardzo blisko osiągnięcia przeznaczania 50 proc. naszego rocznego finansowania na zielone projekty przeciwdziałające zmianom klimatu. W 2022 roku EBI udzielił w Polsce finansowania w kwocie 4,9 mld euro i z tego 49 proc. zostało przeznaczone na zielone projekty.

"Właścicielami EBI są państwa członkowskie UE i dzięki temu mamy najwyższy możliwy rating kredytowy"

Jakie założenia stoją za celem zmobilizowania 1 bln euro zielonych inwestycji? Jak to ma się stać?

- Szacuje się, że 1 euro finansowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego generuje 4 euro dodatkowych inwestycji, a zatem, żeby zmobilizować 1 bln euro na zielone inwestycje, sam EBI zakłada przeznaczenie na ten cel do 2030 roku około 30 mld euro rocznie.

W praktyce efekt mnożnikowy aż tak prosto nie wygląda, gdyż zależy od rodzaju projektów, jakie finansujemy. Natomiast regułą jest, że finansujemy maksymalnie 50 proc. kosztów projektu, ale jest też wyjątek, bo w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji możemy finansować 75 proc. kosztów projektów.

Warto starać się o finansowanie z EBI, bo wejście EBI do projektu ułatwia zamknięcie finansowania?

- Jako bank UE nienastawiony na zysk udzielamy finansowania na korzystnych warunkach, ale szczegółowo analizujemy projekty pod względem technicznym czy projektowym oraz ich zgodność z politykami EBI i UE.

Widzimy, że nasze zaangażowanie rzeczywiście daje gwarancję jakości projektów i że w związku z tym przyciągamy komercyjny sektor finansowy do inwestycji, w które się angażujemy, powodując, że inne instytucje finansowe są skłonne mocniej się zaangażować w dany projekt, niż gdyby był on realizowany bez nas.

Poza tym w ramach programu InvestEU taka też jest nasza rola, żeby finansować projekty relatywnie bardziej ryzykowne. We współpracy z Komisją Europejską (KE) w ramach programu InvestEU, korzystając z gwarancji KE na poziomie 19,6 mld euro, finansujemy trochę bardziej ryzykowne projekty, które być może na rynku nie mogłyby zostać sfinansowane.

Powiedział pan, że EBI udziela finansowania na korzystnych warunkach, a zatem jaka jest cena pożyczek?

- Nie mogę podać konkretnych liczb, bo koszt finansowania zależy od profilu ryzyka pożyczkobiorcy, samego projektu czy potencjalnej stopy zwrotu z inwestycji, ale też od tego, w jakiej walucie projekt pozyskuje finansowanie. Trudno mi zatem mówić o konkretnych kosztach finansowania, ale mogę zapewnić, że w wielu przypadkach finansowanie z EBI jest korzystniejsze od komercyjnego bankowego.

Właścicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego są państwa członkowskie UE i dzięki temu mamy najwyższy możliwy rating kredytowy (potrójne A). To przekłada się na możliwość tańszego pozyskania środków z rynku kapitałowego. Jako bank nienastawiony na osiąganie zysku w dużej mierze przekazujemy ten benefit finansowy naszym pożyczkobiorcom, co czyni nasze finansowanie atrakcyjnym.

"W 2022 roku Polska była w UE na piątym miejscu pod względem wielkości finansowania udzielonego przez grupę EBI"

Skoro zgodnie z mapą drogową EBI do 2025 roku 50 proc. rocznego finansowania ma być przeznaczane na zielone projekty, to na jakie finansowanie może tu liczyć Polska? Od czego zależy skala finansowania projektów w danym kraju?

- Zasadniczo nie mamy krajowych kopert finansowania. Skala kredytowania projektów w danym państwie członkowskim zależy od liczby i jakości projektów przedstawianych do finansowania, spełniających nasze wymogi, czyli wpisujących się w nasze polityki, w tym politykę dotyczącą zielonej transformacji.

Z krajowymi kopertami finansowania mamy do czynienia tylko w przypadku mechanizmu sprawiedliwej transformacji i dotacji Komisji Europejskiej w ramach instrumentu pożyczkowego dla sektora publicznego, czyli III Filaru MST (Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji - red.).

