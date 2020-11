Bilion na transformację energetyczną. Banki: to się zwróci

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyjął plan działań na lata 2021-25, którego celem jest finansowanie neutralności klimatycznej UE. - To, co prezentuje się jako koszty, w bardzo dużej większości z ekonomicznego punktu widzenia kosztem nie jest. To są inwestycje - komentuje dla WNP.PL Jarosław Rot, dyrektor zarządzający pionu zarządzania aktywami i pasywami w Banku BNP Paribas Polska.

Rola sektora bankowego w transformacji energetycznej jest nie do przecenienia. Zajmuje się on nie tylko finansowaniem z własnych środków, ale jest również dystrybutorem środków publicznych.

Finansowanie ze strony banków musi się mieścić się w ramach zrównoważonego modelu gospodarki. Komercyjne podmioty sektora bankowego podejmują zobowiązania o dostosowaniu swoich portfeli do globalnych celów klimatycznych.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zadeklarował wydanie 1 biliona euro na działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju w latach 2021-2030. Od 2012 roku bank przekazał blisko 170 miliardów euro na działania związane z ochroną klimatu.