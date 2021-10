Biznes się zmienia i nie jest to greenwashing

Biznes ma do odegrania kluczową rolę w odwróceniu procesów degradacji przyrody i wyhamowania zmian klimatu. Ta świadomość rośnie, niezależnie od regulacji prawnych, które dopiero nadchodzą. Niektórym firmom pomagają organizacje pozarządowe. Taką współpracę od roku prowadzą Velux i WWF Polska.

Mirosław Proppé, prezes WWF Polska uważa, że sama deklaracja to za mało. - Musi być cały plan, deklaracja powinna więc zawierać także dane, konkrety, co firma chce zmienić w swoich procesach produkcyjnych. Zawsze sprawdzamy tego typu plany - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jacek Siwiński, prezes Velukx Polska przyznaje, że zetknął się z pytaniami, czy to, co robi firma to nie greenwashing, Jego zdaniem, by firma była wiarygodna w swoim dążeniu do zmiany, musi przejść od planów do działania. - Chodzi o czyny, same deklaracje nie wystarczą. Co istotne, nie można tylko wchodzić w partnerstwa, nie transformując swojego biznesu. Trzeba zacząć od siebie, potem myśleć co robić dalej - podkreśla.Największym podmiotem, który angażuje się we współpracę z biznesem w Polsce jest WWF Polska. jednak takie strategiczne partnerstwa budzą też kontrowersje – pytanie, jak tego typu inicjatywy wpływają na niezależność ruchu.Mirosław Proppé komentuje: - Wiem, że są organizacje, które nie biorą pieniędzy, ani od firm, ani od rządów. My do nich nie należymy, ale niezależność jest zachowana, bowiem nigdy nie jest to duży procent naszego budżetu (obecnie to ok. 5 proc.). Co istotne, rozpoczęcie współpracy nigdy nie jest nagłe, ale zawsze poprzedzone długimi analizami.We wrześniu 2020 roku Velux zobowiązał się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r. i ograniczenia o połowę emisji gazów cieplarnianych z całego łańcucha dostaw, jak również do zrekompensowania emisji historycznych poprzez projekty ochrony i sadzenia lasów. WWF zapewnia w projekcie wiedzę naukową i doświadczenie. Co udało się zrobić przez ten czas?Mirosław Proppé odpowiada: - To jest projekt specjalnie przygotowany dla Veluxa i polega na zalesieniu 34 tys. hektarów terenów w Ugandzie. Tam kiedyś były lasy, ale wskutek nielegalnej wycinki przestały istnieć. Po 20 latach od teraz las ten zacznie pochłaniać część z 5,6 mln ton emisji CO2, jakie Velux chce zrekompensować. - Sama Uganda nie wystarczy. Myślimy o realizacji 5 takich projektów, trzy kolejne są obecnie w fazie analiz. W sumie będzie to 200 tys. hektarów lasów - dodaje Jacek Siwiński.Czytaj też: Zmieniając siebie, zmieniają świat. Te firmy mają się czym pochwalić Inwestorzy i instytucje finansowe zaczynają w Polsce brać pod uwagę inne niż tylko bilanse i plany finansowe dane nt. funkcjonowania przedsiębiorstw. Klienci i pracownicy także postrzegają inaczej firmę, która mocno stawia na wartości określane jako ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny).- Dla nas takie strategie nie są nowe, zaczęliśmy przemianę w tym kierunku na początku XX stulecia. Do 2007 roku zredukowaliśmy emisję CO2 o 57 procent. Teraz szykujemy się do całkowitego przejścia na energię odnawialną. Pracownicy i klienci zaczynają to także obserwować, w tym roku wprowadzamy np. jednomateriałowe opakowania. Oczekujemy redukcji CO2 o polowe także od naszych dostawców - zaznacza Siwiński.