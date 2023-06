Biznes boi się zimy. "Co nas wówczas czeka?"

Spadek cen energii nie uspokoił przemysłu. - Liczę na regulatora, na wsparcie rządu i mechanizmy, które pozwolą utrzymać stabilność - mówi prezes kolejowej firmy Stadler Polska Tomasz Prejs.

Prezes Stadlera Polska Tomasz Prejs ocenia, że spadek cen energii po szokujących wzrostach w 2022 roku to dobry prognostyk, który - mówiąc ogólnie - daje poczucie, że sytuacja na rynku energii wraca do normalności, ale zaznacza zarazem, że pozostaje niepewność, co się będzie działo dalej.

Najbliższa zima będzie sprawdzianem adaptacji energetyki do nowych realiów

- W przypadku poprzedniej zimy pojawiły się obawy, że może zabraknąć paliw, energii elektrycznej, a miniona zima była ciepła. Być może jednak następna zima nie będzie tak łagodna. Pytanie, co nas wówczas czeka - komentuje Tomasz Prejs.

Szef Stadlera w Polsce nie kryje, że po doświadczeniach z zeszłego roku ma pewne obawy, czy wylądujemy tak miękko, jak to się udało poprzedniej zimy.

- Zimowy okres jest szczególny i mamy tu pewną cykliczność. Fotowoltaika nie działa, wieje, ale słabiej i jesteśmy już głównie skazani na paliwa kopalne. Albo zabezpieczymy te stany (tj. zapasy paliw - dop. red.), albo nie. Trudno mi to ocenić. Po prostu mam obawę, że może być trudniej niż w tym roku - wyjaśnia Tomasz Prejs.

Dla przemysłu, poza samym poziomem cen energii, ważna jest też długoterminowa ich przewidywalność, stabilność.

Zabezpieczenia przed szokowymi zmianami cen prądu oczekiwane przez przemysł

- Przewidywalność w naszej branży jest bardzo istotna, ponieważ oferujemy dzisiaj dostawy za trzy, cztery, nawet pięć lat, a najdłuższe projekty to te o perspektywie ośmiu lat. Musimy wiedzieć, z jakimi kosztami będziemy się mierzyć w kolejnych latach - mówi Tomasz Prejs.

- Liczę na regulatora, na wsparcie rządu i takie mechanizmy, które pozwolą nam tą stabilność mieć - czy przez dopłaty, czy przez mechanizmy zabezpieczające nas przed olbrzymią zmiennością cen - mówi Tomasz Prejs.

Wyjaśnia, że nie chodzi o zabezpieczenia "w normalnej sytuacji, kiedy cena kilka procent idzie w górę lub kilka procent w dół", ale o zabezpieczenia na wypadek szoków cenowych jak np. zaburzenia wywołane wojną w Ukrainie, których nikt nie mógł przewidzieć.

Stadler Polska wziął udział w badaniu na potrzeby raportu "Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych". Zaprezentowany niedawno raport to wspólne przedsięwzięcie pod połączonymi markami ING Banku Śląskiego i Europejskiego Kongresu Gospodarczego.