Należy również pamiętać, że EBI, zgodnie z polityką spójności, do 2025 r. w regionach, które są objęte tą polityką, ma koncentrować około 45 proc. swojego finansowania. 23 proc. całkowitego finansowania ma być przeznaczone dla regionów słabiej rozwiniętych.

To oznacza, że siłą rzeczy nasze finansowanie musi być kierowane do Polski, ale aby było ono skuteczne, w Polsce muszą być planowane dobre projekty i cieszy nas, że takie inwestycje są w Polsce realizowane.

Te 4,9 mld euro finansowana udzielone w Polsce przez EBI w ubiegłym roku to dużo, mało? Co ta kwota mówi o polskich projektach?

- Wśród krajów objętych polityką spójności Polska jest jednym z największych beneficjentów finansowania EBI i plasuje się też wysoko wśród wszystkich krajów UE beneficjentów finansowania EBI.

W 2022 roku Polska była w UE na piątym miejscu pod względem wielkości finansowania udzielonego przez grupę EBI z kwotą 5,45 mld euro, na którą oprócz finansowania z EBI (4,9 mld euro) składały się też środki z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Kto jest przed Polską i jaką kwotę finansowania z EBI uzyskał lider tego zestawienia?

- Przed nami są Niemcy Francja, Włochy i Hiszpania, czyli największe gospodarki unijne. W 2022 roku EBI udzielił finansowania w Niemczech w kwocie 6,61 mld euro. Warto dodać, że w 2021 r. byliśmy nawet na czwartym miejscu wśród państw UE, jeśli chodzi o finansowanie z EBI, a 4-5. miejsce, które osiągamy, oznacza, że jesteśmy największym beneficjentem finansowania z EBI spośród gospodarek nowej UE.

"Sam poziom finansowania polskich projektów świadczy o tym, że są one dobrze przygotowane i atrakcyjne do finansowania z punktu widzenia polityk EBI"

Polski popyt na finansowane z EBI rośnie i jakość projektów się poprawia czy nie?

- Jakość polskich projektów już od dłuższego czasu jest wysoko oceniana. Sam poziom finansowania polskich projektów świadczy o tym, że są one dobrze przygotowane i atrakcyjne do finansowania z punktu widzenia polityk EBI.

Oczywiście w zakresie transformacji energetycznej potrzeby Polski są ogromne i większe niż w przypadku wielu państw Europy Zachodniej. W związku z tym mamy nadzieję, że liczba polskich projektów, które EBI będzie mógł finansować, się zwiększy.

Zważywszy potrzeby, w przypadku Polski blisko 50 proc. finansowania na zielone inwestycje z 4,9 mld euro finansowania ogółem udzielonego w 2022 roku przez EBI, to nie wydaje się mimo wszystko dużo. Miniony rok przyniósł wyhamowanie inwestycji?

- Poziom finansowania udzielanego przez EBI w Polsce od kilku lat jest dosyć stabilny. Rekordowy był 2021 rok z finansowaniem na poziomie 6,5 mld euro, ale generalnie nasze finansowanie w Polsce utrzymuje się ostatnio w granicach 5-6 mld euro, co z jeszcze wcześniejszym okresem oznacza wzrost, bo wówczas sięgało około 4 mld euro.

Ubiegły rok był szczególny. W 2022 roku 3,2 mld euro przeznaczyliśmy w Polsce na zrównoważony rozwój miast i regionów, w tym na zielone inwestycje, a z tych 3,2 mld euro około 1,2 mld euro na Fundusz Pomocy wspierający samorządy, które przyjęły uchodźców z Ukrainy.

Spowolnienie inwestycji było widoczne, a szczególnie w pierwszym okresie po wybuchu wojny w Ukrainie. Z naszej ankiety inwestycyjnej wynika, że niepewność geopolityczna, makroekonomiczna, wysokie koszty energii, ale też niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to były główne powody wstrzymywania inwestycji.

Niemniej chcemy w okresie kryzysu udzielać finansowania, które można określić jako antycykliczne, tym bardziej, kiedy apetyt na finansowanie i możliwości banków komercyjnych są mniejsze.

Czy temu finansowaniu antycyklicznemu poświęcony jest jakiś specjalny program EBI?

