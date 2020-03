Biura obsługi PGE zamknięte do odwołania

Największy polski sprzedawca energii, spółka PGE, zamyka do odwołania swoje biura obsługi klienta i zachęca do zdalnego kontaktu - podała spółka.

"Grupa PGE zamyka Biura Obsługi Klienta do odwołania. Jednocześnie zachęcamy naszych Klientów do kontaktu zdalnego i korzystania z naszej infolinii oraz #eBOK" - napisano na Twitterze.

"Z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, kontynuując zdecydowane działania mające na celu troskę o bezpieczeństwo oraz zdrowie Klientów i Pracowników, Grupa PGE postanowiła, że Biura Obsługi Klienta PGE Obrót będą zamknięte do odwołania. PGE nie zostawia Klientów bez opieki, realizując pracę w sposób zdalny, jednocześnie ograniczając proces obsługi wyłącznie do najpilniejszych spraw, gwarantujących zachowanie ciągłości dostaw energii" - przekazano w komunikacie. Dodano, że spółka informuje o tym m.in. przy wejściu do stacjonarnych punktów sprzedaży i obsługi.

Wyjaśniono, że w spółkach PGE Obrót i PGE Dystrybucja, mających bezpośredni kontakt z klientami, zamknięte będą Biura Obsługi Klienta. Firma zachęca klientów, by wybierali kanały elektroniczne. Za ich pomocą - jak wskazał prezes firmy Wojciech Dąbrowski - można zrealizować wszelkie sprawy związane z obsługą aktualnych umów i zawieraniem nowych.

PGE podała, że zmianie ulega też praca infolinii (422 222 222), która będzie dostępna w godzinach 9-17. Klienci mogą kontaktować się także drogą elektroniczną, wysyłając wiadomości na adres serwis@gkpge.pl. Sprzedaż kodów do liczników przedpłatowych odbywa się pod specjalnie wyodrębnionym numerem telefonu 422 222 123.

Spółka zachęca do zakładania elektronicznego biura obsługi PGE eBOK. Konto można zarejestrować, wchodząc na stronę ebok.gkpge.pl. Potrzebny jest do tego m.in. PESEL, numer klienta oraz kwota ostatniej faktury. Jeżeli klient nie pamięta swojego numeru czy kwoty z ostatniej faktury, pomoc uzyska na infolinii pod numerem 422 222 298. Następnie jako login do systemu służył będzie podany adres e-mail. Funkcjonalności, z których do tej pory najczęściej korzystali klienci, to: weryfikacja stanu rozliczenia energii elektrycznej, sprawdzenie aktualnego salda i wskazania licznika, a także przedłużenie lub wybranie nowej oferty.

Czasowe ograniczenia w pracy zostały wprowadzone również w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego, czyli w placówkach należących do spółki PGE Dystrybucja.

Do 27 marca br. obsługa klientów PGE Dystrybucja odbywać się będzie za pośrednictwem: poczty tradycyjnej - korespondencję należy kierować na adres Rejonu Energetycznego właściwego dla miejsca poboru energii elektrycznej (https://pgedystrybucja.pl/kontakt); poczty elektronicznej - korespondencję należy kierować na adres email Rejonu Energetycznego właściwego dla miejsca poboru energii elektrycznej (https://pgedystrybucja.pl/kontakt); telefonicznie - w przypadku spraw pilnych spółka prosi o kontakt telefoniczny z pracownikiem Rejonu Energetycznego właściwego dla miejsca poboru energii elektrycznej (https://pgedystrybucja.pl/kontakt).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę późnym wieczorem o dwóch nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Łącznie potwierdzono go dotychczas u 125 osób, trzy z nich zmarły.