- Zaangażowaliśmy się znacząco w program RePowerEU, który ma się koncentrować na OZE, efektywności energetycznej, dywersyfikacji źródeł energii, zielonych technologiach. Jako grupa EBI w najbliższych 5 latach chcemy udzielić 45 mld euro finansowania w ramach RePowerEU, które według szacunków wygeneruje dodatkowe 150 mld euro zielonych inwestycji.

"Mechanizm sprawiedliwej transformacji jest często sprowadzany tylko do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), ale FST to tylko jeden element tego mechanizmu"

Wspomniał pan o mechanizmie sprawiedliwej transformacji. Co on obejmuje i jaka jest tu rola EBI?

- Mechanizm sprawiedliwej transformacji jest często sprowadzany tylko do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), ale FST to tylko jeden element tego mechanizmu. Fakt, że bardzo ważny, bo z 3,8 mld euro dotacji dla Polski, ale nie jedyny. Jeśli chodzi o FST, to ewentualnie możemy współfinansować niektóre inwestycje, które uzyskają dotacje.

Drugi filar mechanizmu sprawiedliwej transformacji to komponent sprawiedliwej transformacji w ramach programu InvestEU, czyli programu skierowanego do prywatnych przedsiębiorców na projekty o trochę wyższym poziomie ryzyka, wypełniającego luki inwestycyjne.

Jeśli sektor prywatny będzie miał wartościowe projekty z obszaru sprawiedliwej transformacji, które przyczynią się na przykład do zmiany przeznaczenia obszarów pogórniczych, to EBI na takie projekty w ramach InvestEU może udzielić finansowania.

Wreszcie jest jeszcze do wykorzystania w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji tzw. instrument pożyczkowy dla sektora publicznego. To jest instrument, który łączy nasze finansowanie i komponent dotacyjny.

Na czym polega ten instrument pożyczkowy EBI łączący dotacje?

- KE w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji przeznaczyła 1,5 mld euro na dotacje dla całej UE, z tego 20 proc. dla Polski. EBI planuje do tego 1,5 mld euro dodać 10 mld euro finansowania.

Wysokość grantu na projekt będzie uzależniona od wysokości pożyczki EBI i będzie to albo 15 proc. albo 25 proc. kwoty pożyczki EBI. W regionach słabiej rozwiniętych, jak na przykład na Górnym Śląsku, to będzie 25 proc pożyczki EBI.

W przypadku mechanizmu sprawiedliwej transformacji finansowanej w ramach InvestUE i poprzez tzw. instrument pożyczkowy EBI jest jedynym partnerem KE wdrażającym w tych programach instrumenty pożyczkowe.

Procesy finansowania polskich projektów w ramach tych trzech, tak to powiedzmy, unijnych filarów finansowania sprawiedliwej transformacji ruszyły?

- Ruszają. Widzimy spore zainteresowanie środkami dotacyjnymi. Przyglądamy się temu i prowadzimy wstępne rozmowy na temat finansowania niektórych projektów w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji w InvestEU i tego mieszanego mechanizmu dotacyjno-pożyczkowego.

Chcielibyśmy, żeby zainteresowanie środkami zwrotnymi było jak największe, bo środki dotacyjne z KE w ramach wskazanego wcześniej budżetu 1,5 mld euro są dostępne do 2027 roku, a koperta krajowa dla Polski do 2025 roku, więc jeżeli nie wykorzystamy tych 20 proc. z części dotacyjnej, to potencjalnie przejdzie ona na inne kraje.

Jak komentują państwa potencjalni klienci skalę dostępnego unijnego finansowania na transformację? Pytam, bo często ta kwota 3,8 mld euro z FST dla Polski oceniana jest jako niska.

- Skala potrzeb Polski jest ogromna, ale pamiętajmy, że finansowanie sprawiedliwej transformacji odbywa się nie tylko w ramach wskazanych wcześniej instrumentów. Jeśli chodzi o samo zaangażowanie EBI w finansowanie transformacji energetycznej w Polsce, faktycznie zaczęło się na długo przed utworzeniem mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Polskie projekty o podobnym charakterze finansujemy od lat. Nasze finansowanie służące m.in. transformacji energetycznej jest dostępne zarówno w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji, jak i w ramach naszej standardowej działalności.

Jak się rysuje skala zielonego finansowania w Polsce przez EBI w tym roku?

- Trudno to jeszcze oszacować, ale mamy nadzieję, że poziom z 2022 roku zostanie utrzymany.